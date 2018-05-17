Европейские лидеры подвергли резкой критике решение президента США Дональда Трампа о выходе из ядерного соглашения с Ираном, подписанного в 2015 году. Франция, Германия и Великобритания начали переговоры с Ираном, стремясь сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), а европейские дипломаты провели на этой неделе переговоры, на которых рассматривались способы защиты компаний ЕС от американских санкций, которые администрация США намерена ввести к концу этого года, пишет Питер Харрелл в статье для американского издания The Hill.

Противостояние

Американские должностные лица и многие эксперты настаивают на том, что ЕС не сможет заблокировать санкции США, утверждая, что европейские компании гораздо больше инвестируют в американскую экономику, нежели в экономику Ирана, следовательно, европейские компании в основном будут соблюдать санкции США независимо от решений, принятых в Брюсселе. Французский энергетический гигант Total, например, объявил на этой неделе, что он откажется от инвестиций в иранское газовое месторождение, если не будет освобожден от воздействия американских санкций.

Санкции

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Однако уверенность администрации Трампа в том, что из-за санкций ЕС в конечном итоге пойдет на уступки, может оказаться неуместной. Хотя американские официальные лица уверены в том, что крупные европейские компании будут соблюдать санкции, несмотря на значительное ухудшение отношений между ЕС и США, правительства европейских государств все же имеют в своем распоряжении инструменты, которые могут заблокировать действия американских санкций. США следует искать дипломатические средства урегулирования противоречий, иначе действия ЕС могут подорвать эффективность санкционной политики США во всем мире.

Возьмем, к примеру, санкции США, направленные на платежную систему SWIFT. Штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии. В 2012 году из-за обеспокоенности Европы по поводу ядерной программы Ирана и возможных американских санкций ЕС потребовал от SWIFT заблокировать операции иранских банков, вследствие чего для Ирана были ограничены возможности доступа к мировой финансовой системе. Компания SWIFT возобновила предоставление услуг иранским банкам в 2016 году после вступления в силу ядерной сделки.

Столкнувшись с новыми американскими санкциями, руководство SWIFT, вероятно, снова отключит Иран от своей сети. Но если Европа решит бороться с Вашингтоном, европейские правительства могут принять законы, которые потребуют от SWIFT сохранения доступа для иранских банков, пока они соблюдают европейское законодательство. Несомненно, администрация Трампа решительно возражала бы против этого, однако минфин США счел бы невозможным вводить санкции против SWIFT из-за действий, прописанных в европейском законодательстве.

Европа также может эффективно блокировать санкции в отношении Центрального банка Ирана (ЦБИ), которые призваны ограничить закупки иранской нефти. США будут отговаривать европейские банки от обработки платежей, которые в конечном итоге должны будут поступить в ЦБИ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) или отдельное министерство финансов того или иного европейского государства могут передать обработку всех платежей, связанных с иранской нефтью, непосредственно в Тегеран. Несмотря на то, что американские санкции технически применимы к операциям ЕЦБ, на практике операции ЕЦБ защищены от санкционной политики, поскольку блокирование операций приведет к катастрофическим последствиям не только для ЕС, но и для США.

Наконец, ЕС может объявить о введении пошлин на импорт из США в случае, если Вашингтон примет решение ввести санкции против европейских компаний, ведущих бизнес с Ираном.

Флаг ЕС

В течение последних двух десятилетий эффективность американских санкций основывалась на сотрудничестве с союзниками и иностранными компаниями. Даже когда союзники не желали присоединяться к санкциям, они обычно молчаливо соглашались с действиями США и поощряли компании к соблюдению санкций. Однако в случае, если крупный игрок, такой как Европейский союз, решит вести активную борьбу против действий США, он может применить контрмеры. Это не только подорвет американскую стратегию, направленную на возобновление давления на Иран, но и нанесет ущерб авторитету санкций США как эффективному внешнеполитическому инструменту.

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Остается надеяться, что Трамп сможет убедить ЕС отказаться от угроз в отношении санкционной политики. Если ему не удастся этого сделать, Вашингтону следует подготовиться к угрозе блокирования антииранских санкций со стороны ЕС. В переговорах с европейскими лидерами Трамп должен сделать акцент на деструктивной региональной деятельности Ирана и продемонстрировать ЕС, что санкции направлены именно против такой деятельности. Вашингтон уже задействовал этот аргумент, чтобы подчеркнуть участие Центрального банка Ирана в поддержке террористических групп.

Дипломатия также должна опираться на проявление санкционной гибкости в отношении европейских компаний и необходимость дальнейших переговоров о новом соглашении, призванном исправить недостатки СВПД. Несомненно, администрация Трампа будет сопротивляться достижению компромиссов с ЕС в отношении Ирана. Однако надежный компромисс с Европейским союзом, который может подорвать американские санкции, является в долгосрочной перспективе гораздо более эффективным решением, нежели простое выявление пределов экономического принуждения США.