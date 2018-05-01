В России вводится курортный сбор: кто будет платить и сколько

Москва, , 00:05 — REGNUM Сегодня, 1 мая, в России вступил в силу закон о введении курортного сбора, сообщает ИА REGNUM. Его размер установят местные власти, но он не будет превышать 100 рублей в сутки. Эксперимент продлится до 2023 года.

Платить придется за использование курортной инфраструктуры в Крыму, а также в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. Однако не во всех четырёх регионах курортный сбор начнут взимать с 1 мая. В Краснодарском крае из-за проведения чемпионата мира по футболу он вводится с 16 июля, а в Крыму — с мая 2019-го года.

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Согласно закону, уплачивать курортный сбор будут граждане, которые проведут в указанных субъектах РФ более суток.

Размер «налога» будет расти поэтапно, в 2018 году можно будет взимать не более 50 рублей в сутки с одного туриста. От сбора освобождаются местные жители, решившие отдохнуть на «домашних» курортах, несовершеннолетние, пенсионеры, Герои России и Советского Союза, участники Великой Отечественной войны, инвалиды, малоимущие, студенты и ряд других категорий граждан.

Если отдыхающий проживает не в гостинице или кемпинге, а у друзей и родственников, он также освобождается от уплаты курортного сбора.

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При обсуждении закон вызвал дискуссии в Госдуме, депутаты опасаются роста цен на отдых, цифры по сбору, которые будут фигурировать в 2019 году, вполне сравнимы со сборами в Италии — 1,5 евро, в Римини порядка 3 евро, в Венеции. Парламентарии обращали внимание на то, что речь идет об удорожании поездки примерно на 1−3%, причем очевидно, что это наиболее чувствительно отразится на семейных туристах и на тех, кто будет пользоваться официальными возможностями санаториев и гостиницами.

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