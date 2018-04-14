Курс на «раскрепощение бизнеса» был объявлен президентом Белоруссии Александром Лукашенко осенью 2017 года. И уже тогда многие белорусские предприниматели с учетом личного опыта никаких воздушных замков по этому поводу не строили, хотя, конечно, были и такие. Озвучивалось мнение о том, что за счет еле выживающего мелкого и среднего бизнеса в Белоруссии власти будут пытаться все больше пополнять бюджет. Теперь мы видим, что процесс либерализации экономики, действительно, стал поводом для раскрепощения фантазии чиновников. Так, последнее время пристальное внимание индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся торговлей, оказанием бытовых услуг и рядом других видов экономической деятельности, было направлено на ситуацию с единым налогом.

Cesco Белорусская оппозиция

В марте 2018 года минские чиновники и депутаты после публикации проекта решения о повышении ставок единого налога собирали мнения по этому вопросу. В Республиканской конфедерации предпринимательства (РКП) отмечали, что ставку единого налога пока поднимать не стоит, либо следует удерживать ее на уровне инфляции. Аргумент понятен: ситуация у малого бизнеса за последнее время не улучшалась. А вопреки официальному уровню инфляции, который за 2017 год составил 4,6%, в Минске планировали увеличить ставку единого налога сразу на 7,4%. Однако аргументы РКП остались без внимания и 30 марта совет депутатов в Минске повысил ставки единого налога, а 15 апреля документ был опубликован и вступил в силу. Ставки налога в среднем поднялись на 6−7% по сравнению с 2017 годом. Зачем было спрашивать мнение общественности, если ставки поднялись примерно на столько, на сколько и говорили чиновники, остается загадкой.

Реклама либерализации экономики в Белоруссии была весьма широкой, однако заявление о «раскрепощении бизнеса» некоторые поняли не совсем так, как ожидали власти. Например, в первом квартале этого года в Минске рабочие группы при районных администрациях провели 265 рейдов (всего 613 протоколов об административных правонарушениях), а это в два раза больше, чем в 2017 году. Теперь отряды БРСМ будут особо активно вылавливать предприимчивых, но нелегально продающих фрукты, селедку, сало, чай, кофе, некоторые непродовольственные товары «бизнесменов» в районе станций метро «Каменная Горка», «Пушкинская» и «Площадь Якуба Коласа». Кроме того, злостные продавцы черемши и первоцветов заставили подключиться к контрольной деятельности Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. В результате состоялось уже девять совместный рейдов, к середине апреля составлено три протокола, сотрудники инспекции министерства по налогам и сборам провели 13 проверок, а доход государства от изъятых товаров составил целых 6 тысяч белорусских рублей (около 184 тысяч российских).

Serge Serebro Александр Лукашенко

Теперь, как заявила начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова, физлицам, которые осуществляют несанкционированную торговлю, будут начислять единый налог. Причем если такой продавец попадется во второй раз, то с него взыщут единый налог в пятикратном размере. Либерализация экономики в республики не только заставляет чиновников и более или менее законных предпринимателей проявлять чудеса изобретательности, но и всех их — побегать в прямом смысле этого слова.

Иностранное влияние

Процесс либерализации Белоруссии для официального Минска — это не просто метод изменения экономического положения в стране, но и очередной шаг в сторону сближения с западными партнёрами, но не с российскими. Об этом говорили в начале активной фазы специфической белорусской либерализации многие экономисты в самой республике и в России, это становится все более очевидным с развитием этого процесса.

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Например, вероятно, случайно, но весьма показательно в начале прошлой недели соседствовали рядом несколько новостей об улучшении экономической ситуации в Белоруссии. 18 апреля сообщалось, что белорусская делегация (первый заместитель министра финансов Максим Ермолович, первый заместитель министра экономики Дмитрий Крутой, заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц) с 18 по 23 апреля участвует в весенней сессии Советов управляющих Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка в Вашингтоне.

geralt Поток долларов

17 апреля был опубликован новый обзор «Перспективы мировой экономики», где прогноз роста экономики республики был улучшен. Согласно прогнозу международной организации, в этом году ВВП Белоруссии вырастет на 2,8%, а в 2019 году — на 2,4%. Предыдущий прогноз был менее оптимистичным: рост ВВП на 0,7% в этом году, инфляция не превысит 6%. Однако стоит отметить, что по прогнозу роста экономики Белоруссия проигрывает Армении, Грузии, Киргизии, Молдавии и Украине как странам-импортерам энергоресурсов, а среди всех стран СНГ инфляция выше только на Украине и в Таджикистане. Сам официальный Минск и вовсе заявляет, что рост ВВП в этом году будет не менее 3,5%.

19 апреля представители Всемирного банка на презентации очередного Экономического обзора для Белоруссии тоже заявили об улучшении прогноза по росту экономики в 2018—2020 годах. ВБ оценил рост ВВП в 2018 году на уровне 2,9%, в 2019 году — 2,7%, 2020 году — 2,5%. Для сравнения ранее в банке считали, что белорусская экономика прирастет в 2018 году на 2,1%, в 2019 и 2020 годах рост ВВП прогнозировался на уровне 2,4%.

Трудно не заметить, что каждый раз прогнозы МВФ и ВБ улучшаются вместе с новыми заявлениями, декретами или какими-либо еще формальными мерами по либерализации экономики, хотя декреты о «развитии предпринимательства» и о «цифровой экономике» вступили в силу совсем недавно, и многие экономисты пока не торопятся давать прогнозы.

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К слову, сейчас процесс приватизации в стране идет полным ходом. Белинвестбанк, одно из самых крупных белорусских кредитно-финансовых учреждений с государственным капиталом, активно готовят к смене собственника. Как предполагает белорусская «Экономическая газета», республика может полностью выйти из капитала банка, а на пакет акций уже найден претендент. Предполагается, что до 2020 года пакет акций приобретет стратегический инвестор, и, скорее всего, это будет не российский инвестор. Самым вероятным кандидатами называются скандинавские финансовые группы, которые работают в Прибалтике.

Sockraina.com РБ и ЕС

Вместе с тем белорусские чиновники продолжают активно продвигать идею развития цифровой экономики в республике для привлечения иностранных инвесторов. Вступление в силу декрета №8 «О развитии цифровой экономики» заметили в Великобритании. Так, стратегический консультант крупной британской компании, специализирующейся на выполнении государственных заказов по всей Европе, ДенисАлекс Джозе заявил, что теперь Белоруссия становится все более привлекательной для зарубежных инвесторов. Через пару дней в Парке высоких технологий встретились директор ПВТ Всеволод Янчевский и операционный директор американской корпорации General Electric Research Джанин Уззелл. По итогам этой встречи было объявлено, что «Парк высоких технологий» и General Electric планируют внедрять инновационные решения в белорусскую экономику», а сам Уззелл не забыл упомянуть Viber и даже установил его на свой смартфон, чтобы общаться в Минске.

В целом пока мы наблюдаем ситуацию, когда у чиновников находится много сил и изобретательности для того, чтобы гонять мелких частников, торгующих черемшой, носками и чаем, наказывать их штрафами, пополняя бюджет всего несколькими тысячами белорусских рублей, а со стороны иностранных инвесторов — в основном громкие заявления. И все это приправляется частыми поощрениями со стороны МВФ и ВБ в виде позитивных экономических прогнозов.