Путин поручил посчитать стоимость строительства дороги на Ольхоне

Улан-Удэ, , 11:58 — REGNUM Строительство дороги, ведущей от паромной переправы к центру острова Ольхон, должно быть завершено. Об этом, как передает RT, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания по развитию байкальской природной территории.

«Дорога должна быть там сделана, — говорит глава государства. — Это вопрос только цены. Или мы заплатим эту цену за счет Байкала, и вы будете дальше там разрабатывать карьер, или мы заплатим из бюджета».

Путин поручил иркутскому губернатору Сергею Левченко рассчитать стоимость строительства трассы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июня 2017 г. житель острова Ольхон на Байкале (Иркутская область) в рамках традиционной прямой линии с Владимиром Путиным рассказал не только об отсутствии дороги, но и о том, что статус водоохранной территории лишает их возможности охоты и выпаса скота.

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