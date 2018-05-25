26 мая 2014 года жители Донецка считают чертой, после которой прежней Украины больше не осталось. В этот день четыре года назад украинские войска, формально подчиненные СБУ, совершили налет на Международный аэропорт «Донецк», занятый ополченцами. Украинская авиация разбомбила «Донецк», в результате погибли 40 человек, 31 получил ранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

К тому моменту город Донецк уже почти два месяца был столицей ДНР (республика провозглашена 7 апреля 2014 года). Однако до 26 мая 2014 г. важный стратегический объект Международный аэропорт «Донецк» имени Сергея Прокофьева находился под контролем украинской нацгвардии.

Годовой пассажиропоток аэропорта составлял 1,11 млн. По состоянию на май 2014 года из «Донецка» выполнялись рейсы 13 авиакомпаний в 17 городов 12 стран (в том числе Россию, Германию, Испанию, Турцию, Израиль). С 26 мая аэропорт больше не функционирует. Бои за этот важный объект продолжались до февраля 2015 года.

26 мая 2014 года — на следующий день после выборов президента Украины (к власти пришел Петр Порошенко) — командование ДНР приняло решение занять «Донецк». Операцию провел батальон «Восток» под командованием Александра Ходаковского. В тот момент в аэропорту находились порядка 150 сотрудников нацгвардии, спецназовцев и, по некоторым данным, иностранных наемников.

ИА Красная Весна Разрушенный новый терминал Донецкого аэропорта. Донецк. ДНР. 15.09.2016.

Ополчению Донбасса было необходимо прекратить переброску по воздуху вражеских войск и боеприпасов, поэтому было принято решение занять аэропорт. Таким образом они брали под контроль диспетчерскую вышку и взлетно-посадочную полосу.

В интервью газете «Завтра» Ходаковский пояснил:

«Я брал аэропорт. Были в этом практические соображения. Потому что на Донецкий аэродром садились самолеты, которые доставляли груз военного назначения из Харькова, Днепропетровска. Потом его везли, например, в Славянск. Мы не единожды выезжали к аэропорту, блокировали грузовые выезды».

«И правильно было бы взять под контроль сам аэропорт, по крайней мере диспетчерскую, чтобы самолеты не садились. Но сил, чтобы брать аэропорт, не было», — пояснил Ходаковский.

По словам ополченцев, до начала операции они провели разведку и заметили в районе «Донецка», кроме зенитных установок, танков, БТР, машин снабжения, группу снайперов. Снаряжение этих снайперов было новейшим: на вооружении у ВСУ такого не было.

Снайперы были одеты в иностранную форму. На объекте также были замечены машины организации «Врачи без границ». По словам ополченцев, эти врачи не лечили жителей Донецка, пострадавших при налете.

Примерно в три часа ночи 26 мая передовой отряд из 80 человек частично занял здание нового терминала. Эта часть операции прошла без боестолкновений:

По словам Ходаковского, это был не штурм, на который у ополченцев не хватило бы сил. Ополченцы «Востока» при помощи карточки открыли все двери нового терминала и поднялись на крышу аэропорта.

«Мы спокойно зашли, поставили перед фактом украинскую сторону, что мы здесь, мы контролируем взлетно-посадочную полосу, у нас для этого есть все силы и средства. Смиритесь с фактом. Мы понимали, что выдворить их за пределы города можно будет только измором, когда они поймут бессмысленность и нецелесообразность их нахождения в аэропорту, потому что они свои функции не выполняют», — сказал он.

В интервью РИА Новости он сказал, что не было цели убивать украинский контингент. Была договоренность с военными, охранявшими аэропорт.

«Мы поставили их в известность, что будем здесь находиться, берем под контроль доминирующую высоту и не собираемся причинять им никакого вреда. Я сказал командиру кировоградской части, что мы бережно относимся к жизни тех кадровых военных, которые нам противостоят подневольно», — сказал Ходаковский.

Однако планам ополченцев не суждено было осуществиться: тем же утром они были расстреляны с воздуха.

«Но все эти договоренности были отменены одной стороной, которая применила авиацию», — отметил Ходаковский.

Авиаудар по позициям ополченцев украинская авиация нанесла после 10 утра. К этому времени Ходаковский, рассчитывая на договоренности, покинул аэропорт, и в здании нового терминала оставалось около 120 ополченцев, не управлявшихся из единого центра.

Авиаудар по ополченцам был нанесен штурмовиками Су-25 и вертолетами Ми-24. Не имея достаточных средств к обороне, ополченцы с первых же минут понесли потери. Ходаковский, распорядившийся не брать с собой ПЗРК, считал, что украинская власть не станет бомбить аэропорт.

«Предполагалась война нервов. Мы хотели завести в аэропорт мощную группу, чтобы доминировать на этом участке, контролировать ВПП», — сказал он.

По его словам, украинская сторона «решила пойти на принцип». Аэропорт, в котором уже с 7 утра не было ни персонала, ни пассажиров, обстреливали снайперы. Был открыт огонь из зенитных орудий и гранатометов.

Ополченцы отвечали огнем единственного автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя». Бой длился несколько часов, после чего ополченцы получили команду «отступать».

"Ультранационалисты, наемники — они разыгрывали сценарий Майдана, когда стреляли и в одну, и в другую сторону. Чтобы простимулировать агрессию. В итоге Кировоградская часть, понимая, что по ним стреляют свои же, развернула зенитную установку и расстреляла к чертовой матери снайперскую позицию, которая находилась в Центре управления полетами», — рассказал Ходаковский.

