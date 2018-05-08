Неприятная история в период разминки на старте предвыборной губернаторской кампании приключилась у врио главы Нижегородской области Глеба Никитина — жители Нижнего Новгорода, получив квитанции с перерасчётом, в которых с них потребовали дополнительно уплатить за тепло от 1,5 до 12 тыс. рублей, перекрыли одну из улиц. Повлияет ли негативно на рейтинг Никитина ситуация, неизвестно, но выход из неё пока не найден, решено до конца мая провести дополнительную проверку корректировок платы за отопление, и уже после неё горожане получат правильные квитанции. Будут ли суммы в них меньше, никто гарантировать не может.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород. Кремль

Интересное предложение поступило от лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он предложил депутата Госдумы РФ, бывшего вице-губернатора Нижегородской области Александра Курдюмова на пост министра строительства и ЖКХ РФ. Эксперты отметили, что «если стоит цель создать «правительство национального примирения» — единороссовцам придётся двигаться».

В команде главы Нижегородской области ожидаются «потери» из числа «шанцевских» — и.о. заместителя губернатора Дмитрий Сватковский, к которому в 2017 году высказывали множество претензий депутаты за неэффективные, на их взгляд, бюджетные траты на технопарк «Анкудиновка», подал заявление на участие в праймериз на мандат депутата Госдумы РФ. Последний освободился после перехода Владимира Панова на место главы Нижнего Новгорода. Уже сейчас эксперты называют Сватковского наиболее реальным кандидатом от единороссов на сентябрьских выборах, намекая на то, что это была бы самая «экологичная отставка» одиозного чиновника, на чью деятельность депутаты предлагали обратить внимание следователям ещё осенью 2017 года.

В сфере экономики произошло сразу два важных события. Утверждён совет директоров АО «Корпорация развития Нижегородской области», анонсированный врио губернатора Глебом Никитиным в декабре 2017 года. Возглавил его 44-летний Максим Тевс, который «построил и ввёл в эксплуатацию завод по производству автокомпонентов в Калуге, руководил проектом строительства завода в Индии, долгое время проработал с корпоративными культурами Китая, Индии, России и стран СНГ». А перед корпорацией поставлена задача не только обеспечить инвестиционную привлекательность региона, но и активизировать «промышленное, социально-экономическое развитие территорий и создание комфортной городской среды».

Кроме того, был дан старт для «оформления понятия Саровско-Дивеевского туристического кластера» — создана «Управляющая компания Саровско-Дивеевского кластера».

Ещё одному проблемному муниципальному предприятию, которое не сходило с повестки региона в свете долгов, ареста счетов и претензий налоговой и которому из бюджета в марте 2018 года выделили 231,2 млн рублей, чтобы не допустить банкротства, нашли руководителя. Директором «Нижегородэлектротранса» стала юрист главного управления автомобильных дорог и министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Елена Лекомцева. Ранее другой проблемный «багаж» в виде «Нижегородпассажиравтотранса» передали экс-сотруднику префектуры Юго-Восточного административного округа Москвы Артёму Коновалову.

Если стадион к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в Нижнем Новгороде достроили в срок и даже успели оттестировать матчами, то со станцией метро «Стрелка» с датами не сложилось. Сначала областные власти обещали сдачу 30 апреля, а сейчас называется 30 мая. При этом Глеб Никитин в комментариях СМИ заявляет, что задача на конец апреля стояла вовсе не запустить, а закончить «совокупность строительно-монтажных работ», и «никаких рисков, чтобы 30 мая запустить станцию метро «Стрелка», нет».

Мэрия Нижнего Новгорода решила выжать максимум из своего проекта в соцсетях Антияма, ещё на старте окрещённого популизмом от мэра Владимира Панова. Последний вместе с общественниками после того, как растаял снег и утратила актуальность группа Антиснег, ездит с дорожными рейдами. А в это время по коррупционной статье в вотчине Панова задерживают действующих чиновников. В этот раз фигурантом дела о взятке в особо крупном размере стал директор департамента строительства города Юрий Щеголев. Мэр не растерялся, не стал посыпать голову пеплом из-за того, что подчинённый попался на взятке, а поблагодарил сотрудников внутренних органов за то, что «они продолжают борьбу с теми, кто дискредитирует городскую власть». Нетривиальный ход, стоит отметить. Особенно если учесть, что тут же Панов предложил нижегородцам подавать резюме в отдел кадров, добавив, что там посмотрят, насколько компетенция претендента «соответствует этой должности». По словам Владимира Панова, в мэрии «скоро появится много интересных вакансий». Неужели впереди отставки или новые уголовные дела?

