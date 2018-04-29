В Пермском крае прошедшая неделя (23−28 апреля) выдалась насыщенной на резонансные события и происшествия. В центре скандала оказались схема размещения нестационарных торговых объектов, детский развлекательный центр «Октябрь», а также проект благоустройства эспланады в Перми. Под пристальное внимание попали госзакупки на услуги по запуску фейерверков на День города Перми и День Победы. Интерес СМИ вызвал судебный процесс по громкому делу о перепутанных в больнице 40 лет назад младенцах.

Иван Шилов ИА REGNUM Пермь. Счастье не за горами

Проект — на суд!

В Перми не утихают споры вокруг проекта по благоустройству эспланады. Проект подвергался критике со стороны архитекторов и общественников. Они требовали общественных слушаний. Чиновники заявили, что проект обнародован, все предложения и пожелания принимаются, будут учтены.

Общественник Денис Галицкий заявил, что подал иск в суд. Он считает, что строительство фонтана недопустимо без разрешительной документации и экспертиз. В противном случае реализация проекта чревата трагическими последствиями.

Между тем в пресс-службе администрации правительства Пермского края сообщили, что 25 апреля проект благополучно получил одобрение градостроительного совета. Эспланада сохранит пешеходную зону, получит «активную зону» (спортивные и игровые площадки, вело‑ и беговые дорожки), также здесь предусмотрены места тихого отдыха, смотровая площадка, фонтан, детская и зеленая зона. Представленная концепция предусматривает круглогодичное использование общественных пространств для разнообразного досуга жителей города.

Тара-Амингу Пермь. Городская эспланада

Член Союза архитекторов России, почетный архитектор России Виктор Щипалкин отметил, что это первая полная, комплексная и продуманная работа, которая отражает потребность в благоустройстве объекта. Кроме того, архитектор подчеркнул техническую реализуемость проекта: «В проекте очень полно исследованы все связи пространства, все элементы, которые будут взаимодействовать и дополнять друг друга», — отметил он.

Однако Денис Галицкий считает, что при реализации данной концепции Пермь получит заурядный и потенциально опасный фонтан. С первым можно смириться, но вот по поводу безопасности необходимо бить во все колокола, поэтому и подан иск.

«Прежде, чем возмущаться, что я ставлю палки в колёса хорошему делу, что я пиарюсь, задумайтесь, что, может быть, было бы неплохо, если бы кто-нибудь «попиарился» на нарушениях в «Хромой лошади» или «Зимней вишне» до того, как…» — отметил Галицкий на своей странице в ЖЖ.

Между тем строительство уже идет полным ходом. Площадь светомузыкального фонтана составит 900 кв. метров. Эксперты опасаются, что при такой колоссальной площади может быть не учтена нагрузка, и однажды поверхность может обрушиться под тяжестью большого скопления людей.

Дмитрий Романчук Цветомузыкальный фонтан

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Бунт «Октября»

Пермские приставы объявили в розыск собственника здания детского развлекательного центра «Октябрь». В ходе проверки соблюдения правил пожарной безопасности объект был признан небезопасным. Резизоры потребовали устранения недостатков, а по решению суда работа центра была приостановлена с 18 апреля. Однако в ход пошло самоуправство. Пломбы сорвали и двери для посетителей распахнули. В первый раз приставам пришло выпроваживать посетителей и персонал и вновь опечатывать входы в здание. Во втором случае пломбы оказались сорваны, но внутри здания посетителей не оказалось.

Ситуация, возникшая вокруг работы детского развлекательного центра и ее приостановки, вызвала большой резонанс. Прокуратура предупредила, что такое поведение чревато не административным наказанием, а уголовным.

Теперь владелицу здания объявили в розыск с тем, чтобы лично вручить предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение судебного акта. По данным УФССП по Пермскому краю, женщина находится вне пределов региона. Они не исключают, что собственница могла уехать за границу.

63.мвд.рф Уголовное дело

Между тем на сайте детского развлекательного центра появилось сообщение, что он вскоре откроется, пройдя официальные согласования.

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Борьба за место под солнцем

В Перми владельцы киосков, реализующих чистую питьевую воду на придомовых территориях, начали борьбу против запрета гордумы и новой схемы размещения нестационарных торговых объектов. Среди жителей многоэтажек распространяются листовки об отзыве депутатов города. В писке 32 фамилии.