ИА Красная Весна Разрушенный новый терминал Донецкого аэропорта. Донецк. ДНР. 15.09.2016.

Командование ДНР готовило операцию по деблокированию ополченцев в аэропорту. Во второй половине дня оставшиеся в «Донецке» ополченцы получили приказ немедленно идти на прорыв в сторону города, чтобы не дать ВСУ взять аэропорт в кольцо. Отряд прорвался из блокады на двух КамАЗах, которые были обстреляны — по одним данным ВСУ, по другим — своими подразделениями по ошибке.

По словам пресс-секретаря ДНР Кирилла Руденко, первым выстрелом из снайперской винтовки был убит водитель КамАЗа.

«Еще трое человек пострадали. Второй раз выстрел был произведен по транспорту, вывозившему раненых из аэропорта, был сделан из РПГ. Наши лежали на полу кузова, когда в него угодил заряд. Погибли почти все. Это было месиво», — рассказал Руденко в интервью «Комсомольской правде».

Сотрудники морга сообщили, что утром прибыла полная машина с погибшими ополченцами. Работник учреждения Алексей рассказал:

«Такого месива я за всю жизнь не видел. Ну что это такое — украинцы убивают украинцев с какой-то звериной жестокостью! Наш морг уже заполнен, а нам говорят: мол, готовьтесь — еще привезут».

Операция по взятию аэропорта, стоившая ополченцам нескольких десятков погибших, провалилась. Ходаковский в интервью газете «Завтра» заявил, что взятие ополченцами «Донецка» «само по себе ничего не представляет как военная или спецоперация».

«Но она открыла новую страницу: Украина начала применять авиацию. И первыми подверглись ударам авиации именно наши ребята, которые находились на крыше аэропорта. Даже Славянск не подвергался бомбардировкам. А аэропорт первым подвергся бомбардировке, и с нас началась эпоха применения авиации», — сказал он.

Между тем, судя по сообщениям жителей Донецка, перед атакой на аэропорт украинской авиацией были обстреляны жилые кварталы. В документальной ленте «26 мая» — фильм к 3-й годовщине авианалета ВСУ на Донецк» жительница Донецка рассказала, что один из самолетов перед полетом к аэропорту «пугал» людей пулеметными выстрелами:

«Загорелся двухэтажный дом, потом опять развернулся, прилетел сюда, тут тоже нас «попугал» пулеметами. И потом все трое [самолетов] ушли в район аэропорта, и там начали бомбить. Не верили все, думали, ну как, почему? За что? Думали, ну, может, успокоятся, попугают как-то, а потом чем дальше было, тем всё хуже».

В результате расстрела с воздуха загорелись дома, снаряд попал в детский сад, на территории вокзала осколком убило женщину. Сотрудники МЧС и медицинских учреждений рассказали о большом числе погибших и раненых.

Как рассказал сотрудник МЧС ДНР, полковник Левченко А.П., этот день тяжело вспоминать.

«Везде вокруг летают вертолеты. Донецк в панике, Киевский район в панике. Слышим, что пошли вызова к нам, — рассказал Левченко. — Нас не пропускали потом уже. Нас просто туда не подпускали».

«Я считаю точкой отсчета именно 26 мая. Первый погибший, первые трупы, жители мирные, окровавленный Киевский проспект весь, окровавленные автомобили. Люди возле этих машин находятся погибшие. Людей расстреливали с вертолета ‑ навылет и всё. Людей много погибших было в этот день. Раненые люди были. Это мы всё знаем, это мы всё видели своими глазами», — рассказал полковник.

Слыша звук вертолетов, люди прятались.

«Слухи ходили, что уже и по крышам бьют, пробитые крыши, некоторые люди погибли в частном секторе. От аэропорта это километр точно есть. Это не просто так попадали — много кто жаловался», — рассказывает житель Донецка.

Сотрудница больницы в Донецке, дежурившая в этот день, рассказала, что утром местные жители уехали на работу на общественном транспорте, а обратно возвращались уже пешком, прячась от обстрелов.

«Снайпера стреляли только по ногам. Все ранения больных, пострадавших были только ноги — бедра, голени. Входное отверстие небольшое, а выходное — крупное, как разрывало внутри».

ИА Красная Весна Солдат с ПК. Донецк. ДНР. 2017.

Женщина рассказала, что в больнице, помимо бригады, дежурившей сутки, остались и «дневники»: очень нужна была их помощь:

«Мы начали на всех столах оказывать первую помощь. Нам привозили мертвых, людей с отрубленными конечностями. Женщина у нас под окном лежала: побежала домой из больницы — ей голову оторвало».

Жители Донецка называют этот день началом войны, которую объявила им новая власть в Киеве. Многие из них не были готовы к тому, что Киев отдаст приказ расстреливать их.

«Я шла домой и плакала, потому что мне было страшно то, что нас обстреливают собственные братья», — рассказала медик.

По ее словам, в Донецке люди никогда не думали, что такое может быть.

«Я считаю, что это уже не Украина — это нацистская власть. К власти пришли уже не украинцы, нацизм пришел к власти. Я думаю, что та Украина, которая была до 2014 года, ее больше нет».

По неофициальным данным, в Донецке 26 мая 2014 года погибли десятки мирных жителей.

Остается добавить, что аэропорт был взят под контроль ДНР только в январе 2015 года. Атаки ВСУ на объект продолжаются до сих пор.