В Красноярске продолжается голодовка предпринимателей, чьи павильоны попадают под снос. На улице Перенсона трое владельцев павильонов не едят уже с 19 апреля. На сегодняшний день известно, что к акции протеста присоединились ещё несколько человек.

Аннибале Караччи. Мясная лавка. 1583

Предприниматели, получившие уведомления о сносе, считают, что власти действуют в обход закона. В частности, как сообщают в краевом союзе малого предпринимательства, «администрация, не дожидаясь решения судов, торопится снести павильоны в центре города». Власти считают, что павильоны уродуют Красноярск, и утверждают, что закон не нарушают. По их словам, на освободившихся территориях будет проведено благоустройство. Кроме того, город наводит лоск перед Универсиадой, которая пройдёт в Красноярске уже в марте 2019 года.

Тем временем ситуация в Красноярске остаётся напряжённой. В феврале предприниматели устраивают похороны малого бизнеса, в апреле — перекрывают улицу Партизана Железняка возле краевой больницы, а затем — объявляют голодовку.

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Властям без павильонов «дышится даже легче»

На вопрос, сколько предпринимателей присоединились к голодовке, в пресс-службе мэрии Красноярска внятного ответа не дали, заявив о том, что такой учёт властями не ведётся. В мэрии располагают лишь примерными сведениями — о шести-семи «голодающих» предпринимателях. При этом в мэрии заверили, что ко всем участникам акции протеста приезжают медики, а также представители власти.

Председатель краевого союза малого предпринимательства (КСМП) Красноярского края Виталий Бондарев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что от еды на сегодняшний день отказались уже девять предпринимателей — на Перенсона, на Красрабе, на Свердловской.

24 апреля свою позицию по поводу голодовки предпринимателей высказал мэр Красноярска Сергей Ерёмин. По его словам, в Красноярске наблюдается «страшеннейший дефицит общественных пространств», а павильоны лишь уродуют город.

«Мы понимаем, что за каждым этим вопросом стоят люди, но давайте так. Нас вообще уже практически в городе миллион сто человек (численность населения городского округа Красноярска на 1 января 2018 года — 1 091 634 человека, Красноярскстат). И, конечно, нельзя игнорировать конкретную судьбу, но этим людям всё равно необходимо будет искать альтернативные места, мы предлагаем, (а им) здесь не нравится, там не нравится. Но всё равно надо искать альтернативу замещения, мы не можем Красноярск держать в таком состоянии, извините меня, мы смотрим в XXI век, и Универсиада на самом деле здесь вообще ни при чём, не надо здесь Универсиаду к ларькам вообще приплетать. Если вы обратите внимание, где убираются в первую очередь павильоны, вы увидите, что это те магистральные направления движения, где у нас очень интенсивный трафик. Зачем нужно провоцировать автомобилистов для того, чтобы они останавливались. Это, так или иначе, происходит по факту. Мы создаём выделенные полосы движения, а у нас стоят павильоны», — сказал Ерёмин в интервью «Авторитетному радио».

Кроме того, он добавил, что от павильонов страдает эстетика, иными словами, по мнению чиновника, ларьки уродуют город.

На замечание журналиста о том, что можно поставить красивые павильоны, мэр ответил следующим образом:

«Какой павильон может быть красивым в метре от проезжей части? Да он хоть трижды красивый, зачем мы замыкаем общественное пространство? У нас в Красноярске, понимаете, среда какая-то колхозная, у нас дефицит страшеннейший общественных пространств. Сейчас будем заниматься комплексным благоустройством, будем заходить и формировать зелёные зоны, высаживать зелёные насаждения и так далее. Но надо, чтобы Красноярск не был заперт вот этими объектами. Ну, вот посмотрите, есть уже многие места, где это можно увидеть. Туда приезжаешь, где убрали, передвинули, перенесли павильоны, там, ей-богу, вот дышится даже легче, обратите просто на это внимание».

