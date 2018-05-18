Для 28 европейских государств решение президента США Дональда Трампа о выходе из ядерного соглашения с Ираном стало не просто масштабной дипломатической катастрофой, а настоящим предательством всего того, над чем США и ЕС совместно работали в течение последних 15 лет, пишет Дэниэл Р. Депетрис в статье для издания The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

У Соединенных Штатов и ЕС могут быть разногласия по целому ряду внешнеполитических вопросов, однако необходимость сдерживания иранской ядерной программы не относится к их числу. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) не был совершенным механизмом, однако он устанавливал для Ирана ограничения на уровень обогащения урана и эффективно сдерживал ядерную деятельность Тегерана, масштаб иранской ядерной работы находился под контролем международного сообщества.

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Если бы Тегеран захотел схитрить, отказавшись от ряда своих обязательств, возможно, за счет создания секретного объекта по обогащению урана или импорта ядерных технологий двойного назначения по нелегальным каналам, у мира всегда оставался шанс на то, что об этом станет известно. Для европейских государств, особенно для Великобритании, Франции и Германии, СВПД стал значительным внешнеполитическим достижением, которое разрешило насущную проблему в сфере национальной безопасности и, скорее всего, предотвратило возможный вооруженный конфликт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние

Трамп не просто вышел из ядерного соглашения с Ираном, он сделал это самым худшим из возможных способов. Его не интересовало то, о чем говорили британские, французские и немецкие дипломаты. Когда британский министр иностранных дел Борис Джонсон вылетел в Вашингтон в отчаянной попытке убедить Трампа в необходимости сохранения соглашения, он быстро пришел к выводу, что его визит был пустой тратой времени, потому что в Белом доме уже было принято соответствующее решение. Трамп взял многомесячные переговоры между ЕС и государственным департаментом и просто выбросил коту под хвост.

К тому же Вашингтон нанес оскорбление своим европейским союзникам, приняв решение о жестком выходе из СВПД. Белый дом не только отказался от участия в соглашении, которое помогали составлять его собственные дипломаты, но и намерен ввести вторичные санкции, которые ранее были отменены. Получается, что компании, которые ведут бизнес с Ираном, связанные с автомобильной промышленностью, должны будут покинуть Иран к 6 августа, а транснациональные корпорации и финансовые учреждения, связанные с нефтяным, энергетическим, судоходным и производственным секторами иранской экономики, — к 4 ноября. Если они откажутся это сделать, то против них могут ввести санкции и заморозить активы в финансовой системе США.

Сейчас ЕС оказался в незавидном положении. С одной стороны находится соглашение о ядерном нераспространении, которое европейские государства отчаянно пытаются спасти, в с другой — экономический гигант в лице США, который может заморозить европейские активы в десятки миллиардов долларов, если ЕС откажется принять требования Вашингтона. Европейские компании, такие как французская Total и немецкая компания Siemens, были настолько ошеломлены возможностью утраты своей доли в американском рынке, что уже готовятся покинуть Иран. Именно этого ЕС не хочет, и на то есть веские причины. Потеряв доступ к финансам Запада, Иран также утратит необходимость сдерживания своей ядерной программы.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Сможет ли ЕС что-нибудь предпринять для сохранения СВПД? Европейские дипломаты провели переговоры с иранскими коллегами, чтобы найти выход из сложившегося положения. ЕС взял на себя обязательство найти способ расширить экономические отношения с Ираном и сохранить иранские поставки нефти. Также обсуждалось возможное введение санкций против американских активов в ЕС, если Вашингтон применит вторичные санкции против европейских компаний. Звучали предложения о создании альтернативных структур финансирования, включая переход на евро вместо доллара.

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ЕС также намерен продолжить дипломатическое взаимодействие с США по данному вопросу. Однако все дипломатические усилия могут сойти на нет, точно так же, как и 8 мая. Нынешнего оккупанта Овального кабинета не интересует мнение европейских дипломатов. Как заявил один из дипломатов ЕС: «Давайте не будем обманывать себя, мол, существуют десятки вещей, которые мы можем сделать. Нам особо нечем угрожать США. Поводов для оптимизма не так уж много».

У ЕС есть два варианта: нанести серьезный урон трансатлантическим отношениям и начать торговую войну с США, либо объяснить Ирану, что для сохранения его экономики нужно согласиться на условия США. Остается надеяться на то, что США сделали правильные выводы из военной кампании в Ираке в 2003 году и понимают, что превентивные военные действия против Ирана — это предприятие, обреченное на провал.