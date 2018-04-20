Спустя неделю после второго удара США по Сирии политика Вашингтона вернулась в свое прежнее русло: глава Белого дома Дональд Трамп по-прежнему выступает за то, чтобы как можно скорее вывести войска из арабской республики. И это, несмотря на то, что его советники по-прежнему пытаются убедить его в том, что подобный шаг обернется для самой Сирии катастрофой. Выход из создавшегося тупика, возможно, стоит искать в плане бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, пишет Джош Роджин в статье для американского издания The Washington Post.

Staff Sgt. Shawn Nickel ВВС США на Сирией

Разногласия Трампа с его командой по обеспечению национальной безопасности стали очевидными, когда президент-республиканец отказался принимать новые связанные с Сирией санкции против России, хотя постпред США в ООН Никки Хейли и объявила о них. Трамп стремится избежать эскалации в отношениях с Россией или «режимом» президента Сирии Башара Асада после единичного удара по трем предполагаемым объектам производства химического оружия.

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Тем не менее поспешный вывод войск США из Сирии обернется серьезными последствиями: Москва и Тегеран закрепят в стране свои военные позиции, партнеры Вашингтона посчитают, что Белый дом отставил их на произвол судьбы, по репутации США будет нанесен удар, а их союзники в регионе обратятся к другим странам за лидерством. Велика вероятность того, что президент Сирии Башар Асад продолжит «свои массовые зверства». Также не стоит исключать возможности восстановления утраченных позиций боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

The U.S. Army Военные США

По словам председателя комитета палаты представителей по иностранным делам республиканца Эдварда Ройса, необходимо приложить дополнительные усилия, чтобы убедить администрацию Трампа в том, что у США еще есть возможность избежать в Сирии полной катастрофы.

Без сомнения, некоторые части сирийской стратегии Флинна не вызывали оптимизма. Его связи с правительством Турции носили неприемлемый и потенциально коррумпированный характер. В своем плане он, по некоторой информации, предлагал отказаться от поддержки курдов, что было бы ошибкой, а также пойти на военное сотрудничество с Россией, которое никогда бы не сработало. Тем не менее одно — желание Трампа уйти из Сирии — Флинн понимал лучше, чем кто-либо. Понимал он также и то, как опасен будет поспешный выход из арабской республики. Поэтому еще до инаугурации Трампа он составил детальную стратегию по Сирии.

По задумке уволенного впоследствии советника, США должны были пойти на противодействие экспансии Ирана в Сирии и продолжить подавление ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он выступал за то, что устранение президента Сирии Башара Асада не было первоочередной задачей, а также за нахождение путей деэскалации отношений с Россией. Он стремился сузить цели США, сфокусировать имеющиеся ресурсы, потребовать от союзников взять на себя больше ответственности и спасти те части Сирии, которые на тот момент не находились под контролем ни Дамаска, ни Тегерана. Эти аспекты его стратегии не потеряли актуальности и по сей день.

Он полагал, что Вашингтон должен поддержать суннитов на земле на юге и севере арабской республики для стабилизации этих районов и того, чтобы не дать Ирану добраться до границ союзников США. Трамп особенно активно выступал за деэкскалацию отношений с Россией. Вообще сирийский вопрос был одной из тем встречи Флинна с российскими официальными лицами, за ложь о которых он впоследствии будет уволен, не успев начать осуществление своего плана. И теперь, спустя год, у США по-прежнему нет стратегии по Сирии, по которой могли бы договориться Трамп и его команда по обеспечению национальной безопасности.

Alexas_Fotos Сирия в огне

Есть признаки того, что новый советник Трампа Джон Болтон пытается найти компромисс между ответственной политикой в Сирии и стремлением Трампа «смотать удочки». Болтон, по некоторой информации, призывает лидеров арабских государств взять на себя частично решение сирийской проблемы с помощью финансовых вливаний и даже отправки военнослужащих. Однако эти страны не пойдут на усиление своего вмешательства там, если не будут уверены, что Вашингтону есть что терять.

Так, согласно сделанной в феврале оценке разведывательного сообщества США относительно мировых угроз, сирийская оппозиция больше не обладает потенциалом для свержения президента Башара Асада. Тем не менее там также указывается, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предпринимает попытки перегруппировать силы, тогда как Иран создает базы и сеть шиитских вооруженных формирований для оказания влияния на регион.

Предложенный Флинном план далек от того, что хотели бы видеть такие ястребы, как сенатор-республиканец Линди Грэм и Ройс. Тем не менее пришло время признать, что фаза сирийского конфликта в Сирии, характеризовавшаяся крупномасштабными боевыми действиями, завершена, а партнёры Вашингтона проиграли. Теперь же США должны принять стратегию для следующей фазы, которая обеспечивает их безопасность и сокращает риски, неприемлемые ни для Трампа, ни для его команды обеспечения безопасности.