Не обошлось на прошедшей неделе и без ЧП — возле Дзержинска в реку упал спортивный самолёт, что и спасло жизнь пассажиру и пилоту, а в Нижнем Новгороде при проверке документов пострадали сотрудники полиции. В результате трое силовиков получили огнестрельные ранения, а злоумышленник был убит во время задержания. Но для этого пришлось эвакуировать целый дом и брать преступника штурмом.

Kurdumovldpr.ru Александр Курдюмов

Нижегородский претендент на портфель

В преддверии формирования нового состава правительства России лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил на один из министерских постов выходца из Нижнего Новгорода.

«Александр Курдюмов, тоже наш депутат, бывший вице-губернатор Нижегородской области, бывший начальник Центрального аппарата ЛДПР и глава нашей Центральной контрольно-ревизионной комиссии мог бы возглавить Министерство строительства и ЖКХ», — заявил Жириновский на странице в соцсетях.

Он также уточнил, что все предложенные им кандидаты, включая Курдюмова, «ещё достаточно молодые люди, но они уже успели себя проявить, потому что давно работают именно в своих сферах».

В сообществах соцсетей активно обсуждают данное предложение.

«Жириновский предложил главного нижегородского ЛДПРовца Александра Курдюмова на пост министра ЖКХ России. Теперь слово за Медведевым. Если стоит цель создать «правительство национального примирения» — единороссовцам придётся двигаться!» — звучало одно из мнений.

Напомним, Курдюмов родился 26 ноября 1967 года в городе Горьком, является кандидатом экономических наук, доцентом, в правительстве области работал с 2000 по 2002 год, а с 2008 по 2011 годы был ректором Института мировых цивилизаций. С 2016 года он является депутатом Госдумы РФ, где входит в комитет по контролю и регламенту, комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами. Нижегородский депутат также включён в резерв управленческих кадров президента Российской Федерации.

Удар по репутации?

Протест, который может иметь продолжение, произошёл на прошлой неделе в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Жители многоэтажек, получив квитанции о перерасчёте за тепло, в которых им предложили доплатить от 1,5 до 12 тыс. рублей, вышли на улицу города. Перед губернаторскими выборами, скажем прямо, незавидная ситуация — протестующие, перекрывающие трассу в знак несогласия.

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«Жители Автозаводского района Нижнего Новгорода сегодня в девять часов утра перекрыли проспект Ильича. Поперёк улицы встал грузовик с прицепом, который заблокировал движение. Около дома 5 собралась толпа. В разных источниках указывается, что в митинге приняли участие от 200 до 300 горожан», — писало 3 мая издание НТА-Приволжье.

Александр Курдюмов на своей странице в соцсетях отметил, что пришедшие горожанам «суммы совершенно космические, если учесть, что большинство митингующих — пенсионеры, чьи пенсии соразмерны оплате за отопление».

"Жителям обещали пересчитать суммы в квитанциях, а пока на подъездах их домов красуются объявления о беспроцентной рассрочке платежей. Неужели этим всё и закончится? Проверять завышенные, по словам жителей, суммы приехали специалисты из московского Минстроя. Может быть, у них с калькуляцией получше? В любом случае жители молодцы, они показали, что с ними надо считаться и обмануть или навариться не получится. Ждём окончательного решения по этому вопросу. Если они добьются справедливости, то их опыт обязательно пойдёт в тираж. Дорог в городе, которые можно перекрыть, как и нерешенных проблем, много», — резюмировал он.

Власти — что города, что области — также отреагировали на перекрытие. Вечером 3 мая глава Нижегородской области Глеб Никитин встретился с гендиректором АО «ЕвроСибЭнерго» Вячеславом Соломиным, выразив свою «озабоченность сложившейся ситуацией, связанной с ежегодной корректировкой размера платы за отопление потребителям в Автозаводском районе Нижнего Новгорода». По результатам встречи было принято решение до конца мая 2018 года сделать дополнительную проверку корректировок платы за отопление, а за то время, что она идёт, платежи жителям «рекомендовано не производить».

