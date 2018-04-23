Первый сезон завершился на горнолыжном курорте «Ведучи» в Чечне. В планах, которые ставили перед собой в руководстве компании «Курорты Северного Кавказа», под чьим управлением находится курорт, ожидалось, что «Ведучи» привлечет в начале своего пути до 17 тыс. туристов.

Veduchi-resort.ru Рамзан Кадыров на открытии горнолыжного курорта «Ведучи»

«Мы ожидаем, что «Ведучи» по итогам горнолыжного сезона могут посетить порядка 17 тыс. туристов. Сказать, что это много или мало, пока не представляется возможным, потому что не с чем сравнивать», — заявил журналистам на полях инвестиционного форума Сочи-2018 генеральный директор компании «Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев.

Как отмечал первый заместитель главы министерства РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов, «Ведучи» на первом этапе рассматривался как курорт, основная масса туристов на котором будет формироваться из местного населения. Поэтому на него рассчитывали как на популяризатор горнолыжного спорта в Чечне. Для привлечения внимания к «Ведучи» были заложены минимальные цены на ски-пассы: для взрослых билет составлял 400 рублей, для детей — 200 рублей. В дальнейшем при увеличении числа туристов ценовая политика должна была плавно измениться в сторону повышения стоимости ски-пассов.

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Veduchi-resort.ru Горнолыжный курорт «Ведучи»

Курорт без ажиотажа

По окончании горнолыжного сезона жители республики высказали сомнения в том, что эти надежды властей на привлечение большого числа туристов на «Ведучи» оправдались. По их словам, наибольший интерес к курорту был проявлен в первый месяц после открытия. Люди, в основном жители региона, ездили на «Ведучи», чтобы своими глазами увидеть, насколько всё удалось организаторам, по словам которых, за три недели работы курорта, торжественное открытие которого состоялось 26 января, здесь побывали 900 человек.

«В выходные курорт посещали до 1200 человек, а в будни — от 300 до 400. В предстоящий зимний сезон мы ожидаем увеличения потока туристов в 2−3 раза минимум», — цитирует представителя комитета Чечни по туризму «Кавказский узел».

По признанию же местных жителей, как пишет издание, массового притока туристов не наблюдалось: после ажиотажа с открытием, когда и туристы были, и телевидение, всё утихло. Есть проблемы с тем, что курорт находится высоко в горах, погода не всегда благоприятствует тому, чтобы добраться на него можно было легко и просто. Извилистая дорога, снегопады и заносы — всё это останавливало туристов в первый сезон.

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Между тем к открытию курорта уже были открыты несколько базовых инфраструктурных объектов: четырехместная кресельная канатная дорога, «синяя» трасса для катания на лыжах протяженностью около километра, детский парк с конвейерным подъемником, учебная зона с безопорным подъемником, сервисный центр, школа инструкторов, а также пункт проката и ремонт горнолыжного инвентаря.

Было заявлено, что в первом сезоне на «Ведучи», кроме открытия, состоятся еще два крупных мероприятия, организованные по случаю Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Однако ни одно, ни второе не состоялось. В компании «Курорты Северного Кавказа» причиной назвали плохие погодные условия. Но интерес туристов к курорту эти обстоятельства, несомненно, охладили.

Пресс-служба АО «Курорты Северного Кавказа» Рамзан Кадыров на открытии горнолыжного курорта «Ведучи»

Не приехали зимой — приедут летом

Зимой, как свидетельствуют местные жители, на курорте «Ведучи» ажиотажа туристов не наблюдалось. Возможно, что-то изменится летом. На днях в компании сообщили, что на всесезонном туристско-рекреационном комплексе «Ведучи» началась подготовка к летнему сезону отдыха. Он откроется уже 24 июня. Из услуг, которыми курорт намерен привлечь внимание туристов летом, туры на квадроциклах и автоэкскурсии к местным достопримечательностям, конные прогулки. Рассматривается возможность организации работы летнего кинотеатра, велопроката, детской зоны отдыха с батутами, площадки для игр.

Кроме того, на днях для гостей курорта был открыт первый гостиничный комплекс «Эдельвейс». Если раньше туристам, прибывшим покататься на горных лыжах, негде было остановиться на ночь, поэтому «Ведучи» был скорее курортом однодневного пребывания, то теперь здесь могут поселиться до 216 человек в 86 номерах разного уровня комфортности — от компактных комнат экономкласса до улучшенных стандартных номеров, люксов и апартаментов.

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Здесь же открыты ресторан на 100 посадочных мест, лобби-бар, детская игровая комната, а также развлекательно-оздоровительная зона с бассейном, сауной, тренажерным залом, бильярдной и настольным теннисом.

Пока же на «Ведучи» закрыта на плановые профилактические работы кресельная канатная дорога. Напомним, за месяц до открытия курорта возникли проблемы из-за того, что на канатке не были проведены пусконаладочные работы, не были даже подключены трансформаторы. Под вопросом было электроснабжение объектов горнолыжной инфраструктуры. В марте текущего года в результате штормового ветра были повреждены инфраструктурные объекты на курорте. В настоящее время ведется их восстановление.

Veduchi-resort.ru Горнолыжный курорт «Ведучи»

Когда на «Ведучи» приедет 627 тыс. туристов?

Напомним, реализация проекта горнолыжного курорта «Ведучи» в Итум-Калинском районе Чечни, в долине реки Хачарой-Экх началась в 2013 году. Планировалось, что первых туристов курорт примет еще в зимнем горнолыжном сезоне 2015—2016 годов. Однако открытия не случилось из-за того, что не была готова инфраструктура курорта. Полное завершение строительства планируется к 2025 году.

На проектные, изыскательские и строительно-монтажные работы на территории ВТРК «Ведучи» в 2018—2021 гг. будет направлено 7,7 млрд рублей. Всего по проекту в курорт «Ведучи» планировалось вложить 14,5 млрд рублей частных инвестиций и банковских кредитов. За предстоящие восемь лет рассчитывают построить всю запланированную инфраструктуру: 15 горнолыжных трасс протяженностью 16,5 км, семь подъемников, пятизвездочный гостиничный комплекс и поселок шале, сервисные центры, горнолыжную школу. По проекту ежедневно курорт сможет принимать до 4800 гостей.

За это время на «Ведучи» должно быть создано порядка 700 рабочих мест. Налоговые отчисления составят около 600 млн рублей. Во внутреннем региональном продукте вклад курорта составит свыше 2,15 млрд рублей. Туристический поток достигнет 627 тыс. человек.

Это всё по проекту. Пока же курорт только в начале пути. Туристы не спешат голосовать за него рублем. Станет ли он таким же перспективным, какими уже стали первые проекты «Курортов Северного Кавказа» — «Архыз» в Карачаево-Черкесии и «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, покажет время.

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