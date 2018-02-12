Стартовавшую в Сибири посевную кампанию простой не назовешь. Прежде всего — из-за сложной финансовой ситуации многих фермеров, которые до сих пор не смогли реализовать урожай пшеницы по приемлемым ценам. Это только в европейской части России цены на урожай зерновых 2017 года стабильно растут (в ЦФО пшеница 3-го и 5-го классов, а также продовольственная рожь, подорожали в среднем на 150 руб./т (7800−10 000 рублей). Пшеница 4-го класса прибавила в стоимости 250 руб./т (5700−8500 рублей), а фуражный ячмень и кукуруза на зерно по 200 руб./т (5700−8700 рублей) и 250 (5900−7900 рублей) соответственно. Зерновой рынок Урала и Сибири на протяжении нескольких месяцев остаётся на удивление стабильным: за тонну пшеницы третьего класса дают не более 5600 рублей, тогда как котировка майского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже (19 апреля 2018 года) составила 174,6 доллара США/т.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Агробизнес

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница на элеваторе

Дело в том, что именно в Сибири скопились самые большие запасы нереализованного зерна во всей стране. Так, если в Дальневосточном федеральном округе запасы интервенционного фонда, по данным Минсельхоза РФ, составляют 19 тыс. т (1% от общих запасов), а в Центральном федеральном округе — 163 тыс. т. (4% от общих запасов) и в Приволжском — 760 тыс. т. (19%), то в Сибирском федеральном округе — 1742 тыс. т. (44%).

«На Урале рекордный урожай и рекордные запасы — Курган, Челябинск, Свердловск. Сибирь поставляла на Урал много зерна, теперь у них своего навалом. А там ещё и Поволжье, где огромные запасы. Поэтому Сибирь, хоть не собрала рекордный урожай, но по запасам зерна в СФО у вас сейчас, условно, первое ноября. Поэтому цены в рублях так резко обрушились и поднять голову очень трудно. В Центральной России цены «упал-отжался». А по Сибири — упал, но не отжался», — отметил predsedatel-apk.ru гендиректор ООО «ПроЗерно» Владимир Петриченко в ходе недавней зерновой конференции в Белокурихе.

К тому же в Алтайском крае, где в прошлом году собрали рекордные более 5 миллионов тонн пшеницы, ситуацию в АПК осложняет паводок.

«С марта 2018 года в регионе пострадало 33 сельхозтоваропроизводителя и 224 личных подсобных хозяйства в 14 районах. На сегодняшнюю дату общий ущерб АПК от последствий паводка составляет более 27 млн рублей», — отмечают в региональном минселхозе.

В этой ситуации погектарные субсидии, которые начали выдавать аграриям в начале 2018 года, спасают далеко не всех. К примеру, алтайским земледельцам для проведения весеннего сева необходимо 8,5 млрд руб­лей, в том числе 6,8 млрд — кредитных ресурсов. А размер субсидий составит не менее 3,5 миллиарда рублей, тогда как потери алтайских аграриев за счёт падения цены зерновых по самым приблизительным подсчётам составляют 25−30 миллиардов рублей.

«Качественной посевной на Алтае в этом году не будет. Минеральные удобрения завезены минимально, а это одна из важнейших составляющих успеха. Не закуплены ГСМ, у многих хозяйств большие проблемы с наличием семян. Думаю, аграрии по минимуму пойдут на приобретение удобрений и технологий, это просто дорого. Одна надежда — на негативное состояние дел у соотечественников в европейской части страны или в соседних государствах. Если урожай будет минимальный, мы выживем, если окажется большой — скатимся в убытки», — убежден алтайский фермер Владимир Устинов, слова которого цитирует expert.ru.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Ребрихинский элеватор

Между тем в условиях предоставления господдержки, как выяснилось, кроется подвох. В соответствии с законодательством, несвязную поддержку выделяют только на посевы зерновых, зернобобовых и кормовых культур, также овощей открытого грунта и выращиваемые на семенные цели картофель, подсолнечник. То есть на те культуры, которыми рынок и без того затоварен.

По данным Минсельхоза РФ, валовый сбор зерна с 2000 по 2017 год удвоился и достиг в 2017 году 134 млн тонн против 65 млн тонн в 2000 году, что, в свою очередь, на 11,2% больше, чем в 2016 году, который тоже был рекордным.

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Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница в поле

Тем, кто намеревается вновь посеять гречиху, тоже не стоит ждать большой маржи. По данным первого зампредседателя правительства края Александра Лукьянова, в настоящее время её запасы составляют более одного миллиона тонн.

«Мы неоднократно говорили, что нельзя увлекаться гречихой. Такие объёмы не то что Россия, но и другие территории не в состоянии потребить», — заявил чиновник.

В соседней Новосибирской области проведение весенне-полевых работ в 2018 году (с учётом приобретения ГСМ, запчастей, удобрений и средств защиты растений, семян сельскохозяйственных культур и др.) обойдётся в 5,2 млрд рублей. Но профинансировано пока около 500 млн рублей. Поэтому неудивительно, что часть сибирских фермеров отказывается от сева.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская нива

«18 фермеров не будут сеять. А смысл? Производство все еще ниже себестоимости. Те, кто занимается соей, еще как-то живут. Сами посмотрите, себестоимость пшеницы 5800 рублей, цена реализации — 4500 рублей. По другим культурам такая же ситуация», — заявил ИА «ПолитСибРу» директор сельхозпредприятия ООО «Кадниковское» Юрий Калинин (Мамонтовский район Алтайского края).

Правда, в региональном минсельхозе опасности в такой ситуации не усматривают.

«Это происходит каждый год. Я специально запросил информацию в администрации Мамонтовского района. Там ответили: действительно некоторые фермеры решили отойти от дел. Десять из них обрабатывают от 40 до 150 га пашни. О каком уровне земледелия и севообороте в данном случае может идти речь! У некоторых из них урожайность зерновых в прошлом году было по 2−3 ц\га. При условии, что в этой территории при соблюдении всех технологических аспектов можно получать по 20 центнеров с гектара», — пояснил altapress.ru первый заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Агротехника в поле. Ремонт

Тем не менее тех, решил не сеять по экономическим соображениям, ждёт ещё один неприятный сюрприз. В ходе недавних парламентских слушаний в Москве председатель постоянного комитета по аграрной политике и природопользованию Алтайского законодательного собрания Сергей Серов завил о необходимости внесения поправок в закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», сокращающих с трех лет до одного года срок, по истечении которого земельный участок может быть изъят у собственника в случае его неиспользования для сельскохозяйственного производства или использования с нарушением законодательства.

«Для этого, полагаем, необходимо установить, что земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения принудительно может быть изъят у его собственника в судебном порядке в случае, если в течение одного года с момента выявления в рамках государственного земельного надзора факта неиспользования земельного участка по целевому назначению или использования с нарушением законодательства Российской Федерации», — предложил заместитель председателя АКЗС.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Страда деревенская

Словом, вместо того чтобы задействовать эффективные инструменты регулирования зернового рынка, чиновники предпринимают всё, чтобы рынок этот «зачистить». Естественный отбор вместо зерновых интервенций.

Очевидно же, что земли и техника начавших разоряться крестьян перейдут со временем к крупным агрохолдингам, где принцип «упал-отжался» будет диктовать условия всему продовольственному рынку.

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