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов на срочном брифинге 3 мая заявил, что «платить по квитанциям на оплату коммунальных услуг с завышенными суммами жителям Автозавода пока не нужно».

Он также объяснил, что в этом году жители 420 домов получили квитанции на оплату коммунальных услуг «с гораздо большей суммой, чем обычно». Это стало следствием спора «между Автозаводской ТЭЦ и домоуправляющей компанией «Наш дом». Первый утверждают, что в 2017 году общедомовые счётчики своевременно не прошли поверку, поэтому их показания перестали учитывать, по этой причине и сделан перерасчет. Но Панов уточнил, что «этот промежуток времени пришёлся на лето, и услуг теплоснабжения жители не получали».

Чем разрешится данный конфликт, будет известно только в конце мая, после повторного перерасчёта.

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Government-nnov.ru «Стадион Нижний Новгород»

«Экологичная отставка»

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский, которого называют человеком из команды бывшего губернатора Валерия Шанцева, отправленного в отставку осенью 2017 года, решил уйти красиво. Он подал заявление на участие в праймериз отделения «Единой России» и будет претендовать на мандат депутата Госдумы РФ, ставший вакантным после перехода Владимира Панова на пост главы администрации Нижнего Новгорода. Среди его конкурентов «тяжеловёсов» нет, поэтому бытует мнение, что и конкуренции 3 июня (в день праймериз) не будет. Его соперники — экс-глава Нижегородского района Нижнего Новгорода Алексей Мочкаев, студент Кирилл Нижегородов, директор Нижегородского парка Победы Сергей Патлань и председатель молодёжного парламента при Законодательном собрании области Татьяна Скоробогатова. Приём заявлений завершается 8 мая, и пока о новых претендентах отделение партии не сообщало.

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Сватковский — достаточно одиозная фигура на политическом олимпе Нижегородской области, поэтому его уход прочили почти сразу после смены губернатора, но тот факт, что он курирует подготовку к чемпионату мира по футболу FIFA 2018, не только сдвинул это событие, но, вероятно, позволит уйти, что называется, красиво. Например, с мандатом депутата в руках.

Сам Дмитрий Сватковский в комментариях о причинах подачи заявления отметил, что «пришло время идти вперёд», а «партия даёт отличную возможность это сделать».

"Основная моя задача теперь — применить те знания, которые у меня появились за 12 лет работы в Нижегородской области и во время процедуры предварительного голосования, и в дальнейшей работе, познакомить нижегородцев со своим видением развития событий. И конечно, защищать интересы людей, которые живут на 129 округе», — заявил Сватковский, добавив, что «сегодня мы стоим на пути формирования истории современной России, и законотворческая задача здесь очень важна».

«Я долгое время работал в социальной сфере, знаю проблемы, с которыми сталкиваются люди. Для решения этих проблем у меня есть выработанная стратегия, которую я буду излагать нашим избирателям», — добавил он.

В свою очередь секретарь Нижегородского регионального отделения партии, депутат Госдумы РФ Денис Москвин отметил, что Сватковский — член партии с 2008 года и «за годы работы в Нижегородской области он проявил себя как эффективный руководитель».

"Он имеет большой политический и управленческий опыт, и его решение попробовать свои силы в предварительном голосовании партии, мы, безусловно, поддерживаем», — добавил Москвин.

Корпорация и кластер: ставка на инвесторов и туристов

Сразу два важных события в экономической сфере Нижегородской области произошли на прошедшей неделе. Был назначен совет директоров АО «Корпорация развития Нижегородской области», создание которой Глеб Никитин анонсировал ещё в декабре 2017 года, то есть спустя пару месяцев после своего назначения на пост врио главы области.

Возглавил совет Максим Тевс. Он, по словам главы региона, имеет разноплановый опыт работы на стороне инвестора.

«Он построил и ввел в эксплуатацию завод по производству автокомпонентов в Калуге, руководил проектом строительства завода в Индии, долгое время проработал с корпоративными культурами Китая, Индии, России и стран СНГ. Имеет опыт управления как производственной, так и финансово-экономической деятельностью холдинговых структур. Был членом совета директоров и председателем совета директоров ряда производственных компаний», — уточнил Никитин, добавив, что знания главы новой структуры позволят «изменить принципы работы с инвесторами» в регионе, а также увеличить объём привлечённых средств на территорию.

