Крупные державы имеют обыкновение приходить на помощь своим менее сильным союзникам не только для защиты их от соперников, но и для продвижения собственных интересов. В частности, Россия пообещала сбивать американские ракеты, выпущенные по Сирии. И если судить по последним действиям и риторике Китая, вскоре уже США придется отбивать удар КНР по своему партнеру — Тайваню, пишет Джеймс Холмс в статье для американского издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Разговоры о вооруженном конфликте в Тихом океане не новы, такая вероятность то находится на заднем плане процессов в регионе, то вновь выходит на передний, что и произошло в последние дни, когда Китай провел в Тайваньском заливе масштабные учения ВМС страны.

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На этом фоне актуален вопрос, что произойдет, если стороны все же окажутся в условиях открытого военного противостояния. Здесь, считает автор, вполне уместно сравнить происходящее с ситуацией в Сирии, где России пришлось уберегать своего союзника от нападок США. Сразу же, подчеркивает автор, становятся очевидными три отличия.

Во-первых, Восточная Азия представляет собой одновременно и более, и менее удобный регион со стратегической точки зрения. Так, хотя в теории огромные пространства Тихого океана дают американскую флоту громадные возможности для маневра, территории, прилегающие к Тайваню, где и будет проходить основное столкновение, представляют собой намного более сложный регион, нежели Средиземное море: кораблям США придется действовать в зоне досягаемости флота НОАК, а также их береговых ракетных установок и авиации.

Kremlin.ru Солдаты НОАК на параде Победы 9 мая в Москве

Если в Сирии группировка США столкнулась также с группировкой российской войск, то в Восточной Азии той же группировке будет противостоять вся мощь вооруженных сил КНР. И только самый ушлый из шарлатанов будет с уверенностью говорить о том, что такая часть вооруженных сил США сможет одержать верх над всей военной мощью равной себе по силе державы. Вероятность этого еще меньше, если учесть, что бой произойдет на территории этой равной по силе державы.

Во-вторых, еще более отрезвляющее действие оказывает понимание политической ситуации в регионе. Так, в Сирии удар был нанесен ограниченным образом и исключительно с целью покарать «сирийский режим» за «применение химического оружия». Ни Вашингтон, ни Париж, ни Лондон не стремились добиться смены режима, что потребовало бы вторжения, уничтожения сирийских военных и их российских партнеров, а также замены политического руководства страны.

С учетом Ливии, Ирака и Афганистана можно сказать, что такой шаг привел бы к дорогостоящей, бессрочной операции, сопряженной с большим числом рисков. Ничего подобного предпринято не было, поскольку западные державы ограничились лишь ракетными залпами, после которых они объявили о своей победе.

Конфликт же Китая с Тайванем — совсем другое дело, поскольку для достижения цели Пекина в отношении острова ему потребуется поставить крест на политическом существовании Тайбея: уничтожить вооруженные силы и сам демократический режим противника. Более того, войска КНР должны будут занять остров на такой срок, на который это будет нужно. И пойдя на этот шаг, Пекин должен будет пойти ва-банк.

Если же США захотят нанести Китаю поражение, им придется дейстовать так же. Здесь уместно представить, что было бы, если бы НАТО не ограничилось лишь ракетными ударами, а пошло на широкомасштабное нападение: Россия оказалась в условиях столкновения с альянсом западных держав далеко от своих основных баз, поэтому сохранение «режима» Асада превратилось бы в крайне затратное в финансовом и военном плане мероприятие. Очень сомнительно, что Москва пошла — или смогла бы пойти — на этот шаг.

Navylive.dodlive.mil Тихоокеанский флот США

Иными словами, защита независимости Тайваня окажется не простым и не дешевым делом для Вашингтона, поэтому если в Белом доме действительно считают такой шаг стоящим, властям США необходимо начать просвещать американскую общественность относительно того, что поставлено на карту.

Наконец, Тайвань должен взять ответственность за свою судьбу на самого себя: без этого никакие политические шаги и географические преимущества не будут иметь никакого смысла, а война будет проиграна до того, как США смогут подойти к непосредственной зоне боевых действий из-за систем запрещения доступа КНР. Тайбей должен дать время войскам США прийти себе на помощь, а также сделать так, чтобы потери Вашингтона были минимальными.

Армия Тайваня

Несмотря на столь большое число различий между ситуациями на Дальнем Востоке и в Сирии, военные США, рассматривая различные варианты действий в случае с Тайванем, могут взять пример с действий России в Сирии, где американские, британские и французские военные опасались гибели военнослужащих России, что могло стать причиной более обширного конфликта.

Таким образом, для защиты Тайваня от посягательств Китая, обладащего географическими и политическими преимуществами, Тайбей должен приложить все усилия для собственной защиты, тогда как Вашингтону нужно продемонстрировать Пекину, что у США в этом конфликте многое поставлено на карту.