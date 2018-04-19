18 апреля Киржачский район Владимирской области потрясла ужасная новость — добровольно ушел из жизни глава Территориальной избирательной комиссии Николай Егоров. Он был назначен на эту должность буквально за год до смерти.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полигон ТБО

Жители района вспоминают его как сильного мужчину и не верят, что глава ТИК мог совершить такое. Более того, некоторые жители считают, что Николая Егорова просто довели до самоубийства — долгое время он якобы находился под давлением из-за судов, в которых рассматривались заявления, связанные с референдумом о строительстве мусороперерабатывающего завода около села Филипповское Киржачского района. Причем позиция ТИК и его председателя была однозначной — решение комиссии, которое дало ход подготовке референдума, законно. Было ли решение Николая Егорова добровольным, или же в деле есть признаки доведения до самоубийства, сейчас выясняют следователи. Активисты хоть и не хотят делать преждевременных выводов, начинают бояться за свои жизни.

Эдвард Мунк. Отчаяние (фрагмент)

Новость о смерти председателя районной Территориальной избирательной комиссии Николая Егорова облетела местные СМИ 19 апреля. Тогда соболезнования семье появились на сайте областного избиркома. В них Николай Егоров назывался «порядочным, ответственным и отзывчивым человеком».

Портал «Зебра ТВ» сообщил, что Николай Егоров был сыном первого полномочного представителя президента России Бориса Ельцина во Владимирской области Николая Сергеевича Егорова. До назначения главой ТИК (произошло в 2017 году) он работал в администрации Киржачского района. После утверждения в должности председателя ТИК он почти сразу попал в гущу скандала, связанного с референдумом о строительстве мусороперерабатывающего завода.

Предыстория

О строительстве мусороперерабатывающего завода около села Филипповское стало известно летом 2017 года. Тогда вице-губернатор области Лидия Смолина подписала инвестиционный проект, который и предполагал возведение мусорного объекта. Примечательно, что, согласно проекту, привозить сюда планировали и московский мусор, причем в больших объемах, чем владимирский.

Местным жителям не понравилось не только это, но и само расположение предприятия — на месте леса, под которым находится резервный запас чистой воды. К тому же такой «сосед» вряд ли может положительно повлиять на село: жителям в случае строительства завода придется дышать не чистым воздухом, а воздухом с запахом отходов и примесью вредных веществ, а это чревато различными болезнями.

Митинги и сообщения в СМИ о протесте начали появляться еще летом 2017-го. Позже инициативная группа перешла к организации референдума. Заявление в ТИК было подано в декабре 2017 года. В январе ТИК выпустил постановление, которым признал поступившие от инициативной группы документы соответствующими требованиям законодательства и направил в Совет народных депутатов села Филипповского ходатайство для утверждения списка вопросов. Совет утвердил их, но решение не понравилось прокуратуре Киржачского района, которая сначала опротестовала решение депутатов — а получив отказ, пошла в суд.

V-kurse.ru Суд

Стоить уточнить, что первые суды всё-таки начали активисты. Они подали в суд иск о незаконном бездействии Территориальной избирательной комиссии, которая, приняв во внимание предостережении прокуратуры, не стала принимать решение о регистрации инициативной группы для проведения референдума. Нет, не отказала в регистрации, а именно оставила заявление без какого-либо ответа.

В суде активистам удалось доказать свою правоту. Судья признал нарушение закона и обязал ТИК зарегистрировать инициативную группу в 15-дневный срок.

Суд да дело

Сейчас в Киржачском районе идут другие суды, инициированные прокуратурой. Она пытается доказать, что Совет народных депутатов не имел права утверждать вопросы для проведения референдума. В этих судебных заседания активное участие ТИК тоже принимает — в дополнениях к искам прокуроры обвинили членов комиссии в том, что те нарушили закон, направив в январе ходатайство инициативной группы депутатам.

«Территориальной избирательной комиссией Киржачского района поставленные в ходатайстве инициативной группы МО СП Филипповское о проведении местного референдума вопросы, предлагаемые для обсуждения на референдуме, не могли быть направлены в представительный орган местного самоуправления, а Советом народных депутатов МО СП Филипповское не могли быть рассмотрены на соответствие требованиям ст. 12 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 №67-ФЗ», — говорится в уточненном иске, который был направлен в суд 13 марта 2018 года.

«Ситуация печальная, делать предположения и выводы не стоит, но мои личные впечатления: человек явно был очень уставшим, — рассказал ИА REGNUM юрист инициативной группы Александр Посталакий. — 13 апреля Николай Егоров принес дополнения на судебное заседание по поводу уточнений прокуратуры. В них ведомство заявило, что ходатайство, которое было подано 29 декабря инициативной группой, не содержит просьбу зарегистрировать инициативную группу, соответственно, оно незаконное, а ТИК вообще не имел права передавать эту инициативу в Совет народных депутатов».

Активисты отмечают, что позиция Николая Егорова по делу о «мусорном» референдуме была однозначной — он законен. Это подтверждало и то, что комиссия приняла заявление инициативной группы, и то, что не стала отказывать в регистрации, а решила переждать момент, и то, что в судах настаивала на верности своих решений.

«13 апреля председатель ТИК на суде сказал, что решение было абсолютно законным. После этого на процесс 24 апреля не пришел представить ТИК. Для меня здесь будет принципиальной позиция ТИК в случае, если решение будет вынесено не в нашу пользу. Любая из сторон — либо мы, либо прокуратура — в любом случае подаст апелляционную жалобу. Так вот позиция ТИК по делу, если она решит высказаться по этим обстоятельствам, будет достаточно характерной. Не исключаю, что позиция изменится, и ТИК заявит, что решение было незаконным», — рассказал Александр Посталакий.

Ворон

«Трагедия семьи»

При этом в районе ходят слухи, что и на работе у Николая Егорова не всё было гладко: якобы буквально перед смертью он написал заявление об увольнении из комиссии. Однако в избиркоме эту информацию не подтвердили.

«Я такого заявления не видел. К нам оно не поступало, потому что все те заявления, которые к нам поступили, мы рассмотрели. Вообще, если речь идет о председателе избирательной комиссии, заявление не может пройти мимо нас», — сказал глава областного избиркома Вадим Минаев.

Все обстоятельства дела обещают выяснить следователи, которые сейчас проводят доследственную проверку. В ее рамках у родственников, коллег и друзей берут объяснения. Пока же историю сравнивают со смертью директора транспортного предприятия «БигАвтоТранс» Автандила Биганова, который решил уйти из жизни. Напомним, это произошло на фоне крупных проблем компании, связанных с перераспределением городских маршрутов во Владимире. Тогда следователи не нашли признаков доведения до самоубийства.

«Криминальной составляющей не усматривается. Знаете, это так же, как в случае с Автандилом Бигановым, всё пытались впихнуть его трагедию и трагедию семьи в какие-то рамки политики и всего прочего. Вот так и здесь: просто публичные люди, поэтому всем кажется, что что-то параллельно происходит. На самом деле — самостоятельное решение, пока у следствия такие данные», — сказала старший помощник руководителя владимирского управления СКР по взаимодействию со СМИ Ирина Минина.