Сам Тевс, комментируя своё назначение, отметил, что главная задания корпорации — это «снизить бюрократические барьеры для существующих и потенциальных инвесторов».

"Сделав более удобными условия для приходящего в регион крупного бизнеса, мы решим глобальные задачи — создание рабочих мест, повышение бюджетного эффекта от вложенных инвестиций, комплексное социально-экономическое развитие Нижегородской области, и, в конечном итоге, создание комфортной среды для жителей региона», — заявил он.

Помимо Тевса, в совет директоров вошли и.о. вице-губернатора Евгений Люлин, министр земельных и имущественных отношений Сергей Баринов, гендиректор Торгово-промышленной палаты региона Дмитрий Краснов, председатель комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Александр Шаронов, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Михаил Гапонов, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, руководитель представительства АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в ПФО Сергей Бочаров и заведующий учебно-научной лабораторией «Центр исследования экономики и культуры, городского развития и креативных индустрий» МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Капков.

Такой разноплановый состав участников Никитин объяснил тем, что «инвестиционная привлекательность — это комплексный вопрос с большим количеством разнонаправленных составляющих», а «уникальный опыт и компетенции каждого члена совета директоров корпорации развития в сумме дадут мощный синергетический эффект для всего региона».

Кроме инвесторов, в регион будут привлекать и туристов. Для развития Саровско-Дивеевского кластера создали управляющую компанию. Об этом глава региона сообщил на заседании попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей 4 мая.

Компания создана для «оформления понятия Саровско-Дивеевского туристического кластера, систематизации работы между всеми ветвями власти, епархией и попечителями для обсуждения стратегии развития Сарова, Дивеева и Арзамаса и прилегающих территорий».

Среди приоритетов развития — организация комфортного автобусного сообщения между Арзамасом, Нижним Новгородом и Дивеевом с развитием автостанций, совершенствование дорожно-транспортной сети, строительство юго-восточный обход Дивеева и на перспективу строительство обхода Арзамаса.

«Также будем продвигать туристическое направление. Нужно, чтобы паломники останавливались здесь дольше, чем на сутки. Для этого должна развиваться гостиничная инфраструктура. Будем поддерживать такие проекты. Все направления найдут своё отражение в Стратегии развития региона до 2035 года», — резюмировал Никитин.

Напомним, работа над стратегией велась с конца 2017 года, она должна будет охватить все сферы социально-экономического развития региона. Над документом трудились порядка 400 экспертов.

ИА REGNUM Нижегородское метро

Сводка с чемпионатного «фронта»

Всё ближе чемпионат мира по футболу FIFA 2018, поэтому всё чаще в информационной повестке региона звучат отчёты о готовности двух основных объектов — стадиона «Нижний Новгород» и станции метро «Стрелка».

В рамках третьего тестового матча, который прошёл 6 мая на новом стадионе, установили новый рекорд по посещаемости. На игре, где нижегородская команда обыграла своих соперников из Владивостока со счётом 1:0, было 42,1 тыс. болельщиков. Глеб Никитин, также присутствовавший на матче, отметил, что это значит — «стадион начал жить и уже стал новым городским центром притяжения».

Напомним, стадион примет шесть игр мирового футбольного первенства.

4 мая на спортивном объекте прошло выездное совещание. По словам министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадима Власова, «возникающие проблемы выявляются и решаются оперативно».

"Сроки завершения работ объектов разные, но все они датированы маем, при этом основные работы выполнены с опережением срока ещё в апреле», — заявил министр, уточнив, что протяжённость дорог вокруг стадиона составляет около 5 км.

Благоустройство прилегающей к стадиону территории также вышло на финишную прямую — к 15 мая здесь разобьют клумбы и закончат те виды работ, технология производства которых требует определённого времени.

А вот строителей станции метро «Стрелка» горожане в соцсетях обвинили в затягивании. Это связано с тем, что 30 апреля, проанонсированного властями как день завершения работ, открытия не произошло. Но Глеб Никитин поспешил заступиться за метростроителей.

«К 30 апреля была задача закончить определённую совокупность строительно-монтажных работ и выполнить их в соответствии с графиком. То есть я ставил задачу к этой дате обеспечить готовность верхнего строения путей и основных станционных помещений, она была выполнена, мы пустили поезд. Если говорить про объёмы производства в соответствии с договором — объем законченных работ по факту составляет 98%», — заявил он и добавил, что 30 мая станция будет запущена.

