Гражданская война в Сирии продолжается уже седьмой год. В настоящий момент конфликт вступает в новую зловещую фазу: правительственные силы президента Сирии Башара Асада активизировали наступательные операции, в тоже время растет напряженность между несколькими национальными государствами, включая Иран и Израиль. Правительственные силы Сирии укрепили свои позиции на поле битвы и концентрируют свои усилия на зачистке оставшихся областей вокруг Дамаска, пока находящихся под контролем оппозиции. Вероятно, в ближайшие несколько недель Асад сосредоточится на ликвидации оставшихся оппозиционных очагов, расположенных вокруг северного города Эр-Растан и в юго-западной части Сирии, около иорданской границы, пишет Майкл Демпси в статье для американского издательства The Hill.

ИА REGNUM Башар Асад

Вскоре Асаду придется принять важное решение. Возможно, он попытается восстановить контроль над провинцией Идлиб в северо-западной части Сирии, куда были перемещены тысячи боевиков и мирных жителей, покидающих зоны конфликта. Крупные районы данной провинции находятся под контролем радикальных группировок. Или вместо того, чтобы начинать операцию в Идлибе, Асад решит направить свои силы в восточный регион страны, где находятся нефтяная структура страны и поддерживаемые США курдские формирования? Согласно последним данным, курдские силы контролируют территорию, включая нефтяные и газовые месторождения в восточной части Сирии, на долю которых приходится около 30% ВВП Сирии. Эти ресурсы будут иметь решающее значение для долгосрочного проекта по восстановлению послевоенной Сирии.

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Beshr Abdulhadi ВС САР

Есть данные о том, что правительственные силы уже проводят периодические нападения в Идлибе. Данная провинция является наиболее вероятной краткосрочной целью сирийского правительства. Согласно последним данным ООН, в Идлибе находятся около 2,5 миллионов граждан Сирии, включая более одного миллиона детей. Учитывая наличие труднопроходимых районов, большую численность боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также учитывая тот факт, что оппозиционерам больше некуда податься, сирийские войска ожидают особенно ожесточенные и кровавые битвы. Учитывая то, что сирийское правительство уже имеет опыт применения химического оружия в Идлибе, стоит ожидать, что сирийские командиры могут принять решение об использовании химических боеприпасов в случае необходимости.

Между тем напряженность между Израилем и Ираном в Сирии в последние недели достигла нового опасного уровня. В начале апреля Израиль, по некоторым сообщениям, нанес ракетный удар по сирийской авиабазе, в результате чего погибли семь граждан Ирана. Имеются также сообщения о том, что вечером 29 апреля Израиль ударил по военным базам, используемым Ираном и его сторонниками, вблизи Хамы и Алеппо. Как сообщалось, в результате удара также погибли граждане Ирана. Недавно министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Иран укрепляет свои военные позиции в Сирии и намерен использовать страну в качестве платформы для передачи более совершенного оружия ливанскому движению «Хезболла».

Высокопоставленные израильские официальные лица неоднократно предупреждали, что Израиль не смирится с крупным иранским военным присутствием на своей границе. Как сообщается, Тель-Авив замер в напряженном ожидании иранского ответа на недавние ракетные удары. Таким образом, вероятность столкновения между Израилем и Ираном в Сирии резко возросла в последнее время. Вероятно, такое противостояние может привести к атакам внутри Израиля и Ирана. Противостояние также может выйти за пределы Сирии и перенестись на территорию Ливана и Ирака.

Kurdishstruggle Бойцы Курдского отряда народной самообороны

Если всё перечисленное не вызывает беспокойства, то следует напомнить о турецкой военной операции в сирийском Африне и спорах между Вашингтоном и Анкарой из-за стратегически важного района вокруг города Манбидж, расположенного к западу от реки Евфрат. Действия Анкары представляют собой еще один уровень сложности. Если главной задачей Турции является расширение своей буферной зоны вдоль южной границы с Сирией, то стоит ожидать дополнительных столкновений между турецкими и курдскими силами в ближайшие месяцы. К тому же в Сирии продолжает ухудшаться гуманитарная ситуация. По данным ООН, фактически более 13 млн из нынешних 18 млн граждан Сирии зависят от поставок гуманитарной помощи.

Совершенно ясно, что Асад, развязавший войну против собственного населения более семи лет назад, и внешние акторы, особенно Иран и Россия, похоже, готовы начать новый зловещий этап. Что могли бы предпринять американские политики, чтобы подготовиться к новому этапу сирийского конфликта?

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Во-первых, американскому политическому руководству стоило бы перенести сроки вывода американских сил из Сирии. Борьба с террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в восточной Сирии еще не завершена, поэтому вывод американских войск может привести к восстановлению радикальной группировки вдоль границы между Ираком и Сирией, что может поставить под угрозу не только безопасность Ирака, но и Иордании. Ограниченное присутствие войск США предоставляет возможность наносить удары по радикальным группировкам и получить дипломатические рычаги влияния на сирийское правительство и Москву. Такое влияние будет иметь решающее значение в ходе будущих переговоров по урегулированию конфликта. Кроме того, внезапный вывод американских войск может поставить под угрозу Сирийские демократические силы (СДС), поддерживаемые Соединенными Штатами, которые сыграли важную роль в освобождении Ракки и которые при отсутствии военной поддержки США, скорее всего, станут мишенью для режима Асада и его союзников.

Beshr Abdulhadi Ракка

Во-вторых, учитывая недавний всплеск напряженности между Израилем и Ираном, американские политики могли бы задуматься о путях влияния на обе стороны, чтобы конфронтация не вышла за пределы Сирии, если она все же будет иметь место.

Конфликт в Сирии продолжает ухудшаться и вскоре может привести к возникновению более широкого регионального кризиса. Международное сообщество должно обратить свое пристальное внимание и удвоить усилия, чтобы найти дипломатические возможности для снижения напряженности, минимизации потерь среди гражданского населения, предотвращения дальнейшего использования химического оружия и смягчения гуманитарных последствий международного кризиса, которому не видно ни конца, ни края.