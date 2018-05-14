Официально в нашей стране нет ювенальной юстиции по западному образцу. Более того, президент России Владимир Путин неоднократно в своих выступлениях подчёркивал, что в вопросе семейной политики наша страна должна опираться на традиционные ценности, оберегать семьи, особенно если они многодетные. Однако за последнее десятилетие мощное ювенальное лобби приложило гигантские усилия для того, чтобы насадить в нашей стране ту самую пресловутую ювенальную юстицию.

Джованни Браголин. Плачущий мальчик (фрагмент)

В очередном выпуске передачи «Мужское. Женское», которая вышла в эфир 10 мая, после Дня Победы, описана, увы, типичная история. Ещё несколько лет назад такие вопиющие случаи заканчивались скандалами, и для этого их даже не требовалось предавать огласке на федеральном телеканале. Чиновники после вмешательства представителей общественности и СМИ, как правило, немедленно возвращали отобранных детей. На этот раз о произволе и беззаконии было заявлено на федеральном канале уже после того, как органы опеки и попечительства вернули спустя несколько месяцев детей в семью, но после того, как состоялся суд.

Это произошло в одном из населённых пунктов Оренбургской области. В середине января 2018 года из состоящей на учёте семьи отобрали троих детей. Причём произошло это при довольно странных обстоятельствах, а сама многодетная мать считает, что их попросту украли. Она рассказала, что 16 января в их доме произошло задымление, а на следующий день к ним пришли органы опеки. Старший ребёнок в этот день был в школе, а мать занималась с двумя младшими. Чиновники предложили ей проехать на их автобусе в школу с маленькими детьми и там дать пояснения по поводу случившегося. Женщина согласилась. Её подвезли к школе, куда она направилась с сотрудником ПДН, при этом маленькие дети остались в автобусе. Однако после того как мать вышла из школы, автобуса уже не было.

Похищение ребенка

Позже выяснилось, что детей увезли в инфекционное отделение местной больницы. Никаких актов или постановлений ей представлено не было, а спустя 10 дней дети были переданы в другую семью. При этом матери, которая не была ограничена в родительских правах или лишена их, препятствовали даже видеться с детьми, мотивируя это тем, что такие встречи «травмируют несовершеннолетних».

Впоследствии органы опеки задним числом, и об этом они прямо сообщат в ходе телепередачи, составили акт об отбирании детей на основании ст. 77 Семейного кодекса и обратились в суд о лишении родительских прав. По мнению чиновников, мать несовершеннолетних якобы злоупотребляла алкоголем, что, видимо, с их точки зрения и являлось «непосредственной угрозой жизни и здоровью детей».

Забегая вперёд, стоит отметить, что дети вернулись в семью только спустя три месяца после того, как 12 апреля суд отказал органам опеки и попечительства и не стал лишать мать родительских прав.

За время ожидания суда мать и её адвокат писали заявление в полицию о похищении детей, трижды в прокуратуру о проведении проверки в отношении чиновников, но безрезультатно.

В ходе программы ведущий телепередачи обратился в Генпрокуратуру, так как на предыдущие обращения надзорные органы отвечали не по существу, о проведении проверки в отношении сотрудников органов опеки и попечительства, которые, на его взгляд, допустили вопиющее нарушение закона, сначала похитив, а затем удерживая детей.

George Hodan Ребенок за решеткой

В ходе передачи выяснилось, что семья состояла на учёте как неблагополучная и в конце 2017 года детей дважды отбирали, но вскоре возвращали в семью. Причем, по словам матери, после отбирания чиновники опеки на следующий день предлагали ей подписать документы задним числом, после чего обещали вернуть детей.

«Даже документы, которые дали нам органы опеки, подтверждают, что у них это рутинная практика. Они сначала действуют, а потом оформляют на это действие документы задним числом», — сообщил ведущий, по мнению которого, коррупция или профнепригодность в органах власти, которые обязаны стоять на страже семьи, можно приравнять к государственной измене.

Также было предоставлено слово адвокату семьи, который косвенно подтвердил версию о том, что в действиях органов межведомственного взаимодействия присутствуют «сговор и круговая порука».

«На себя обратило внимание то, что все вот эти структуры, которые как бы озаботились судьбой семьи, ничего не сделали для того, чтобы оказать ей помощь. Ну хотя бы минимальную материальную, чтобы помочь чем-то семье. Нет. При малейшем случае, когда они считали, что детям что-то угрожает, дети отбирались из семьи без составления каких-либо нормативных местных актов», — заявил адвокат.

Увы, подобная практика распространена не только в Оренбургской области. Похожая история произошла в городе Карпинске Свердловской области. В конце февраля 2018 года из многодетной семьи отобрали пятерых детей. При этом точно так же родителям не представили никаких документов, а четверо детей до сих пор находятся в Социально-реабилитационном центре.

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Как сообщили органы опеки и попечительства, отбирание произошло после звонка о том, что дети в семье якобы подвергаются насилию. Однако на видео, которое в момент отбирания записал отец, не видно не только никакого насилия, но и следов побоев. При этом надо чётко понимать, что как бы мы ни относились к физическим наказаниям, побои не являются основанием для отбирания.

Павел Ковалевский. Порка. 1880

В данном случае семья, общественники и СМИ также обращались в различные инстанции с просьбой провести проверку в отношении действий органов опеки на предмет их правомочности. Однако ответов по существу так и не последовало, зато всё время упоминается факт возбуждения уголовного дела в отношении отца, как будто это имеет какое-то отношение к сути сделанного запроса.

А принципиально вот что. Наносил отец побои несовершеннолетним или нет — это решит суд. А надзорные органы вне зависимости от своего отношения к его персоне должны проверять законность действий органов опеки и попечительства, в действиях которых не лишённые прав родители усматривают превышение должностных полномочий, самоуправство и незаконное удержание детей.

И если их действия не получат принципиальной оценки, а ведь до сих пор неизвестно, на основании каких законов действовали органы опеки и попечительства, то беззаконие будет продолжаться.

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При этом общественники с сожалением отмечают, что ювенальное сознание ряда должностных лиц позволяет закрывать глаза на выполнение закона. Зачастую чиновники действуют не на основании кодекса или федеральных законов, а на основании личных убеждений о должном. Вот решили они в первом случае, что мать детей якобы сильно пьющая, и вместо того, чтобы проводить с семьёй профилактические мероприятия, отобрали детей. Вместо того чтобы стоять на страже института семьи, по сути, такие чиновники являются инструментом его разрушения.

Вот и выходит в итоге, что многодетные граждане относятся к органам социальной защиты с недоверием и не спешат к ним за помощью, опасаясь, что вместо неё у них просто отнимут детей.

А за что? Напишут задним числом…