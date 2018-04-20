Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в ходе встречи с послом России в США Анатолием Антоновым высказался за «улучшение» отношений между Россией и США. Такое улучшение, сказал он, было бы в интересах обеих сторон. С этим, понятное дело, не поспоришь.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Далее Джон Болтон сказал о том, что необходимо сделать, чтобы такое «улучшение» состоялось: для этого Россия должна «устранить обеспокоенность США» по ряду пунктов. Эти пункты имеет смысл разобрать по отдельности.

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Первая «обеспокоенность» — вмешательство России в выборы в США в 2016 году. На мой взгляд, здесь всё возможное со своей стороны Российское государство уже сделало. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия как государство в выборы в США не вмешивалась. Возможно, у американцев есть конкретные доказательства такого вмешательства, но почему тогда они ни разу не предъявили их общественности?

Krassotkin Дональд Трамп и Хиллари Клинтон во время Президентских выборов в США 2016 года

В свою очередь, российской общественности хорошо известны конкретные доказательства вмешательства государственных служащих США в выборы в России и ряде соседних с нами государств, стабильность и наличие в которых дружественных России правительств (американцы, естественно, вмешивались с противоположными целями) являются для нас делом национальной безопасности.

Другими словами, свою обеспокоенность по этому пункту американцы должны снять сами. Более того, чтобы ни у одной из сторон в будущем обеспокоенности по данному поводу не возникало, имело бы смысл заключить двустороннюю договоренность, подтверждающую их и так существующее по многим международным документам обязательство о невмешательстве во внутренние дела других государств. В том числе и друг друга. Думаю, однако, сделать это Вашингтон не захочет.

Следующий повод для американской «обеспокоенности» — «безрассудное использование химического оружия в Великобритании». Это, как мы видим, тоже не к нам, это — к союзникам США англичанам. Или — к психотерапевту.

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Нам, России, предпринимать какие-либо действия в данной связи, которые можно было бы интерпретировать как отход от принципа презумпции невиновности, было бы контрпродуктивно. Даже справку о том, что Владимир Путин не псих и действовать безрассудно не склонен, предоставлять Белому дому не стоит: это и так всем в мире известно. В том числе и американцам.

«Обеспокоенность» США по поводу ситуации на Украине — плод их собственной безрассудных действий в этой стране в постсоветское время. Её усиление в последнее время вполне объяснимо: дела идут не так, как хотелось бы Вашингтону. Наш вклад в снятие этой обеспокоенности — Минские договорённости. Надо обеспечить их выполнение Киевом.

ВО «Свобода» Война на Донбассе

Параллельно надо сказать всю правду о госперевороте 2014 года и наказать ответственных за него лиц на Украине и тех чиновников в западных странах, которые участвовали в его подготовке и осуществлении. Далее, надо признать право народа Крыма на самоопределение, гарантированное ему известными международными правовыми актами.

Далее — сказать правду о сбитом киевской хунтой малайзийском «Боинге» и наказать тех, кто организовал и покрывал это международное преступление. После этого нелегитимный режим Порошенко и компании падёт.

Далее надо будет обеспечить проведение на той части Украины, которую этот режим пока удерживает под своим контролем, свободные и демократические выборы под международным наблюдением. И одновременно — признать самоопределение граждан ДНР и ЛНР.

После этого, если у Вашингтона и останется повод для обеспокоенности ситуацией на Украине, то только в связи с утерей мощного рычага антироссийской политики. Но американцы же, как говорит Джон Болтон, выступают за улучшение отношений с Россией, так что беспокоиться по данному поводу им будет не нужно.

Последняя «обеспокоенность» США, которая, судя по заявлению Болтона, мешает улучшению американо-российских отношений, — это ситуация в Сирии. Американцы в идеале хотели бы, чтобы правительство «животного Асада» (так его, как известно, недавно назвал Дональд Трамп) было уничтожено либо физически, либо как минимум политически и вся Сирия оказалась под угрозой полной дестабилизации и дробления.

Асад

Тогда в дело вступила бы западная коалиция, которая «с полным основанием» оккупировала бы всю её территорию с соответствующими последствиями для мирового военно-политического и энергетического баланса сил и интересов.

Россия, естественно, должна была бы взирать на это спокойно и «обеспокоенности» не проявлять. Возможны, видимо, в их понимании, и какие-то «промежуточные» варианты, но с неизменной составляющей позорного отступления России из Сирии и с Ближнего Востока в целом. В нашем понимании рассчитывать на это безрассудно, но у американцев и рассудок, и, соответственно, политическая логика иные, чем у нас.

Для того чтобы яснее донести до читателя моё понимание этой логики, приведу цитату тоже крупного западного политического деятеля только первой половины прошлого века, поставившего себе задачу «снять свои озабоченности», вызванные фактом существования России. Этот деятель — Адольф Гитлер.

25 сентября 1941 года он сказал: «Азия! Какой неисчислимый резервуар рабочей силы! Безопасность Европы не будет обеспечена, пока мы не отбросим Азию за Урал. Ни одному организованному русскому государству не будет позволено существовать к западу от этой линии. Они — животные. Ни большевизм, ни царизм не меняют их — они животные по существу своему. Берлин должен быть истинным центром Европы, столицей для всех».

Мысленно меняю Берлин на Вашингтон и с печалью и одновременно с гневом думаю: вот они — «обеспокоенности» тех, кто претендует на мировое господство, по поводу нас, «животных». И ничему-то история их не учит.