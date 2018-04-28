Русские санкций не боятся. В подавляющем большинстве они их не считают вредными для себя и вообще не замечают (видимо, поэтому за помощью к государству сейчас обращаются один за другим лишь олигархи), хотя и интересуются новостями о них, сделал вывод ВЦИОМ. Еще один исследовательский центр, ФОМ, на этой неделе выяснил, что больше половины страны новых санкций не боятся вообще, хотя и считают, что очередной виток давления со стороны США серьезно обострит конфликт между странами. Интересно, правда — граждан санкции не затрагивают и не пугают, но отношения между странами портят. Поскольку вряд ли россияне так сильно жалеют Дерипаску и иже с ним, остается предположить, что логика здесь такая: у нас и так проблем полно, а тут еще вы со своими санкциями лезете, как мухи назойливые.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Своих проблем действительно полно. С до сих пор не установленной целью Медведев разъярил всю страну одной фразой, и теперь аналитики и все прочие граждане пытаются понять, зачем премьер так подставил президента накануне инаугурации, огорошив соотечественником новостью, что теперь дорогое правительство наконец прекратит заставлять их так рано выходить на пенсию и даст, наконец, возможность обеспечивать себя до гробовой доски самостоятельно, как драгоценнейшие россияне того и заслуживают своим немереным здоровьем, энергией и резиновым рынком труда. Эти слова будто прорвали плотину в социальной сфере. Пошли не только разговоры о том, что если правительство решится на это варварство, то люди выйдут на улицы.

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Кое-где взбудораженные граждане уже начали выражать недовольство открыто, пусть и по другим поводам. Можно сколько угодно спорить о том, глупо это или правильно — выходить на митинги в защиту «Телеграм», но на них выходят, и в разных городах, и в приличных количествах, и молодежь. Которой только дай повод побунтовать, а икону она найдет, с кого намалевать — раньше с «Пусси Райот», теперь с Павла Дурова, назначенных на роль борцов с «режымом».

Дарья Драй ИА REGNUM Митинг на Марсовом поле

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Поскольку большинству россиян от товарища майора скрывать нечего, их больше заботит не бизнес, который может потерять миллиарды из-за блокировки одного мессенджера, а собственные беды. Например, в Нижнем Новгороде жителей довели до того, что им пришлось перекрывать дорогу. В полученных счетах за отопление был произведен перерасчет, который за ушедший отопительный сезон составил от 3 до 12 тысяч рублей. Принявший сторону горожан мэр города Владимир Панов объяснил, что причиной произошедшего стал — внимание! — спор между местной ТЭЦ и домоуправляющей компанией. То есть две конторы не могут договориться, но платить за их споры должны граждане, у которых в определенный период не учитывались показания счетчиков. Правда, тот период пришелся на лето, когда дома не отапливались, но, видимо, это не повод не начислять за него плату?

Во Владимирской области чиновники отчитываются о поступлении в сферу здравоохранения миллионов рублей, в то время как жители добиваются бесплатных лекарств с боем. Выписать жизненно необходимые онкобольному мужчине лекарства отказались в Муроме. Объяснили, что денег нет. Право на лекарства пришлось защищать в суде, а до тех пор покупать медикаменты самостоятельно, потратив порядка 450 тысяч рублей за два курса из предложенных к самостоятельной оплате пяти.

Не оставляет россиян своими заботами и Министерство финансов. Оно предложило обложить налогом доходы самозанятых граждан. Примечательно, что под анонсы о повышении пенсионного возраста много говорится и о том, что надо стимулировать самозанятость стариков. Вот здорово-то будет: старый, пенсии не получает, вынужден хоть как-то зарабатывать на пропитание, так еще и с этих грошей заботливое правительство отожмет себе толику малую. На сейчас предполагается, что эта предлагаемая Минфином мера коснется репетиторов, нянь, домработниц и прочих, кто оказывает услуги в частном порядке, то есть кого государство не обеспечило рабочим местом и кто вынужден выкручиваться сам.

Кажется, наше государство называли социальным? Так что имелось в виду, зарабатывание денег на социальной сфере? Или социальное — в смысле, что социум отвечает за себя сам и сам выкручивается?

Короткой строкой

— В России с 1 мая вступил в силу закон о введении курортного сбора.

— В Пскове герб и флаг региона предложили нарисовать детям: Псковская область — единственный регион России, до сих пор остающийся без флага и герба.

— Россия полностью готова к приему чемпионата мира по футболу, заявил Владимир Путин.

— По делу о пожаре в «Зимней вишне» назначены сложные экспертизы, сообщает СКР.

— В Орловской области при установке батутов в качестве подсобного материала использовали баннеры с портретами ветеранов Великой Отечественной войны.

— В Тамбове грядет чистка чиновников: глава города анонсировал отставки.

Иван Крамской. Христос в пустыне. 1872

Всегда хочется писать о хорошем. О хороших новостях, о тех пронародных поступках, которые совершает правительство, о том, как люди богатеют и здоровеют, а министры и депутаты честно трудятся на благо народа, не набивая свои карманы возмутительно огромными деньжищами и не изыскивая при этом поводы выжать из народа еще больше, только бы не ущемить себя и обожествленный в постперестройку бизнес. Очень хочется разговаривать с читателем о такого рода позитиве, но пока становится всё печальней. И санкции тут все-таки играют свою роль: потому что на простых людях они лишь напрямую не сказываются, а косвенно — да: весь этот банкет с господдержкой олигархоза оплачивают именно эти самые простые граждане. Капиталистическая система ельцинского образца построена таким образом, чтобы бедные беднели, а богатые за их счет богатели, и воистину позитивные новости у нас появятся только и исключительно тогда, когда Россия скинет с постамента этого молоха. До тех пор будем говорить о раскручивающейся спирали драконовских реформ и народного негодования.