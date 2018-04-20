Общественники и иркутские учёные, обеспокоенные сокращением водоохранной зоны Байкала, написали открытое обращение Сергею Иванову — специальному представителю президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. В его тексте (имеется в распоряжении редакции ИА REGNUM ) содержится просьба принять конкретные меры по спасению Ольхона — крупнейшего острова Байкала.

Любовь Аликина ИА REGNUM То, что активисты ОНФ в декабре 2017 года увидели на Ольхоне, их глубоко разочаровало и расстроило. Так разросся населенный пункт Хужир

Кандидат биологических наук, председатель Иркутского отделения Социально-экологического союза России Виталий Рябцев, учредитель ИРОО «Байкальская Экологическая Волна» Дженнифер Мэй Саттон, кандидат географических наук, старший научный сотрудник Института географии РАН Владимир Каганский и общественный деятель Андрей Ершов полагают, что масштаб незаконной застройки берегов Ольхона принял угрожающие масштабы.

Любовь Аликина ИА REGNUM Ольхон. «Собственники» строят, при этом уничтожая столетние деревья

«Уважаемый Сергей Борисович! В настоящее время Правительством Российской Федерации уделяется большое внимание защите Всемирного природного наследия — озера Байкал. Вместе с тем на байкальской земле остаются болевые проблемы, требующие государственного вмешательства.

На острове Ольхон Иркутской области многократно увеличилось количество туристов. Ольхон — это природный шедевр, экологическое и сакральное сердце Байкала. Уникальное по своему биоразнообразию место, представляющее экологическую, культурную и научную ценность, не побоимся этих слов, для всей Земли! Однако значительно возросший поток туристов буквально вытаптывает это уникальное природное наследие. Ожидается, что в летний сезон 2018 г. их количество достигнет миллиона человек.

Приток туристов обеспечивается в основном за счет граждан Китая. В результате колоссальной нагрузки на природные территории острова деградации подвергаются наиболее посещаемые участки: знаменитый мыс Бурхан (Скала-Шаманка), Сарайский залив, самая северная точка — мыс Хобой. Большой общественный резонанс вызвала застройка в лесном массиве Сарайского залива в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, в котором растут самые старые сосны в России, достигающие возраста 463 лет.

Любовь Аликина ИА REGNUM Кто эти люди, которые строят и строят, в том числе и в водоохранной зоне и на берегах Байкала?

Масштабы застройки острова огромны. Населенные пункты разрастаются буквально на глазах. Деревня Харанцы увеличилась в площади примерно в 20 раз! Полоса сплошной застройки уже опоясала Хужирский залив (протяженность более 3 км). За несколько лет оказались застроенными обширные природные территории — степи, леса, песчаные массивы, площадью около 1−1,5 тыс. га.

Статьей 5 Федерального закона «Об охране озера Байкал» установлен особый режим хозяйственной и иной деятельности на Байкальской природной территории, осуществляемой в соответствии с принципами: приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и природных ландшафтов его водоохранной зоны; учета комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную экологическую систему озера Байкал. Надо признаться, что эти принципы на указанных территориях не работают.

Любовь Аликина ИА REGNUM 15 декабря 2017 года должно было состояться предварительное (в который раз) судебное заседание по судьбе Шаманского леса и Сарайского пляжа, отданного в частные руки и застраиваемого (при этом гибнут реликтовые, столетние сосны и лиственницы). Должно было, но не обязано, — поясняет активист ОНФ

Отсутствует комплексная оценка, позволяющая увязать количество туристов с возможностями экосистемы Ольхона и просчитать возможную максимальную туристическую нагрузку. На наш взгляд, стоит вопрос о необходимости выработки стратегии сохранения уникальной природы Ольхона, учитывающей современные реалии. Она должна быть направлена в первую очередь на защиту природных территорий, а не на эксплуатацию их в целях развития туризма и легализации незаконного строительства.

Уважаемый Сергей Борисович! Многочисленные обращения в различные ведомства по сохранению Ольхона не дают результата, ситуация катастрофически ухудшается с каждым годом. Давно назрела необходимость принятия жестких и последовательных государственных природоохранных мер, иначе Россия потеряет один из лучших своих природных бриллиантов. Миру нужны Ольхон и Байкал такие, какие они еще остаются сегодня, а не как парки туризма и необузданного строительства!

