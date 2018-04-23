Военное господство Соединенных Штатов основано на лидерстве в космосе. Почти каждый аспект вооруженных сил США опирается на космические возможности в той или иной форме: от спутников управления и раннего предупреждения до системы закрытой связи и высококачественных спутниковых снимков, необходимых для разведки. Поддержание этого доминирования требует постоянных инвестиций в архитектуру космической безопасности на национальном уровне и внедрения инновационных технологий. Эти технологии, однако, развиваются со скоростью, превышающей способность Вашингтона полностью осознать последствия их внедрения и открывающиеся возможности, пишет Майк Роджерс в статье для американского издания The Hill.

SpaceX РН Falcon Heavy

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Глобальное позиционирование позволило военным определять координаты цели с максимальной точностью, сегодня этой технологией также пользуются компании Uber и Lyft, чтобы доставлять нас до пункта назначения. Суть в том, что технология GPS открыла новые возможности и услуги, о которых никто не помышлял, когда впервые была задействована система глобального позиционирования.

Сегодня разработана новая технология многоразовых ракет — это то, о чем когда-то можно было только мечтать. Многие считали, что создать многоразовые ракеты совершенно невозможно. Совсем недавно многие были убеждены, что многоразовая ракета-носитель не вписывается в рамки физики и техники. Однако к апрелю 2018 года компания SpaceX успешно осуществила 11 запусков Falcon 9. Только подумайте об этом. Ракета-носитель вывела в космос полезную нагрузку, приземлилась обратно на Землю, прошла осмотр и обслуживание, была заправлена и вновь запущена. Это ошеломляющее достижение.

SpaceX РН Falcon 9

Какое значение это достижение имеет для сохранения господства США в космосе? На самом деле это новинка значит очень много. Компания SpaceX позволила сделать доступ к космосу дешевле. Повторное использование ракеты-носителя позволяет сохранить материалы, время, труд, связанные с производством этих материалов.

Столь же важным является тот факт, что многоразовые ракеты по своей конструкции более надежны, чем их предшественники. Многоразовые ракеты предназначены для многократных запусков и, следовательно, требуют большего уровня живучести, чем одноразовые ракеты. Повторное использование также создает широкие возможности для будущих запусков. Инженеры могут проверять повторно используемую ракету после того, как она приземлилась, чтобы выявить любые проблемы, наблюдаемые во время запуска, т. е. открываются возможности для улучшения характеристик будущих полетов — это то, чего нельзя сделать с одноразовой ракетой-носителем.

Снижение стоимости запусков сделает ракетные запуски более частыми и, в конечном итоге, более продуктивными. Раньше считалось, что для запуска очень большого и дорого спутника обязательно нужна очень дорогая ракета. Почему? Стоимость запуска была настолько высокой, что инженерам приходилось максимизировать количество инструментов и датчиков, установленных на одну платформу. Как следствие, эти немногочисленные спутники остаются, по словам главы стратегического командования США Джона Хайтена, «сочными целями» для противника.

Что если с помощью многоразовых ракет Соединенные Штаты выведут на разные орбиты еще несколько десятков спутников? Что если вместо того, чтобы размещать все американские космические яйца в одной корзине, у США было бы несколько «корзин», способных выполнять многочисленные задачи? Уничтожены пять спутников? Ну и что, у нас есть еще 50.

Spacex.com Falcon Heavy

Многоразовые ракеты позволяют снизить стоимость запусков и сделать их более частыми, т. е. позволят доставить на орбиту больше полезной нагрузки. Возможности одного спутника могут быть распределены между 10 или 20 спутниками. Это возможно сделать, потому что стоимость самих спутников снижается за счет процесса миниатюризации и использования усовершенствованной электроники. Все это имеет очень важное значение для обеспечения национальной обороны США. В случае конфликта Китай, Россия или любой другой противник в первую очередь попытаются уничтожить «сочные» космические цели. В апреле фонд Secure World и Центр стратегических и международных исследований (CSIS) опубликовали свои отчеты о возможностях международного противостояния. Эти отчеты производят отрезвляющий эффект. Противники США знают сильные стороны американских войск и стремятся разработать эффективные контрмеры.

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Разумеется, использование многоразовых ракет для нужд национальной безопасности требует всестороннего рассмотрения, а также изменения мышления ВВС и разведки, с тем, чтобы они увидели все новые возможности, которые открывает технология многоразового запуска. В 2017 году командующий Космическим командованием ВВС США генерал Джон Раймонд заявил: «Я полностью готов поддержать использование многоразовых ракет, которые ранее уже были один раз запущены, убедившись, что были проведены все необходимые исследования, подтвердившие, что последующие запуски будут безопасными».

Потенциальное воздействие многоразовых ракет на сферу обеспечения национальной безопасности является существенным. Вашингтон должен вложить необходимые инвестиции. Снижение стоимости запусков и разграничение возможностей спутниковых группировок укрепят национальную безопасность США в условиях кризисных ситуаций, также усилят сдерживающий фактор и будут иметь положительные последствия для американских солдат на поле боя.