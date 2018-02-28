Энергетики угрожают электротранспорту Ростовской области

Таганрог, Ростовская область, , 12:38 — REGNUM Работа трамваев и троллейбусов в городах Ростовской области уже неоднократно давала сбой. На этот раз ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» предъявило претензии Трамвайно-троллейбусному управлению культурной столицы Донского региона, в этой связи работа таганрогского транспорта была приостановлена, сообщает ИА REGNUM.

Причина того, что 27 февраля в Таганроге на несколько часов остановились трамваи, заключалась в задолженности Трамвайно-троллейбусного управления перед поставщиком за потреблённую электроэнергию. В администрации приморского города уточнили, что в настоящее время «проводится проверка экономической эффективности предприятия и прорабатывается вопрос о муниципальных формах поддержки».

А пока чиновники смогли договориться с работниками ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» о возобновлении работы подвижного состава, важность которого в приморском городе переоценить трудно. Именно трамваи являются одним из самых востребованных среди горожан и гостей Таганрога видом общественного транспорта.

Следует отметить, что подобная ситуация произошла в Ростове-на-Дону в июле 2017 года. Как и сейчас, экологически чистый вид транспорта в городе-миллионнике мог остановиться из-за солидной задолженности за потреблённую электроэнергию, поставщик которой — всё тот же ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — и выступил с угрозой. Сумма долга за потребленный ресурс превышала 29 млн рублей, период задолженности составил более пяти месяцев.

Причём в феврале 2017 года трамваи на сумму 10,5 млн рублей были арестованы в счёт долга. Судебная тяжба завершилась подписанием мирового соглашения. Документ скрепили подписями представители МУП «Ростовская транспортная компания» и «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

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