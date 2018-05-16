Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, возможно, сам того не желая, оказал услугу ЕС, объявив об одностороннем выходе США из ядерного соглашения с Ираном. Тем самым администрация Трампа призвала ЕС к оспариванию вторичных американских санкций против европейских компаний и господства США в мировой финансовой системе, пишет Барбара Славин в статье для издания The American Conservative.

Флаги ЕС и США

Санкции против иностранных компаний, которые ведут торговлю с Ираном, будут восстановлены после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), о котором президент США объявил 8 мая. В ответ на действия Вашингтона Великобритания, Франция и Германия совместно с Европейским союзом, а может быть также с Россией и Китаем, продолжили работу с Ираном, чтобы спасти СВПД и принять контрмеры.

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила 15 мая, что эксперты ищут пути «поддержания и расширения экономических отношений с Ираном». Могерини добавила, что необходимо создать эффективные банковские отношения и другие механизмы финансирования торговли и привлечения инвестиций в Иран, а также механизмы защиты «хозяйствующих субъектов ЕС».

Saeima Федерика Могерини

Нет гарантий, что Европейский союз сможет придумать меры, отвечающие заявленным целям. Крупные транснациональные компании больше заинтересованы в американском рынке ($18 трлн), чем в иранском ($400 млн), поэтому они спокойно могут свернуть свой бизнес в Иране в течение шести месяцев, согласно требованиям США.

Но в трансатлантических отношениях наметились изменения, которые дают надежду тем, кто заинтересован в сохранении СВПД и усилении роли ЕС в качестве крупного экономического и дипломатического игрока. «До настоящего момента не было политической воли» для того, чтобы бросить вызов США, заявила депутат Национального собрания Франции Дельфин О. «Я думаю, что ситуация изменилась», — добавила Дельфин О.

Решение Трампа о выходе из СВПД и восстановление санкций, несмотря на то, что Иран выполнял свои обязательства, предусмотренные в рамках ядерного соглашения, привело к трансатлантическому кризису, более острому, нежели во время войн во Вьетнаме и Ираке, поскольку в данном случае затронуты «основные интересы ЕС в сфере безопасности», заявил депутат Бундестага Германии Омид Нурипур.

Нурипур предупредил, что если Иран также выйдет из СВПД и в полном объеме возобновит свою ядерную программу, то это приведет к запуску процесса распространения ядерного оружия «начиная с Саудовской Аравии и заканчивая Турцией». Наличие ядерного оружия вблизи границ ЕС будет сродни Карибскому кризису 1960-х годов, когда Советский Союз разместил ядерное оружие в 150 километрах от американского берега.

Подобная угроза может привести к пересмотру основ трансатлантических отношений и международного мирового порядка, в котором США играли важную роль после окончания Второй мировой войны. Также стоит напомнить, что Вашингтон угрожает начать торговую войну с ЕС, увеличив пошлины на импорт стали и алюминия. США также требуют, чтобы европейские союзники увеличили свои расходы на оборону, и принимают другие противоречивые меры, которые идут в разрез с интересами ЕС и международной политикой.

По словам Дельфин О, она никогда «не видела такой мобилизации на всех уровнях… по данному вопросу», это происходит «не потому, что люди так заинтересованы в поддержке Ирана», а из-за чувства патриотизма и «нежелания прогибаться перед американцами».

Кризис в отношениях между ЕС и Соединенными Штатами, безусловно, играет на руку России и Китаю, которые видят, как выход США из СВПД укрепляет их собственные позиции в Иране. Во время последних серьезных санкций против Ирана и Россия, и Китай соблюдали ограничения, установленные ООН, на поставки оружия в Иран. Однако Китай продолжал выстраивать прочные экономические связи с Ираном, в результате чего опередил ЕС и стал главным торговым партнером Тегерана.

Mohsen Zare Портрет Дональда Трампа на антиамериканской демонстрации в Иране

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Если европейские компании уйдут из Ирана, Китай не упустит свой шанс. Например, Китай мог бы занять место французской нефтяной компании Total, направившей инвестиции в разработку газового месторождения Ирана. Россия, обремененная собственными санкциями из-за событий на Украине, также присматривается к бизнесу в Иране.

По мнению Нурипура, ЕС придется сотрудничать с Россией и Китаем, чтобы спасти СВПД. Президент Трамп «направил нас в объятья китайцев и русских», заявил Нурипур. Администрация Трампа, похоже, все еще считает, что ЕС окажет давление на Иран, чтобы тот начал переговоры о новом соглашении, которое устранило бы недостатки СВПД. Однако европейцы считают, что ответственность за разработку новой стратегии по сдерживанию ядерной программы Ирана и его региональных амбиций лежит на администрации Трампа.

«Это США должны разработать план действий», — заявила заместитель главы представительства ЕС в США Кэролайн Вичини.