Любовь Аликина ИА REGNUM Застройка Ольхона идет весьма активно

Просим Вас обратить внимание на указанные проблемы и рассмотреть возможность принятия следующих первоочередных мер по сохранению природных территорий Ольхона:

— оценить допустимую рекреационную нагрузку для каждого ландшафта, для наиболее популярных туристических объектов острова;

— принять меры по строгому контролю туристического потока, не допуская превышения допустимых нагрузок;

— ввести мораторий на строительство новых турбаз и гостиниц; провести широкомасштабную проверку законности сделок по продаже земельных участков Ольхона;

— ликвидировать незаконно построенные на природных территориях острова турбазы (у мыса Кобылья Голова, у оз. Ханхой, ДНТ «Ханхой»);

Любовь Аликина ИА REGNUM Байкал. Застройка острова Ольхон приняла угрожающие масштабы

— проверить законность сделок по продаже земли и строительству в д. Песчаная, а также обстоятельства, позволившие этой заброшенной и разрушенной деревне «возродиться» в виде поселка из коттеджей и турбаз, находясь в заповедной зоне национального парка, являющейся последним местообитанием астрагала ольхонского («Красная книга РФ»);

— не допустить появления новых туристических поселков под видом «возрождения» деревень Узуры и Хадай;

— принять меры по сохранению мыса Бурхан — провести инженерно-геологические изыскания и работы по прекращению роста оврагов (возможно, в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012—2020 годы»);

— выделить земли Сарайского залива и мыса Хобой в особо охраняемые функциональные зоны Прибайкальского национального парка;

— увеличить количество инспекторов Прибайкальского национального парка», — сказано в обращении.

Любовь Аликина ИА REGNUM Остров Ольхон

Составить представление о том, что сейчас творится на Ольхоне, можно по информации, которую в декабре 2017 года опубликовал временно исполняющий обязанности руководителя островного лесничества Владислав Шалашов. Свои визиты по местам строительства гостиниц, проходящих по документам как жилые дома, Владислав записывал на видео.

На кадрах видно, как рабочие грубо разговаривают с госинспектором или не идут на диалог вообще. На вопросы «Что вы здесь делаете?» некоторые лукаво отвечают: «Убираемся» и «На Байкал приехали».

После отъезда инспектора стройки возобновились. Фотографии турбаз в конце 2017 года сделала и иркутский активист ОНФ Любовь Аликина.

«Позор всем нам. Пустили на самотек и не ведем постоянного общественного контроля за природной, подвергшейся нашествию захватчиков святыни, природы и берегов озера Байкал, острова Ольхон. Граждане РФ, жители Хужира, вы так громогласно заявляли, что не дадите на поругание святые места, тем более не дадите рубить природный памятник, реликтовый, столетний лес, а вот он, рубят, а вы, где вы?

<…> Кто эти люди, которые строят и строят, в том числе и в водоохранной зоне и на берегах Байкала? Снова к Путину В. В. побежите просить вам помочь уничтожать экосистему Байкала, защищая вас, людей…» — написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, длина острова Ольхон составляет 73,5 км, ширина — до 15 км, площадь — 730 км². Постоянное население составляет чуть более 1,5 тысяч человек. Остров считается крупным культовым центром курумчинской культуры VI—X вв. Территория острова богата археологическими памятниками, по их количеству на один квадратный километр ему нет равных во всем Прибайкалье. Это могильники, древние городища, остатки каменных стен, что свидетельствует о заселении острова в глубокой древности.

Застройка в Шаманском лесу началась уже почти год назад. Так не потому ли чиновники поспешили её узаконить по-тихому, пока вся страна горевала вместе с Кемерово?

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июня 2017 года некий житель острова Ольхон по имени Виктор в рамках традиционной прямой линии с Владимиром Путиным рассказал не только об отсутствии дороги на Ольхоне, но и о том, что статус водоохранной территории лишает их возможности охоты и выпаса скота.

«Начальство летает на вертолетах и не знает, насколько плохая дорога. Качество воды ужасное, и нет нормальной водонапорной базы», — заявил мужчина.

На что президент ответил:

«Все должно быть в рамках разумного. Водоохранная зона должна соответствовать не только статусу Байкала, но и потребностям людей, которые там живут. Нужно внести изменения в действующие правила и законы, чтобы разрешить жизнедеятельность людей, уже живущих на этих землях. Эта работа должна вестись вместе с экологическими организациями. Наши международные обязательства не пострадают».

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По всему выходит, что об этих словах президента благополучно забыли те, кто ринулся исполнять его поручения. Хотя, скорее всего, это было сделано намеренно, в интересах туристического бизнеса.

Но то, что дорога будет построена, Владимир Путин подтвердил в ходе августовского совещания по развитию байкальской природной территории:

«Дорога должна быть там сделана. Это вопрос только цены. Или мы заплатим эту цену за счет Байкала, и вы будете дальше там разрабатывать карьер, или мы заплатим из бюджета».

Известно, что эту трассу проектируют сейчас сразу три организации — ООО «Регион Проект», ООО «Горизонт» и ЗАО «Индор», и что сложности в реализации проекты связаны с тем, что в районе проектирования расположены 27 археологических объектов культурного наследия.