Государственно-кадровая тайна России

Андрей Маленький, , 08:26 — REGNUM

Политические аналитики, видимо, так ошарашены, что до сих пор нет ни одного публичного отклика на одну очень важную деталь послания президента В.Путина.

С марта этого года начинается отсчет переделки всей системы государственной службы.

Замысел президента В. Путина заключается в том, чтобы в росте своей эффективности наконец-то оказались заинтересованными сами чиновники всех уровней, поэтому они будут жёстко нацелены на получение конкретного результата, включая локальный перевод функций на проектный метод.

У Д. Медведева этого не получилось, хотя именно он еще в 2008 году активно взялся за создание целостной системы воспроизводства и обновления профессиональной элиты в нашей стране.

По его словам, номенклатурная система подготовки кадров в советские времена имела свои плюсы и минусы, а мы ничего нового за 15 лет не создали. И как следствие — очень часто решения о назначении на ведущие должности принимались по знакомству, по принципу личной преданности, просто за деньги, когда должности продавались. То-есть то, чего раньше не было.

Лозунг Д. Медведева до сих пор висит на виртуальной авансцене сайта Единой системы управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации.

Лозунг есть. Есть и портал государственной службы и управленческих кадров.

Еще есть 215 (двести пятнадцать!) федеральных законов, указов президента, постановлений правительства и других документов разного уровня, регламентирующих служебную деятельность государственного гражданского служащего, предъявляющих квалификационные требования к ним, определяющих принципы служебного поведения и служебного распорядка, противодействующих коррупции и направляющих профессиональное развитие.

Настольной книгой государственного гражданского служащего они, конечно, не являются, потому что нет такого стола, чтобы удалось их разместить.

Их обилие у чиновников породило фобию, особенно перед очередной аттестацией, а в самой системе — подотрасль профессионалов-кадровиков, которые, как и врачи, тоже распочковались на отдельные оттенки профессиональной деятельности и добавляют хлопот работникам, естественно, зла им не желая.

Для врачебной деятельности это внутрисистемное структурирование и дифференцирование понятно и оправдано. Медицина — относительно молодая наука и еще не завершила накопление количественных данных для их финальной кодификации. Поэтому и нужна детализация и конкретизация медицинских исследований и уникальность назначаемой терапии.

Но пятьдесят оттенков кадрового белого создает труднопреодолимые препятствия для профессиональной деятельности госслужащих, особенно в плановые для кадровиков, но всегда «нежданные» для профессиональной работы периоды. Например, когда календарный год заканчивается, а бюджетные средства, выделенные на плановое повышение квалификации, еще не освоены, и надо срывать с работы специалистов и направлять за учебные парты даже не по прямому профилю службы.

Или мудреж с недогулянными отпусками, объем которых может достигать периода времени декретного отпуска. Чтобы хоть как-то решить проблему, потребовалось хитроумие с внесением изменений в действующее законодательство для конституирования гарантированного и обязательного минимума отпуска для госслужащих.

Или сам факт декретного отпуска, который всегда доказывает превосходство трудового законодательства над законодательством о государственной гражданской службе.

Существенная проблема, характеризующая все ведомства государственной исполнительной власти — это ежегодные пятнадцати-двадцатипроцентные штатные вакансии. В отдельных случаях это умышленная ситуация, поскольку создает экономию зарплатных средств и можно разово повысить оплату труда ценных специалистов или же просто размазать доппаек на всех поровну.

В отдельных ведомствах за три-четыре года происходит стопроцентная замена линейного персонала из-за высокой текучки кадров.

Наиболее значимая тема, требующая обмена мнениями, — это сложившаяся система обучения будущих чиновников по такой специальности, как государственное или муниципальное управление.

Теоретически, конечно, представить можно, что у этой дисциплины есть практический эквивалент в виде самостоятельной деятельности, что есть объект, предмет, субъект, концепции, стратегии и перспективы развития, что можно написать цели, задачи, показатели и индикаторы и многое, многое другое. При этом расписать и практическую значимость данного типа обучения, которое на самом деле полезно только как дополнительное, если понимать, что оно поверхностное.

Однако всё это будет касаться только и исключительно процессуальных характеристик, превращающих чиновничью работу в функцию и отвращающих профессию от результата.

Резко?

Если это не так, то почему уже десятилетия по этой специальности готовятся десятки тысяч специалистов, а президент Российской Федерации вынужден говорить о профессионализме «управленцев» как о государственной проблеме?

Каков государственный результат многолетнего существования академии государственной службы и кадров, не так давно поглощенной (или слившейся) с академией народного хозяйства, которого — типа — у нас и нет?

По отдельности все работают хорошо, а в целом проблем — выше крыши.