Мэр подчеркнул, что павильоны — это временные объекты:

«Ключевое слово — временный объект, временный. Но это просто-напросто ужас без конца называется. И людей мучаем, и себя мучаем, и всех мучаем. Поэтому надо же всё равно делать шаг навстречу цивилизации. Зачем мы назад-то делаем шаг, зачем в деградацию-то уходим?»

Дарья Антонова ИА REGNUM Работы по сносу торговых палаток

Предприниматели и «социальная ответственность»

«Администрация действует в обход законодательства, и других вариантов защищать свою собственность у предпринимателей просто не осталось», — заявляет председатель КСМП Виталий Бондарев. По его словам, предприниматели оспаривают действия администрации в судах, но «администрацию это не останавливает».

В ответ на наболевшую тему в интервью ТВК высказался руководитель администрации Центрального района Красноярска Дмитрий Дмитриев. Он заявил, что власти закон не нарушают, а предприниматели, не согласные с действиями администрации, имеют право обратиться в суд.

«Есть постановление администрации №471, которое предоставляет администрации право организовать снос во внесудебном порядке, и эта процедура сейчас идет. Если предприниматель не согласен, такие случаи есть, он идёт в суд. Суд накладывает обеспечительные меры. Но на сегодняшний день предприниматели обращаются в суд за наложением обеспечительных мер, но суд отказывает, значит, суд считает, что мы действуем абсолютно в рамках закона», — говорит Дмитриев.

Бондарев в ответ заявляет, что «администрация собою подменяет судебную систему».

Кроме того, чиновник считает, что «социальная ответственность данных предпринимателей близка к нулю». Он добавил, что располагает подтверждающими сведениями из налоговой, которые передал в правоохранительные органы.

Водка

Павильон с цветами мешает, с водкой — не мешает

Высказываются на тему голодовки предпринимателей и депутаты.

«На дворовой встрече жители Солнечного выразили недоумение, почему павильон с цветами, который никому не мешает, на краевой больнице снесли. А павильон на Микуцкого, который открыто торгует водкой, несколько лет снести не могут. Причём администрация района в курсе этой ситуации, но бездействует. А это как раз и проблема, что снесут те, которые не мешают, а те, которые мешают, администрация сносить не планирует», — пишет на своей странице в Facebook депутат Заксобрания Красноярского края Александр Глисков.

Депутат горсовета Красноярска Константин Сенченко также за владельцев павильонов заступился:

«Любим мы бить толпой слабых. Сейчас наблюдаю массовые нападки на ларёчников. И такие они, и сякие. И налоги не платят, и социальной ответственности не несут, и так далее и потому подобное. По мне так они намного честнее многих комментаторов, которые получают деньги из бюджета, но в рабочее время сидят в FB и учат жизни».

При этом депутат выступает за то, чтобы «павильоны уходили с улиц нашего города».

«Но я против, когда людей просто оставляют без средств к существованию. Да, есть среди них негодяи, но большинство — реальные трудяги, которые ничего не просят у государства, а сами зарабатывают и кормят свои семьи. Многие уже совсем не молодые. Идти им некуда. Кредиты на покупку помещений им не дают, помощи никакой (это на помощь олигархам у нас деньги есть). Давайте хотя бы отнесёмся к этим людям с уважением и с состраданием, раз помочь ничем не можем. И прекратим их пинать. А то в азарт уже вошли. Только жертвы меняются. У нас любую социальную группу можно обвинить в чём угодно. Все не без греха. Но мы все живём в одном городе, и давайте хотя бы слышать друг друга», — пишет Сенченко в Facebook.

Добавим, борьба с павильонами в Красноярске ведётся уже не первый месяц. И действительно, объясняя ранее, почему нужно их сносить, в мэрии заявляли, что недовольны соседством с павильонами сами горожане:

«В 2016 году в администрацию Красноярска поступило более 5 тысяч обращений от жителей — люди жалуются на антисанитарию, мусор, грязь, некачественный товар, продажу алкоголя. К примеру, в 2016 году за различные правонарушения только администрация Советского района совместно с прокуратурой и полицией выявили более 450 различных административных правонарушений (алкоголь — более 350, мусор — более 100), по результатам рассмотрения которых наложены административные взыскания».

