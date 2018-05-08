Назначение Дмитрия Медведева премьер-министром хоть и было ожидаемо, разочаровало многих. Возможно, если бы не его выступление по поводу пенсионного возраста, предпринятое накануне инаугурации, то реакция не была бы такой острой, хотя взгляды Медведева на безграничную ответственность народа перед правительством известны давно. При этом если среди простых граждан то тут, то там звучит недовольство, то официальная пропаганда заняла совсем другую позицию. Дошло уже до того, что один из политиков на передаче у Соловьева заявил, что амбициозный указ освящен (!) подписью Путина. И если либералы в насмешку называют Путина царем, то официозные системщики возвели его сразу в статус божества — и это после того, как он заявил о недопустимости «дремучего охранительства». Частичкой своей божественности, судя по выступлениям политиков, Путин поделился с Медведевым, на которого немедленно были излиты соответствующие почести. На каком же фоне проходит это недовольство с одной стороны и парад подхалимажа с другой?

Kremlin.ru Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Вячеслав Володин

До сих пор масса пожеланий и планов президента и правительства в адрес экономики страны приносят результаты явно недостаточные, в некоторых сферах все достижения ограничиваются выработкой несвязной и ненужной кипы ни к чему не относящихся бумаг. И ничто не указывает на то, что эта тенденция будет переломлена даже таким мощным магическим инструментом, как обладающая повышенной святостью подпись первого лица. За счет чего сработает этот инструмент? За счет денег, изъятых у не по чину жирующих пенсионеров? Или за счет результатов нанятых на аутсорсинге зарубежных спецов?

Phil McElhinney Старт

Некоторые намеки на изменения наблюдаются, в правительство действительно пришли новые люди. Но может ли поворотом всё того же барабана всё в том же револьвере решиться проблема «одинокого ковбоя», каковым опять предстает президент РФ? Судя по данным соцопросов, подавляющее большинство россиян очень хотят перемен в социальной сфере. А судя по происходящему в регионах, они хотят этого не от скуки, которую надо скрасить острыми впечатлениями, а от усталости от чрезмерной остроты творящегося. Прорыва в развитии страны хотят все — и граждане, и президент. Впрочем, все ли? То, что отчет Медведева перед Госдумой был встречен неописуемым восторгом, говорит лишь о том, что слушатели уверены: всё хорошо уже сейчас. Работу правительства не зря оценивают позитивно, и это тревожный знак, ставящий под сомнение мотивацию элиты к прорыву. Вопрос в том, станем ли мы наблюдателями сто первого наступания на те же грабли, попыток изменить ситуацию средствами, никоим образом задаче не соответствующими?

Готова ли наша страна к рывку?

Мнение о том, что народ к мобилизации не готов, обосновывается разными причинами. Со стороны либерального лагеря не единожды приходилось слышать якобы выводящий всех на чистую воду вопрос — «готовы ли лично вы стать жертвой новых репрессий?» На деле это типичная провокация, подмена понятий, увод темы в сторону. Народ не готов к мобилизации по другой причине. К мобилизации приходят на пороге выбора между ней и окончательной катастрофой, до тех пор никакая ситуация не выглядит достаточно острой, чтобы ради нее мобилизоваться. Если есть лазейка к выживанию не катастрофическому, будет выбрана именно она, а не мобилизация. Но задача умного правительства — не доводить дело до необходимости такого выбора, а народное возмущение — до точки кипения. Пока что это удается, и с этих позиций правление Медведева и его команды заслуживает положительной оценки. Но недовольство всё равно нарастает, а социальная взрывчатка продолжает копиться. За денежными потоками не видно живых людей — и в этом проблема, потому что беда всегда оказывается неожиданной. Как в Кемерово, где призывы перестать кошмарить бизнес, то есть забота о деньгах большая, чем о людях, обернулась трагедией.

Виктор Дени. Капитал. 1920

Поэтому главный вопрос не в том, готовы ли граждане ради прорывного развития быть репрессированными. Современное состояние науки и техники принципиально отличает нынешнюю Россию от России первой трети века ХХ. Да и общество российское уже прошло эпоху модернизации под руководством Сталина, а это процесс единоразовый, как учит нас история. Репрессии всегда и во всех странах в той или иной степени сопровождали модернизацию, но сейчас речь не о модернизации, а следовательно, никакой необходимости в репрессиях нет, достаточно строгого соблюдения закона — даже, страшно сказать, по отношению к хищению в особо крупных размерах, коррупции и разбазариванию государственных средств. И прежде всего, есть другое — необходимость отбросить вредную привычку 90-х годов решать проблемы богатейших за счет беднейших.

Поэтому прорыв упирается не в народ, который к чему-либо не готов, а в элиту, которая явно не готова ради прорыва поступиться хотя бы мизерной частью своих привилегий и состояний, отказавшись от привычного образа жизни. Можно ли прорваться куда-либо или хотя бы сдвинуться с места при сохранении перечисленных условий? Или подвижка по нехорошей традиции начнется только под нестерпимым давлением внешних и внутренних обстоятельств? Тогда Россию сможет спасти только чудо, вещь приятная, но не стоит искушать Бога надеждой на чудо вместо опоры на собственные силы. Или, раз Путин уже способен что-то освятить, то он и будет собственноручно чудеса совершать?