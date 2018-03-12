Пермского гематолога ограничили в свободе за смерть пациентки

Пермь, , 15:54 — REGNUM В Перми врач-гематолог признан виновным в гибели пациентки. Он приговорён к двум годам ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на два года. В законную силу приговор не вступил, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СКР.

В марте 2016 года во время процедуры по получению образца костного мозга из подвздошной кости таза в больнице скончалась 62-летняя женщина. По данным следственных органов, врач допустил дефекты оказания помощи.

Суд признал гематолога виновным. Теперь медик не может в течение двух лет покидать пределы краевой столицы и должен регулярно отмечаться в правоохранительных органах. На этот же срок наложен запрет на меддеятельность.

Между тем медик не согласен с приговором и намерен его обжаловать, сообщают местные СМИ. Врач утверждал, что у пациентки имелось серьёзное заболевание крови и склонность к кровотечению, что и привело к смерти.

В суде выяснилось, что незадолго до трагического случая у медика родился ребёнок, и врач брал все возможные подработки, не высыпался. По версии следствия, гематолог проколол женщине подвздошную кость и артерию, что вызвало обильное кровотечение и гематому. Супруг погибшей пациентки заявил, что обжаловать приговор не будет, хотя считает его мягким. Мужчина считает, главное — чтобы медик понял совершённое.

Стоит отметить, что в январе 2018 года большой резонанс вызвал приговор столичному гематологу Елене Мисюриной. Она также проводила трепанобиопсию. Процедура была сделана в 2013 году. После неё мужчина скончался от обильной кровопотери. В январе 2015 года в отношении врача возбудили уголовное дело. Женщину приговорили к двум годам лишения свободы колонии общего режима. Однако 5 февраля 2018 года Мисюрину освободили из СИЗО под подписку о невыезде.

Приговор вызвал возмущение медицинского сообщества и пациентов. Медики объединились в защиту коллеги, выступив против уголовного преследования врачей за врачебные ошибки, не связанные с халатностью. Указывалось, что осложнения заболеваний и непредсказуемые реакции на лечение рано или поздно случаются в практике практически каждого врача, особенно с большим опытом работы, и требуют профессионального разбора в среде специалистов и страхования ответственности, а не судебного преследования.

Дочери погибшего мужчины заявили, что потрясены непорядочностью медицинского сообщества, которое бросилось защищать коллегу, не зная обстоятельств дела.

Читайте также: Дело Мисюриной — врачебная ошибка или промах системы здравоохранения?