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Городские власти также утверждают, что предприниматели получали не только уведомления о демонтаже, но и варианты компенсационных мест. Однако предприниматели подчёркивают, что зачастую так называемые компенсационные места — это на деле «пустыри, окраина города», где «только гаражи можно размещать».

По состоянию на март 2018 года в Красноярске насчитывалось порядка 6 тысяч временных сооружений. По данным мэрии, в 2017 году уведомления о необходимости переноса павильонов были направлены владельцам 444 временных сооружений, в предварительном плане на 2018 год числится 148 единиц.

«Это объекты, у которых закончились договоры на размещение и аренду земли, либо они установлены с нарушением градостроительных требований (расположены в «красных линиях», мешают благоустройству, развитию городской инфраструктуры и так далее). Причиной сноса также является нарушение законодательства в части продажи спиртных напитков во временных сооружениях», — подчёркивают в горадминистрации.

Судя по настрою властей, предпринимателям придётся распрощаться со своими павильонами. И вопрос сейчас состоит в том, каким образом те самые власти собираются поддерживать людей, которые окажутся без работы. А, по словам Виталия Бондарева, «действия администрации Красноярска по сокращению количества нестационарных торговых объектов в итоге приведут к уничтожению 30 тысяч рабочих мест». Власти называли гораздо меньшие цифры: необходимость переноса коснется 13% павильонов, где работают 1 466 человек.

Дарья Антонова ИА REGNUM Спецтехника

Павильонам нужна «серьёзная реновация»

Существует на сегодняшний день в Красноярске и такое мнение, что голодовка предпринимателей — это «профанация и очередное использование электорального ресурса в чьих-то целях». Так считает член Общественной палаты Красноярска, председатель правления Красноярской региональной общественной организации содействия развитию любительского птицеводства и животноводства «Сибирское подворье» Андрей Болсуновский.

«Нерасторопность мэрии при процедуре прекращения договорных отношений с павильонщиками мало того что многим позволяла вести безнадзорную, незаконную предпринимательскую деятельность, так ещё и помогала не платить налоги», — высказался общественник на своей странице в Facebook. По его мнению, «суммы недополученных доходов от аренды земли и недоплаченного налога, похоже, колоссальны в масштабах нашего ларёчного города».

Он называет павильоны «анклавами грязи, незаконного оборота алкоголя, беззакония, которых не должно быть на лице города-миллионника».

«Всё жду, когда жители хотя бы одного из домов выйдут защищать сносимый павильон-кормилец. Не дождусь, однако. А вот жителей, не пускающих на свою территорию очередной сомнительный объект, прикативший ночью на «воровайке» — видим постоянно. И тогда кому решать, быть павильону там или нет? Игры в демократию и заигрывания с предоставлением компенсационных мест явно были лишними и растянули проект сноса очень. Город имел право на досрочное расторжение договоров аренды, ибо этот договор — абсолютно не вечная индульгенция», — пишет Болсуновский.

По его словам, голодают не те предприниматели, которые имели действительный договор аренды и чей бизнес тоже пострадал от перемещений, а те, «кто и вести этот бизнес в этом месте права не имел».

«Я не говорю сейчас, что эра павильонов в городе должна закончиться окончательно и безвозвратно. Нельзя позволить сетям торжествовать… Но то, что этой сфере требуется серьёзная реновация — это факт… И город должен позволить размещать торговые точки в местах, которые устроят не только предпринимателей, но и жителей прилегающих домов, впишутся в архитектурный стиль, ландшафт, и их деятельность будет контролироваться именно мэрией. И любое несоблюдение правил должно приводить к расторжению договора аренды земли. Тогда порядка будет гораздо больше. Но это явно дело не одного дня… И всё-таки кто-то собрался на плечах этих предпринимателей въехать в горсовет, похоже», — резюмировал общественник. Напомним, выборы в горсовет Красноярска состоятся в сентябре 2018 года.

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