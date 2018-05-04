Победа в войне часто оказывается сопряжена с непредвиденными проблемами и обязательствами, и теперь Россия понимает, что для сохранения своих военных успехов в Сирии ей придется играть роль арбитра между Ираном и Израилем. Иначе их противостояние выльется в крупномасштабный конфликт в регионе, который поставит крест на всех приобретениях Москвы в арабской республике, пишет Стивен Бланк в статье для американского аналитического центра The Atlantic Council.

Иван Шилов ИА REGNUM Ближний Восток

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Автор отмечает, что начаться масштабный конфликт между Тегераном и Тель-Авивом может раньше, чем кто-либо ожидал. Так, исламская республика стремится создать сухопутный мост из Ирана к Средиземному морю. Такое развитие событий внушает ужас не только суннитским режимам, которые станут объектами еще большего давления со стороны Ирана, но и является угрозой самому существованию Израиля.

Basile Morin Кошки шипят друг на друга

Неслучайно Тель-Авив наносит удары по объектам Ирана в Сирии, а официальные лица Израиля предупреждают о возможных ударах уже по самой территории исламской республики в случае появления у нее баз на территории Сирии, с которых Тегеран может атаковать так или иначе Израиль.

На этом фоне Москва, поддерживающая связи как с Ираном, так и Израилем, должна пообещать Тель-Авиву, что она сможет сдержать Тегеран. И слова не могут оставаться только словами, иначе все поймут, что Россия — ненастоящая великая держава. И здесь российские власти ожидают большие затруднения.

Дело в том, что интересы Москвы в огромной мере зависят от партнерства с Тегераном в Сирии, из-за чего прежде Кремль ни разу не выступал против той или иной иранской инициативы. Более того, на противостоянии с Израилем построена сама идентичность иранских властей, именно им они оправдывают, по мнению автора, свое существование.

Commons.wikimedia.org Иран и Россия на карте мира

Со своей стороны, в самом Израиле иранская угроза может также использоваться для внутриполитических целей консолидации поддержки премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и его правительства. Кроме того, Тель-Авив, по всей видимости, стремится подтолкнуть США к тому, что сам он хотел бы, но не может сделать, — осуществить если не смену режима, то по меньшей мере в значительной мере ограничить мощь исламской республики.

Иными словами, политика Москвы на Ближнем Востоке, столпом которой является ее способность решать все возникающие вопросы на партнерских условиях с другими сторонами, без сомнения, зашла в тупик этих неразрешимых противоречий. Тем не менее назад дороги нет: Москва смогла добиться успеха в Сирии как раз благодаря тому, что она представила себя честным арбитром между все более непримиримыми соперниками.

Ingrid Taylar Так запутываются в противоречиях

Таким образом, не желая потерять Иран в качестве партнера, Москва едва ли сможет сдержать исламскую республику, что, в свою очередь, негативно скажется на отношениях Кремля с Тель-Авивом. Россия, по сути, может оказаться в ловушке осложнений, разрешить которые она неспособна. И вместо того чтобы пожинать плоды своего нового статуса державы-арбитра на Ближнем Востоке, ей придется искать выход из ситуации, которая абсолютно вне ее контроля.