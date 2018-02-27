The National Interest: Когда начнется война между Ираном и Израилем?

Максим Исаев, , 08:26 — REGNUM

Если Тегеран продолжит использовать подконтрольные шиитские группировки из Ирака, Афганистана и Пакистана, включая также собственные военные силы, для нападений против Израиля, вероятнее всего, что война между двумя государствами может начаться уже в 2019 году, пишут Раймонд Тантер и Айван Саша Шихан в статье для The National Interest.

Согласно данным 2016 года, Иран использовал шиитские группировки из Афганистана численностью примерно от 15 до 20 тыс. человек, также наемников из Пакистана, численность которых варьировалась от 5 до 10 тыс. человек. Также Иран использовал от 8 до 10 тыс. бойцов Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) и примерно 5−6 тыс. военных своей регулярной армии.

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Если Иран продолжит использовать подконтрольные ему группировки и КСИР для нападения на Израиль, то в следующем году между двумя странами может начаться война.

В 2018 году конфликт между двумя странами не просто возник на горизонте, он происходит уже сейчас: в небе над Израилем был сбит иранский беспилотник, после чего сбили израильский F-16, а ВВС Израиля нанесли ответные удары по сирийским и иранским целям. Эти события могут стать прологом к более широкой региональной войне, если Тегеран продолжит укреплять свое присутствие в Сирии после поражения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вскоре после вступления в должность в феврале 2017 года президент США Дональд Трамп впервые отметил, что Тегеран активизировал усилия по дестабилизации региона. В июле 2017 года глава Белого дома предложил ввести всеобъемлющие санкции в отношении иранской программы по созданию баллистических ракет.

Позднее, в октябре 2017 года, последовало решение американской администрации об официальном признании КСИР иностранной террористической организацией, которое позволит внести в черный список не только данную организацию, но еще более 40 связанных с ней компаний. Этот шаг необходим для сдерживания воинственности иранского режима. Также санкции против Ирана были введены министерством финансов США в ноябре 2017 года. Однако необходимо сделать гораздо больше, чтобы поддержать растущие беспорядки в стране и иранский народ в тот момент, когда Иран все больше приближается к началу войны против Израиля.

Однако в момент, когда Дамаск и Тегеран начинают угрожать безопасности Израиля, государственный департамент США дает понять, что Иерусалиму придется рассчитывать только на собственные силы. Почему это происходит? Во время своего ближневосточного турне государственный секретарь США Рекс Тиллерсон посетил Амман, Анкару, Каир, Кувейт и Бейрут, но не Иерусалим. После вторжения иранского беспилотника в воздушное пространство Израиля Тиллерсон должен был отправиться в Иерусалим.

В заявлении государственного департамента США от 10 февраля говорится: «Соединенные Штаты глубоко обеспокоены нынешней эскалацией насилия в районе израильской границы и решительно поддерживают суверенное право Израиля на самозащиту. Эскалация угрозы со стороны Ирана и его стремление проецировать свою власть и доминирование угрожают безопасности всего региона, начиная с Йемена и заканчивая Ливаном. США продолжают выступать против иранских злонамеренных действий в регионе и призывают положить конец подобному иранскому поведению, которое угрожает миру и стабильности».

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«Мы разделяем озабоченность многих во всем регионе о том, что дестабилизирующая деятельность Ирана угрожает международному миру и безопасности. Мы намерены добиться большей международной решимости в борьбе с злонамеренными действиями Ирана», — заявил представитель Пентагона майор Адриан Рэнкин Галлоуэй.

США должны проявить свою поддержку не только на словах, но и на деле. Необходимо обеспечить поставки американского оружия в Израиль, включая замену сбитого сирийскими ПВО истребителя F-16. Как заявляет эксперт из Американского института предпринимательства (AEI) Даниэль Плетка: «Соединенные Штаты не воспользовались достаточными возможностями мягкой или жесткой силы в отношении Ирана в Сирии, Йемене или где-либо еще в регионе. Влияние Ирана неумолимо растет и, по крайней мере, для Израиля не останется другого выбора, кроме прямого конфликта».

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