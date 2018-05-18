Новые министры с Урала: «Драйверы развития российской элиты»

Тюмень, , 17:57 — REGNUM Уральский федеральный округ и «тюменская матрёшка» расстаются с двумя популярными губернаторами — тюменским Владимиром Якушевым и ямальским Дмитрием Кобылкиным. На данный момент неизвестны имена их преемников. Но уже сегодня, 18 мая, президент России подписал указ о вручении им министерских портфелей.

Владимир Якушев возглавит Мистрой РФ, сменив на этом посту Михаила Меня, который руководил ведомством с ноября 2013 года.

О Владимире Якушеве известно, что родился он 14 июня 1968 года в башкирском городе Нефтекамске. Имеет два высших образования. В 1993 году окончил Тюменский государственный университет по специальности «правоведение», в 1997 году — по специальности «финансы и кредит». Кандидат экономических наук. Трудовую деятельность начал в 1993 году юрисконсультом филиала Ямало-Ненецкого филиала Западно-Сибирского коммерческого банка. С апреля 1998 года — президент ОАО Запсибкомбанк. С июня 2001 года занимал пост вице-губернатора Тюменской области. Затем, с апреля по ноябрь 2005 года, занимал пост главы города Тюмени. С 24 ноября 2005 года — губернатор Тюменской области. Женат, двое детей. Является членом Высшего совета партии «Единая Россия». Женат, воспитывает двух детей.

Дмитрий Кобылкин в новом правительстве возглавит Министерство природных ресурсов и экологии, сменив на этом посту Сергея Донского, возглавлявшего ведомство с 2012 года.

Родился Дмитрий Кобылкин 7 июля 1971 года в городе Астрахань в семье инженеров-геофизиков. Продолжил династию, окончив в 1993 году Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «горный инженер-геофизик». В 2003 году получил второй диплом — института профессиональной переподготовки Уральской академии государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность начал в геофизическом объединении «Шельф» в городе Геленджик. В ноябре 1993 года был приглашён на работу по специальности в Ямало-Ненецком округе. Работал геологом Таркосалинской нефтегазоразведочной экспедиции. С октября 1996 по май 2001 года являлся членом советов директоров девяти нефтегазовых компаний и предприятий. С 2000 года руководил разработкой Ханчейского месторождения и организацией нефтегазодобывающего производства. В мае 2001 года был назначен генеральным директором ООО «Ханчейнефтегаз».

В 2009 году Дмитрий Кобылкин был включён в кадровый резерв президента Российской Федерации. Пост губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа занимает с февраля 2010 года. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Женат, воспитывает троих детей.

«Назначение уральских губернаторов на министерские посты — это следствие их опыта, продолжительного руководства сложными регионами, серьёзного и глубокого погружения в проблемы региона и страны в целом. Якушева и Кобылкина отличает глобальный, разносторонний подход к решению поставленных руководством страны задач. В бэкграунде у Якушева и Кобылкина весомые достижения и накопленные компетенции в направлениях вверенных им министерств, которые по праву позволяют им возглавлять данные ведомства. Оба смогли наладить конструктивный диалог с предприятиями топливно-энергетического комплекса, популярны в своих регионах. Дмитрий Кобылкин с экономическими успехами Ямало-Ненецкого округа на данный момент, на мой взгляд, является одним из драйверов российской элиты», — прокомментировал генеральный директор генеральный директор «Агентства политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Кобылкина на должность министра природных ресурсов и экологии РФ, освободив его от должности губернатора ЯНАО по собственному желанию. Также в состав нового правительства вошёл губернатор Тюменской области Владимир Якушев, которому доверен Минстрой. Временно исполнять обязанности главы региона будет вице-губернатор Сергей Сарычев.

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