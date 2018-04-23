Главные события Красноярского края в специальном обзоре ИА REGNUM

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

Борьба за павильоны

Владельцы павильонов в Красноярске устроили бессрочную голодовку. Пойти на такие меры они решили из-за объявленного властями сноса павильонов.

Предприниматели 19 апреля собрались в одном из торговых помещений на улице Перенсона, поставили там раскладушки, а на стекло с обратной стороны наклеили надпись «Голодовка».

"Голодовку решил объявить, потому что не вижу будущего своего. Я останусь без средств к существованию. Снесут павильон, а это единственный мой источник дохода», — цитируетТВКвладельца павильона на ул. Вейнбаума Аркадия Чекрыжова.

19 апреля на акцию протеста вышли трое владельцев торговых точек. По их мнению, снос временных сооружений — незаконный. Бизнесмены утверждают, что готовы подчиниться требованию властей, но только после судебного решения.

Сергей Грибков. В лавке. 1882 (фрагмент)

Документ о сносе павильонов обнародовали в начале апреля. Согласно постановлению, на ул. Вейнбаума снесут 35 павильонов, на ул. Перенсона — 26, ещё четыре — возле гостиницы «Октябрьская». В мэрии Красноярска ранее пояснили, что необходимость сноса возникла в связи с подготовкой города к Универсиаде (состоится в марте 2019 года — прим. ИА REGNUM ).

По имеющейся информации, голодовка предпринимателей продолжается и сегодня, 20 апреля.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 9 апреля в Красноярске предприниматели, протестующие против сноса павильонов, перекрыли улицу Партизана Железняка возле краевой больницы. Они уверяют, что городская администрация постановила снести павильоны «самовольно». Однако в горадминистрации заявили, что уведомление о сносе временных сооружений, расположенных рядом с краевой больницей, владельцы получили ещё в прошлом году. Для собственников подготовлен список компенсационных мест.

По состоянию на март 2018 года в Красноярске насчитывалось порядка 6 тысяч временных сооружений. В 2017 году владельцам 444 временных сооружений были направлены уведомления о необходимости переноса павильонов, в предварительном плане на 2018 год числится 148 единиц.

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«Бедные» чиновники

Одной из самых обсуждаемых в Красноярске стала новость о том, что муниципальным чиновникам края пообещали поднять зарплаты на 20% в течение года.

Выяснилось, что этот вопрос затронули на сессии Заксобрания Красноярского края 19 апреля.

«Насколько критична ситуация с поиском персонала на вакансии муниципальной службы? Будут ли повышать здесь зарплату?» — спросил депутат Николай Трикман присутствовавшего на сессии врио губернатора Красноярского края Александра Усса.

«Врио губернатора согласился с тем, что проблема назрела давно, и сегодня уже наблюдается деградация системы, когда становится сложно найти людей, желающих управлять муниципальными образованиями», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого парламента.

По словам Усса, решение о росте зарплат необходимо принять в этом году — одновременно с введением в действие соотношения МРОТ и районного коэффициента. Предварительно стоит вопрос об увеличении зарплаты муниципальным служащим в пределах 20%.

Примечательно, что на этом же заседании сессии обсуждался вопрос зарплаты педагогов. Усс согласился с депутатом, затронувшим эту тему, в том, что для нормального жизнеобеспечения учителям приходится совмещать ставки.

«Я не против, чтобы зарплата в 40 тысяч рублей (средняя по краю) выплачивалась педагогам по основной ставке. Но думаю, что в ближайшее время такой реальной возможности не будет. И вы сами придёте к этому выводу, когда посмотрите на цифры. Сам по призванию являюсь педагогом, и проблемы, которые есть в этой сфере, мне очень близки», — заявил врио губернатора.

Бонифацио Веронезе (Бонифацио де Питати) .Богач и бедняк

Добавим, по данным Новосибирскстата, в Красноярском крае в январе 2018 года средняя зарплата составляла 40 617 рублей, в том числе в сфере образования — 31 179 рублей.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в июне 2017 года краевые депутаты приняли закон, согласно которому зарплаты ряда парламентариев и краевых руководителей должны были вырасти в два раза, примерно до 200 тысяч рублей в месяц в среднем.

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Однако это известие вызвало огромный общественный резонанс, и вскоре скандальный закон был отменён.

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«Глубокая проблема» капремонта

На сессии Заксобрания также обсуждалась деятельность руководства краевого фонда капремонта.

Депутат Александр Глисков спросил главу региона, когда будут приняты кадровые решения по региональному фонду капитального ремонта. По словам парламентария, претензии к нынешнему руководству организации были со стороны депутатского корпуса, Счётной палаты края, а также Министерства строительства и ЖКХ РФ.

Усс заверил, что кадровые изменения произойдут, но проблема — гораздо глубже. Предстоит изменить сметы работы, чтобы они стали привлекательными для строительных организаций. Также необходимо пересмотреть требования к выбору подрядчиков. Всё это прописано в антикризисном плане, резюмировал Усс.

Добавим, в конце января текущего года в краевой прокуратуре сообщили, что управление Федерального казначейства по Красноярскому краю во втором полугодии 2017 года провело проверку использования средств региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов за 2016 год. В результате были установлены нарушения при использовании средств в сумме 12,8 млн руб. В том числе 11,1 млн — неправомерные расходы, выразившиеся в использовании средств на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, не соответствующих критериям отбора, установленным порядком предоставления государственной поддержки. По результатам проверки генеральному директору Фонда направили предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства РФ и представление об устранении нарушений.

Иероним Босх. Фокусник

Добавим, в марте «Запад24» сообщило о возможной замене руководителя фонда Нины Авдеевой. В качестве кандидата на этот пост назывался Максим Рудь. Последним местом его работы является пост главы аналогичного фонда в Севастополе, который он покинул в январе 2018 года. В информагентстве уточнили, что за все время реализации программы с жителей Красноярского края собрали около 10 млрд рублей, а освоили из них только полтора, при этом от красноярцев продолжают поступать жалобы на некачественный ремонт. На счетах лежат около 8,7 млрд.

«И вопрос не в том, что деньги использовались не по назначению — это не так, хорошо, что они целы. Но это, с другой стороны, и плохо, потому что просто так держать их на счетах и накапливать мы дальше не можем», — прокомментировал Александр Усс.