Напомним, строительство продления Сормовско-Мещерской линии нижегородского метрополитена начато весной 2015 года, стоимость объекта превышает 11,662 млрд рублей.

Антиснег сменила антияма

Мэрия Нижнего Новгорода продолжает развивать общение с горожанами через социальные сети. Вместо группы в соцсетях «Антиснег» ей на смену пришла «Антияма», созданная ещё в начале апреля 2018 года.

«Администрация Нижнего Новгорода сама не представляла, какого джинна выпустила, создавая группу «АнтиЯма-НН»! За несколько дней — более трехсот жалоб на дороги по районам города, и это не считая стены с фото, видео и гневными описаниями. Предполагалось, что группа поможет определить приоритеты в ремонте, но пока ясно только одно: в приоритете — весь Нижний Новгород», «Впрочем, наименее активны жители Нижегородского района. Возможно, сказалось то, что в позапрошлом году латали дороги в основном именно в центре. В прошлом — основные магистрали. Зато весь остальной Нижний — одна сплошная яма. Привести дороги в порядок к ЧМ можно только сконцентрировав на этом все людские и финансовые ресурсы. Но проблема в том, что у нас и помимо дорог проблем не счесть!», «Чиновники нижегородской мэрии вновь насмешили нижегородцев своей неуёмной жаждой популизма. Только недавно мы отсмеялись по поводу фееричной инициативы присваивать ямам на дорогах имена, как подоспела новая», — писали соцсети, когда проект только запустился.

Панов не обратил внимания на обвинения в популизме и уже в мае активно начал участвовать в объезде территорий.

«В течение двухчасовой проверки градоначальник проверил дороги Нижегородского, Советского и Канавинского районов. Особое внимание было уделено качеству ремонтных работ и соблюдению технологического процесса восстановления асфальтового покрытия на тех участках, за которые проголосовали горожане в группе «Антияма-НН», — пишет пресс-служба мэрии 4 мая.

На одном из участков у проверяющих, в числе которых были и представители общественных организаций, возникли нарекания к качеству.

Панов заявил, что «такая работа категорически не принимается», а подрядчик будет на особом внимании и дальше ему поставят диагноз: «либо у них проснулось осознание и они хотят работать в городе, либо не проснулось и они будут работать в другом городе».

"Мы поставили для себя очень важный эксперимент — это коммуникация с жителями. Была создана Вконтакте группа «Антияма». В неё поступило 450 заявок от жителей. Объективно работа ведется очень большая, и она изменила положение дел с тем количеством ям, которые были на дорогах. Контроль за данным видом работ мы осуществляем очень жесткий. Самый главный штраф для подрядчика — не принятая нами работа. Они работу сделали, но так как у них никто её не примет, соответственно она не будет оплачена до тех пор, пока не будет переделана», — заявил Владимир Панов.

Npat.ru «Нижегородпассажиравтотранс»

Назначение недели

Ещё один муниципальный «балласт» обрёл своего руководителя. Следом за «Нижегородпассажиравтотрансом», которому директора назначили в середине апреля 2018 года, главу нашли и для «Нижегородэлектротранса», чьи финансовые проблемы уже набили оскомину чиновникам мэрии. Теперь проблемами городского электротранспорта, для спасения которого от банкротства в марте 2018 года бюджет облегчили на более 231 млн рублей, будет заниматься Елена Лекомцева. До 3 мая 2018 года она работала юристом в главном управлении автомобильных дорог и министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. Заместителем для Лекомцевой на усиление назначен Владимир Котов. Последний имеет профильную специальность по «организации перевозок и управлению на транспорте». Оба руководителя приняли участие в конкурсном отборе, где участвовали ещё четыре претендента.

Владимир Панов ранее отметил, что у «Нижегородэлектротранса» накопился ряд внутренних системных проблем.

«Предприятию нужен руководитель, который убедительно докажет, что оно может крепко стоять на ногах. Со стороны администрации города были предприняты исчерпывающие действия для этого», — резюмировал он.

Коррупционное дело в коридорах мэрии: откат на 6,5 млн?

