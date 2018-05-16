Foreign Policy: Нетаньяху нужен конфликт, чтобы сохранить власть

Максим Исаев, , 20:27 — REGNUM

В 2015 году начался четвертый срок Биньямина Нетаньяху в должности премьер-министра Израиля. В течение нескольких месяцев эксперты выдвигали гипотезы о том, когда падет его правительство. До настоящего момента преобладал лишь один ответ — никогда, пишет Далия Шейндлин (Dahlia Scheindlin) в статье для издания The Foreign Policy.

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Вскоре после выборов 2015 года Нетаньяху столкнулся с проблемами, включая отставку некоторых министров и полицейское расследование. За последний год ситуация осложнилась: полиция порекомендовала генеральному прокурору выдвинуть против Нетаньяху обвинения в коррупции на основании результатов расследования четырех отдельных случаев. Обострилась ситуация в секторе Газа, непрестанно поступают предупреждения о возможной войне с ливанским движением «Хезболла». После того, как мирные переговоры между Палестиной и Израилем потерпели крах в 2014 году, не было достигнуто никакого прогресса в процессе урегулирования палестино-израильского противостояния. В 2011 году Израиль столкнулся с экономическими трудностями и ростом социального неравенства, тогда Нетаньяху также занимал должность премьер-министра. За последние семь лет социально-экономическое положение Израиля не улучшилось.

Так почему же у Нетаньяху как никогда прежде высокий уровень поддержки? Поддержка в первую очередь связана со сферой безопасности. Под безопасностью подразумевается предотвращение любых угроз, исходящих от Палестины, начиная с палестинских девочек, вооруженных ножницами, и заканчивая попытками палестинских протестантов пересечь границу в секторе Газа или запуском с территории Палестины ракет «Кассам». На счету Нетаньяху две военные операции против ХАМАС, он также имел дело с волной ножевых нападений против сотрудников службы безопасности Израиля и кризисом на Храмовой горе, а сейчас сталкивается с эскалацией противостояния в секторе Газа.

Нетаньяху успешно использует кризисы для укрепления собственного рейтинга поддержки. Периодические эскалации напоминают почти половине израильских избирателей о том, в чьих руках должна оставаться власть. Только четверть избирателей уверена, что возможно мирное урегулирование. В настоящий момент менее половины граждан Израиля поддерживают принцип сосуществования двух государств — Израиля и Палестины. Таким образом, граждан Израиля больше интересует вопрос о том, кто сможет лучше справиться с кризисной ситуацией, а не о том, кто сможет принести мир. По словам одного из избирателей, ценность Нетаньяху заключается в том, что он знает, когда нужно прекратить военную эскалацию. Другими словами, Нетаньяху не обвиняют в развязывании войн, его хвалят за сдержанность.

Региональные угрозы, такие как Иран, «Хезболла» и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), также относятся к сфере обеспечения безопасности, однако они носят более теоретический, нежели практический характер. Последняя война с «Хезболлой» была 12 лет назад, в Израиле нет ячеек ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но эти угрозы твердо укоренились в общественном сознании, особенно благодаря тому, что Нетаньяху использует любую возможность, чтобы напомнить о том, что Иран представляет экзистенциальную угрозу, а приход к власти левых партий приведет к возникновению террористических ячеек ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Иерусалиме.

Выход США из ядерного соглашения с Ираном — это один из самых драгоценных камней в короне Нетаньяху. И речь идет не том, нужно ли было сохранять ядерное соглашение и сдерживало ли оно ядерную программу Ирана. Суть заключается в том, что Нетаньяху сделал заявление относительно ядерной программы Ирана, а через несколько дней к его словам прислушался самый влиятельный человек в мире. Вот в чём сила и оправдание его пребывания у власти. После прихода президента США Дональда Трампа Нетаньяху смог добиться колоссальных политических побед, сюда можно отнести и выход Вашингтона из ядерного соглашения, и перенос американского посольства в Иерусалим.

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С другой стороны, очень немногим израильским коалиционным правительствам удавалось избежать кризиса, который каждый раз приводил к досрочным выборам. За 70 лет в Израиле было 34 коалиционных правительства. Правительству Нетаньяху, находившемуся у власти с 2009 по 2013 год, удалось избежать кризиса, оно продержалось весь положенный срок. Пока нет признаков того, что нынешнее правительство Нетаньяху не сможет продержаться до 2019 года. Таким образом, Нетаньяху привнес в Израиль определенную политическую стабильность.

Логика избирателей заключается в следующем: лучше Нетаньяху, который борется с кризисами или убивает протестующих в Газе, которые осмеливаются противостоять Израилю, чтобы прорвать 11-летнюю блокаду, чем презренный представитель левого политического крыла. Как бы там ни было, рано или поздно Нетаньяху придется покинуть политическую сцену. Но учитывая определенные достижения Нетаньяху и тот факт, что каждый последующий кризис усиливает его позиции, маловероятно, что политический маятник может в ближайшее время склониться в другую сторону.