Функционирование чиновничества оказывается успешным, а удовлетворенность персональными итогами труда у чиновника возникает только через похвалу ближайшего начальника. Справедливости ради надо сказать — труда ненормированного, очень часто вечернего и даже ночного. Это обстоятельство особенно любят начальники, следящие за тем, чтобы подчиненные никогда раньше них самих с работы не уходили и в рабочее время в кофейню не бегали.

Денежное содержание чиновников также различно в зависимости от министерства или ведомства, между которыми — как-то так получилось — образовалась большая дистанция в оплате труда.

Количество штатных сотрудников в аппарате ведомств определяется произвольно, так как нет и не может быть объективно выработанной методики определения числа штатных единиц на тот или иной потребный профиль госслужбы.

Теоретическая конструкция, выстроенная по принципу от общего к частному: каждую образовавшуюся вакансию — на конкурс, легко обходится на абсолютно законных основаниях в каждом конкретном случае.

По данным портала государственной службы и управленческих кадров, с 2009 года, года образования системы, и по 30 сентября 2017 года общая численность кандидатов, которые впоследствии были назначены на вакантные должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации с помощью этого портала, составила 2215 человек.

9 лет — 2215 человек.

240 человек в год, хотя, напомню, до двадцати процентов штатов федеральных министерств, служб и агентств на 1 января 2017 года были вакантными. Ситуация с аппаратами госвласти субъектов Российской Федерации, предположительно, не иная.

А система госслужбы впускает в себя по 240 человек в год. Получается — по факту — образованная система не невод для золотых рыбок, а удочка для вылова уже знакомых с тем, что такое государственная гражданская служба: 75 процентов воспользовавшихся сервисом кадровых вакансий уже состояли на службе и не нашли иного способа движения вверх, как через сайт.

В какой-то степени надежду на то, что свет в конце тоннеля появится, дает общая концепция формирования и использования резервов управленческих кадров в Российской Федерации, одобренная в ноябре прошлого года.

Это сугубо академический документ, построенный по своему вкусовому принципу. Но хотя бы такой, чем никакого. Возможно, он недостаточно конкретен и спровоцирует любителей писать концептуальные тексты на подготовку отраслевых, локальных, местных, поуровневых и подобных.

В любом случае цель этих заметок в том, чтобы обратить внимание на совершенно верный президентский посыл к системе исполнительной власти и фактическое поручение ей пересмотреть уже сложившиеся подходы к построению государственной гражданской службы.

И если конкурсная система отбора на эту службу до сих пор не дала удовлетворительных результатов, то, возможно, ее надо сохранить для подбора специалистов определенного уровня процессуальных должностей, требующих поддержания системы в работоспособном состоянии.

В остальном попытаться попробовать, как это было в нашем прошлом, широко использовать метод персонального приглашения на должность и географического перемещения по должностям.

Понятно, что без соответствующих договоренностей (или даже договоров) между центром и субъектами Российской Федерации этого не добиться, поскольку распределение предметов ведения по уровням власти и местного самоуправления таково, что самый важный — кадровый — вопрос оказался ничьим.

Сейчас на федеральном портале вакансий — 3627 должностей, в том числе 22 — категории «руководитель» регионального уровня, а именно следующие.

Шесть заместителей министра в правительстве субъекта РФ: по два в Амурской и Кировской областях, по одному в Нижегородской области и Республике Мордовия. Зарплата от 30 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц. Меньше всех из них заплатят первому замминистра в Мордовии — не больше 37 тысяч рублей.

10 вакансий в Москве, в федеральных ведомствах. Минимальная предлагаемая зарплата — 35 тысяч рублей, максимальная — до 60 тысяч рублей, заместителя начальника управления в федеральном агентстве научных организаций. По этой должности срок конкурса уже истекает.

Тем, кто захотел бы занять эту должность, надо спешить.

Адрес сайта — https://gossluzhba.gov.ru.

Тем более, что пока еще не понятно, как действующая система конкурсного вольного найма на государственную гражданскую службу, предусмотренная федеральным законодательством, уживется с конкурсом «Лидеры России», поддержанным президентом В. Путиным, а также с различными кадровыми резервами.

По состоянию на 28 декабря 2017 года число лиц, включенных в федеральный резерв управленческих кадров, составляет 1893 человека, в том числе 381 резервист в высшем уровне резерва, 674 резервиста в базовом уровне резерва; 838 резервистов в перспективном уровне резерва.

В региональном резерве управленческих кадров — по состоянию на 1 января 2018 года — количество лиц, включенных в резерв управленческих кадров субъектов Российской Федерации, составляет 8615 человек.

В своей совокупности это многократно превышает число вакансий, сведения о которых ежедневно обновляются на — в целом — полезном портале gossluzhba.gov.ru.