The Hill: Выход из СВПД может загнать США в их собственную ловушку

Максим Исаев, , 21:01 — REGNUM

Когда президент США Дональд Трамп объявил 8 мая о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и возобновлении санкций против Ирана, возник один вопрос: что именно намерен предпринять Трамп? Не было какой-либо информации о том, каким образом санкции должны привести к желаемому результату — новому соглашению, исключающему недостатки СВПД, пишут Ричард Морнингстар и Дэвид Мортлок в статье для американского издания The Hill.

На тот момент казалось, что США замедлят процесс выхода из соглашения, применив только ограниченный набор санкций, например, в отношении энергетического сектора Ирана. Сохранялась вероятность того, что США будут избегать значительного вмешательства в бизнес иностранных компаний в Иране, вследствие чего СВПД можно было бы спасти, Иран сохранил бы свои ограниченные коммерческие связи и выполнял бы свои обязательства в рамках СВПД, включая инспекции ядерных объектов.

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Такая точка зрения оказалась слишком оптимистичной. Спустя короткий период времени в управлении США по контролю за иностранными активами разрушили эти надежды и дали ясно понять, что США намерены заблокировать любые коммерческие связи с Ираном. Подобный подход и отсутствие стратегии, направленной на привлечение Ирана к столу переговоров, создают условия для столкновения Вашингтона с его ближайшими союзниками и, возможно, с Ираном, вооруженным ядерным оружием. Администрация оставила слишком узкое окно возможностей для того, чтобы избежать подобный сценария.

В 10-страничном документе управления по контролю за иностранными активами подробно описаны вопросы, связанные с процессом восстановления санкций в течение следующих шести месяцев. Эти санкции должны заблокировать внешнеторговые связи Ирана. В то же время в документе нет и намека на то, как восстановление санкций должно привести к урегулированию отношений с Ираном. Администрация в очередной раз запретит американским дочерним компаниям вести бизнес в Иране, создав широкий список распоряжений, за нарушение которых иностранные компании, ведущие торговлю с Ираном, могут оказаться под санкциями. Тоже самое можно сказать и о брифинге государственного департамента, который состоялся после объявления Трампа о выходе из СВПД. Большое внимание было уделено технической стороне процесса восстановления санкций, чтобы отвлечь внимание от отсутствия у США стратегии.

Похоже, что столкновение между Соединенными Штатами, Европой и другими иностранными правительствами практически неизбежно. Через шесть месяцев администрация введет санкции против сделок, связанных с продажами иранской нефти, санкции затронут банковскую деятельность, судоходство, страхование. Иностранные компании столкнуться с угрозой санкций, если американское правительство обнаружит, что они отказались от значительного сокращения объемов закупок иранской нефти.

Без наличия консенсуса между Вашингтоном и его союзниками в отношении ядерной программы Ирана, вполне возможно, что Китай, Индия, Турция, ЕС и другие страны откажутся выполнять санкционные требования США. В этом случае Вашингтон столкнется с трудным выбором: либо ничего не предпринимать, либо вводит санкции против банков и компаний, участвующих в закупках иранской нефти.

В первом случае будет нанесен удар по эффективности санкционной политики США в целом, это может отразиться на поведении России, КНДР и других стран, которые могли бы подпасть под действие американских санкций в будущем. Во втором случае действия США подорвут не только иранский нефтяной рынок, но и глобальный. Международные отношения с другими странами ухудшатся. Ни один из возможных вариантов не способствует заключению более выгодного соглашения между США и Ираном.

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Несмотря на всё вышесказанное, у США всё же остался последний шанс на то, что соглашение с ЕС по поводу поддержки Ираном международного терроризма, его баллистической программы и ограниченного срока действия СВПД всё же будет достигнуто до момента введения санкций. У США остался короткий промежуток времени для последнего рывка. Вполне возможно, что выход США из ядерного соглашения и угроза санкций всё же заставят ЕС согласиться с требованиями Вашингтона и повлияют на политику Ирана.

Тем не менее в Европе многие задаются вопросом о том, а стоит ли вообще вести переговоры с США, учитывая тот факт, что они нарушили ранее взятые на себя обязательства в рамках СВПД? В ЕС могут прийти к выводу, что любая уступка Соединенным Штатам поставит под угрозу возможность сохранения существующего ядерного соглашения с Ираном.

Если в течение ближайших шести месяцев сторонам не удастся достигнуть договоренности, то мир может столкнуться с мрачными последствиями.