Резонанс и протест возникли после того, как 27 марта гордума вынесла решение о запрете на размещение киосков во дворах многоэтажек. Возмутились не только владельцы киосков, но и главы ТСЖ, а также ряд жителей. ТСЖ с ликвидацией киосков теряют прибыль, которую получают от аренды земли. За счёт этих доходов размер платы за содержание жилья держится на одном уровне. Жители же указывают на то, что с таким запретом придётся покупать бутилированную воду в магазинах, что встанет гораздо дороже для кошелька граждан.

Pxhere.com Бутылки с питьевой водой

Решение гордумы вызвало письма и обращения к высокопоставленным чиновникам городского, регионального и федерального уровня. Председатель одного из пермских ТСЖ от имени жителей обратился к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы он вмешался и повлиял на ситуацию.

Между тем чиновники города заявили, что схема еще не утверждена, это проект. Он будет дорабатываться. Учтут все предложения. Вместе с тем первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев отметил, что изменения в правилах благоустройства и содержания территории не устанавливают каких-либо новых запретов. Они лишь фиксируют, что нецелевое использование земельных участков, которое и так является незаконным, на сегодняшний день будет считаться еще и нарушением правил благоустройства и содержания территории.

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Неоднозначная переписка

Практически все местные СМИ сообщили о трагическом случае в Гайнском районе. После огласки неоднозначной переписки с семиклассницей свел счеты с жизнью учитель физкультуры сельской школы. Информресурсы сообщают, что переписка велась с декабря 2017 года, однако девочка никому о ней долгое время не рассказывала. Однажды она призналась о письмах крестной, та рассказала матери девочки, ну, а мать побежала в полицию. После смерти учителя в адрес женщины посыпались обвинения, что она виновата в гибели педагога. Многие не верят в его виновность и характеризуют мужчину с положительной стороны. Он имел 20-летний стаж в сфере образования. Психологи в свою очередь рекомендуют не доводить ситуации до конфликтов. При малейшем намеке на нестандартную ситуацию следует сообщать об этом и ученикам, и педагогам, руководству школы, психологам.

Александр-Габриэль Декан. Самоубийство. 1836

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Что важнее?

В Перми 9 Мая традиционно прогремит салют. На портале госзакупки объявлен аукцион. Начальная максимальная стоимость составляет 980 тыс. рублей, длительность — не менее семи минут. Примечательно, что в честь 72-й годовщины со дня Победы над фашизмом максимальная цена лота составляла 1,2 млн рублей, а в 2015 году — почти 1,3 млн рублей. Между тем тот же самый заказчик — МАУ «Агентство социокультурных проектов Перми» — объявил аукцион на услугу по запуску салюта 12 июня в честь Дня России и 295-летия Перми. В данном случае максимальная цена лота — 1,4 млн рублей, а длительность салюта — не менее 10 минут. Таким обзом, праздничный салют в честь Дня Победы будет скромне, чем в честь Дня города.

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Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют

Дело о перепутанных младенцах

В конце недели СМИ сообщили, что в Ленинском районном суде началось рассмотрение иска по делу о подмененных 40 лет назад в пожвинской больнице детях. Римма Ш. заявила о том, что ей дали в роддоме 40 лет назад чужого ребенка, и потребовала 12 млн рублей. В 2018 году она обратилась на федеральный канал в программу «Пусть говорят». ДНК-тест подтвердил ее догадки. Её родная дочь все эти годы воспитывалась в другой семье.

В больнице факт подмены отрицают. Прошло много лет. Архивы не сохранились. ДНК-тест, который сделали ради эфира телешоу, не является доказательством. И сумма иска в 12 миллионов абсолютно необоснованная, отметил представитель больницы, сообщает портал 59.ru.

Pixabay.com Малыш

Иск в суд также подала и дочь Риммы Ш. — Вероника Ш. Она потребовала 10 млн рублей. Оба иска объединили в одно производство, сообщает business-class.su.

Отметим, аналогичная история произошла в Челябинске. В 1987 году в одном из родильных домов перепутали новорождённых девочек. Одна из них оказалась в русской семье, вторая — в башкирской.

Второй девочке, Люции Р., прямо скажем, не повезло. Её внешность вызвала подозрения у главы семейства. На почве ревности он убил своего односельчанина и был осуждён к колонии, а его супруга спилась. Дети оказались в детдоме.

Но спустя десятилетия биологическая мать этой девочки Зоя Т. встретилась с ней. ДНК-тест показал родство. В 2017 году Зоя Т. отсудила миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Ошибку медиков СССР оплатит Минфин России.

В суд подали и перепутанные 30 лет назад дети: Люция Р. и Екатерина Т. В апреле 2018 года и они смогли отсудить по миллиону рублей.

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