Прогнозы экспертов о возбуждении новых уголовных дел коррупционной направленности начали сбываться даже быстрее, чем ожидалось. На этот раз следователи пришли не к бывшим сотрудникам мэрии Нижнего Новгорода, а к действующему главе департамента строительства Юрию Щеголеву. Ему, как и до него двум экс-мэрам Нижнего Новгорода Олегу Сорокину и Олегу Кондрашову, а также заместителю последнего Владимиру Привалову, вменяют взятку в особо крупном размере.

Следствие сообщило, что 2 мая 2018 года Щеголев был задержан в момент получения части взятки в салоне своего автомобиля марки «Лексус». Им было получено 800 тыс. рублей из запрошенных 6,5 млн рублей (это порядка 5% от цены контракта). Во столько было оценено содействие в признании строительной фирмы «победителем аукциона на выполнение работ по строительству детского сада в ЖК «Зенит» Советского района». Руководивший строительным департаментом с середины июля 2012 года чиновник помещён под стражу, а расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, Щеголев до того, как возглавить городской департамент, работал директором муниципальных и государственных предприятий, в том числе возглавлял МУП «Дирекция по строительству метрополитена Нижнего Новгорода», был заместителем генерального директора главного управления по ремонту и строительству метрополитена, мостов и дорожной сети Нижнего Новгорода и главой госпредприятий «Нижегородинженерстрой» и «Нижегородстройзаказчик».

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Напомним, в делах Сорокина, Кондрашова и Привалова речь также шла о взятках, но на момент задержания они уже не работали в администрации. В этот раз же тень упала на репутацию мэрии, поэтому реакция главы администрации Владимира Панова не заставила себя ждать. Во время общения с журналистами он сделал достаточно необычный шаг — он поблагодарил «сотрудников внутренних органов за то, что они продолжают борьбу с теми, кто дискредитирует городскую власть».

"Пока нет решения суда, мы говорим лишь о подозрении на получение взятки. Жаль, что действующие сотрудники администрации не понимают, что реальность в городе изменилась», — заявил Панов, добавив, что нового руководителя департамента, вероятнее всего, будут брать из другого города, чтобы был «человек со свежим взглядом».

В рамках той же встречи Владимир Панов обратился к желающим работать в мэрии горожанам с предложением присылать резюме.

«Мы будем смотреть, насколько ваша компетенция соответствует этой должности. Скоро появится много интересных вакансий», — цитирует Панова издание «Нижний Новгород».

Мэр также уточнил, что «намерен менять принципы формирования кадрового резерва».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Откат

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Нижний Новгород в 2017—2018 годы прославился многочисленными уголовными делами в отношении бывших чиновников городской администрации, и большинство из них проходят именно по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Помимо уже перечисленных экс-служащих уголовное дело возбуждено и в отношении Сергея Миронова — бывшего заместителя главы администрации города. В конце марта 2018 года он был объявлен в розыск. Чиновник занимал свой пост с марта 2011 года, а в октябре 2017 года неожиданно для всех ушёл в отставку. Тогда же примерно правоохранительные органы начали раскручивать уголовное дело в отношении Олега Сорокина, который занимал пост главы администрации Нижнего Новгорода с 2010 по 2015 год. Дело в отношении последнего касалось фирмы, аффилированной с семьёй мэра, которая получила права на комплексную жилищную застройку 453 га в Нижнем Новгороде. Расследование дела продолжается, а Олег Сорокин находится в СИЗО.

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АвиаЧП и полицейская перестрелка

Два крупных ЧП произошли в Нижегородской области на прошлой неделе — в реку возле посёлка Дачный городского округа Дзержинск упал спортивный самолёт. Двоих мужчин, находившихся на борту, из реки спасли местные жители. По данным областного ГУ МЧС РФ, сообщение о ЧП поступило 4 мая в 16:50.

Происшествие с более печальными последствиями случилось 4 мая на улице Академика Павлова в Нижнем Новгороде. После того, как стражи порядка попросили у неизвестного мужчины документы для проверки, он совершил нападение на них. После этого злоумышленник скрылся в подъезде ближайшего жилого дома. Там он забаррикадировался в одной из квартир, перед началом операции по его захвату были эвакуированы жильцы дома. На предложение сдаться преступник ответил огнём — три силовика получили ранения, а сам нападавший был ликвидирован. Сейчас устанавливается его личность и обстоятельства дела.