Красноярские депутаты передумали богатеть в два раза

Красноярск, , 17:41 — REGNUM Депутаты Заксобрания Красноярского края 19 июля на заседании сессии отменили скандальный закон о росте своих и чиновничьих зарплат в два раза.

Как сообщилив краевом парламенте, в повестке заседания сессии, в том числе, значились вопросы об отмене закона, вносящего изменения в сфере оплаты труда лиц, замещающих государственные должности края, а также о протесте прокурора по поводу принятия этого закона.

По словам спикера регионального Заксобрания Александра Усса (за 2016 год заработал почти 24,5 млн рублей — прим. ИА REGNUM ), этот закон «предполагал доведение заработной платы не трех десятков депутатов, а всех лиц, замещающих государственные должности в Красноярском крае, до уровня, который давно достигнут в большинстве субъектов Федерации», включая сибирские регионы.

Усс посетовал, что, например, у председателя Счётной палаты края уровень оплаты труда «в нашем могучем Красноярском крае самый низкий в России»: «Не буду говорить, много это или мало в абсолютном выражении, но он самый низкий. Правильно ли это — вопрос риторический». Добавим, председатель Счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко за 2016 год заработала 2 353 588,92 рубля.

«Второй аспект, на котором хотел бы остановиться, заключается в следующем. Закон не повысил заработную плату лицам, замещающим государственные должности, а дал возможность в будущем сделать это при наличии соответствующих финансовых предпосылок. 8 июня мы в этом зале распределяли дополнительные бюджетные источники, выделили 2 млрд рублей на повышение заработной платы нашим землякам — работникам культуры, учителям, врачам — и не предусмотрели ни одного рубля на реализацию этого закона. Здесь как раз проявляется политическая зрелость, нравственность и ответственность депутатов», — сказал Усс.

По его словам, на депутатов произошла «мощная информационная атака». Тем не менее, он признал, что «при принятии закона были допущены определенные процедурные шероховатости, на что обратил внимание прокурор края»: «Я принял решение назначить очередное заседание сессии на 19 июля и подписал вместе с представителями других фракций законопроект об отмене ранее принятого закона».

В Заксобрании ещё раз сделали акцент на том, что «никаких изменений в оплате труда не произошло, корректировкой бюджета сумма необходимых средств заложена не была», однако «парламентарии прислушались к мнению общественности»: «Новый закон, отменяющий предыдущий, разработан с целью создания условий для дальнейшей общественной дискуссии по вопросу о размерах оплаты труда лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, государственных и муниципальных служащих и выработки сбалансированной системы оплаты труда в органах государственной власти края и органах местного самоуправления».

«Принятый 8 июня закон позволял в перспективе повышать денежное вознаграждение лицам, замещающим государственные должности, и госслужащим. Но, как сегодня уже подчеркивалось, эти положения в силу не вступали. Фактически они были заморожены. В законе содержались специальные предписания об отложении на неопределенный срок введения их в действие; о том, что для увеличения вознаграждения необходимо принимать специальные поправки в бюджет, указывать конкретные категории должностных лиц и финансовые параметры такого решения. Корректировка бюджета рассматривалась в тот же день на сессии, около двух миллиардов рублей было выделено на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Никаких предложений о выделении дополнительных средств чиновникам и депутатам не поступало. Таким образом, и реальных изменений в оплате труда тоже не произошло», — сказал вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко.

Он подчеркнул, что «в сообщениях средств массовой информации, в широкой медийной кампании вокруг закона именно это обстоятельство оказалось «за кадром»: «Все, что случилось потом, свидетельствует, конечно, об отсутствии согласия по этому вопросу. Нельзя игнорировать и мнение общественности. Необходимо вернуться к первоначальному положению дел».

Клешко считает, что все должны извлечь из этой ситуации определённый урок, состоящий в том, что «необходимо внимательное и заинтересованное обсуждение каждого принимаемого решения и тщательное соблюдение всех наших регламентных процедур».

В краевом парламенте уточнили, что все присутствовавшие на заседании парламентарии поддержали инициативу отменить ранее принятый закон.

Вместе с тем парламентарии решили поручить комитетам совместно с правительством региона подготовить предложения по изменению условий оплаты труда лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, государственных и муниципальных служащих «в целях выработки современной сбалансированной системы оплаты труда в органах государственной власти края и органах местного самоуправления».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в июле 2017 года красноярцев шокировало известие о том, что депутаты ещё в июне единогласно приняли закон, согласно которому зарплаты ряда парламентариев и краевых руководителей должны были вырасти в два раза, примерно до 200 тысяч рублей в месяц в среднем.

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Эта новость вызвала большой общественный резонанс в регионе и за его пределами. Ведь в Красноярском крае средняя заработная плата — около 36 тысяч рублей. А размер средней пенсии и вовсе около 13−14 тысяч рублей. Величина прожиточного минимума одного жителя края в первом квартале 2017 года, по данным Красноярскстата, составляла 11 142 рубля в месяц.

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Несмотря на заверения депутатов в том, что «никаких изменений в оплате труда не произошло», скандал разгорался. Масла в огонь подлило заявление красноярского отделения ЛДПР о том, что этот закон «представители партии власти провели обманным путём».

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"Его (закона — прим. ИА REGNUM ) авторы умышленно ввели в заблуждение других депутатов Заксобрания о сути поправок, экстренно внесенных в законопроект прямо перед его принятием на сессии. В исходном тексте ни о каком повышении зарплат депутатам речи не было», — заявил руководитель фракции ЛДПР в краевом парламенте Александр Глисков.

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18 июля пресс-служба краевого Заксобрания объявила о том, что спикер краевого парламента Александр Усс подписал распоряжение о созыве очередного, девятого заседания III сессии Законодательного Собрания. В повестке сессии, в том числе, значился вопрос об отмене скандального закона.

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