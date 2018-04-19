В момент, когда внимание всего мира сосредоточено на США и КНДР, легко забыть о том, что каждый американский президент на протяжении последней четверти века заявлял, что предотвращение ядерного терроризма является приоритетным направлением в сфере обеспечения национальной безопасности США. Это относится и к администрации президента США Дональда Трампа. В последнем обзоре состава и количества ядерного оружия указано, что ядерный терроризм представляет «наиболее значимую угрозу безопасности США». Однако, несмотря на громкую риторику, американская администрация, похоже, не подкрепляет свои слова реальными делами, пишут Николас Рот, Мэттью Бан и Уильям Тоби в статье для американского издания The Hill.

Кольцо чистого электрорафинированного оружейного плутония (99,9%)

Читайте также: Пятьдесят оттенков Трампа: ярость в США и за рубежом — Asia Times

Администрация Трампа намерена провести крупное сокращение финансирования жизненно важных программ, отвечающих за обеспечение безопасности использования ядерных материалов во всем мире. Национальная администрация по ядерной безопасности (NNSA) — это структура, которая отвечает за работу с иностранными государствами в сфере снижения рисков ядерного терроризма. NNSA планирует сократить финансирование программ по обеспечению ядерной безопасности на $115 млн в 2019 году, т. е. на 26% по сравнении с 2017 годом.

Особенно тревожно, что в течение трех лет предусматривается сокращение финансирования программ, отвечающих за повышение безопасности на ядерных объектах, на 60%: с $355 млн в 2016 году до $143 млн. Также предполагается сокращение финансирования программ, предусматривающих извлечение материалов, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия, на 64% в течение трех лет (с $410 млн в 2016 году до $146 млн).

Energy.gov Завод по переработке урана в Ок-Ридж, штат Теннесси, США

Стоит отметить, что сокращение финансирования программ в сфере обеспечения ядерной безопасности началось еще до прихода администрации Трампа. За последние пять лет финансирование таких программ сократилось почти на 50%. Финансирование некоторых программ достигло 20-летнего минимума. Однако, даже несмотря на крупные сокращения, администрация бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы планировала реализацию крупных проектов в данной сфере. Например, США потратили несколько лет, убеждая Беларусь, Казахстан и ЮАР ликвидировать большие запасы высокообогащенного урана.

В прошлом бюджет США предусматривал финансирование процесса ликвидации подобных запасов высокообогащенного урана и тысяч тонн ядерного оружейного плутония. Нынешняя администрация вообще не предусматривает финансирования таких проектов. Конгрессу следовало бы задуматься об этом. Конгресс должен настоять на сохранении финансирования программ в сфере обеспечения ядерной безопасности не только на словах, но и на деле.

Во-первых, конгресс должен потребовать от администрации Трампа разработки всеобъемлющей стратегии в сфере обеспечения безопасности ядерных материалов и ядерных объектов по всему миру. Особое внимание нужно уделить ядерным материалам, поскольку их распространение представляет наибольший риск. Эта стратегия, в частности, должна быть направлена на стимулирование стран к обеспечению ядерной безопасности, чтобы все радиоактивные материалы, ядерное оружие и ядерные объекты, расположенные внутри этих стран, были защищены от противоправных угроз. Также необходимо стремиться к сокращению мест хранения ядерных материалов.

Конгресс США

Во-вторых, конгресс должен выделить достаточный объем ресурсов для исполнения этой всеобъемлющей стратегии в сфере ядерной безопасности. Текущее финансирование достаточно для реализации ограниченных усилий в данной сфере, но не для выполнения более широкой комплексной программы, ориентированной на значительное снижение рисков. Для начала стоило бы отменить намеченное сокращение программ NNSA и увеличить объем финансирования до уровня 2016 года. Также необходимо обязать администрацию определить объем ресурсов, необходимых для обеспечения всеобъемлющей стратегии.

Читайте также: The Hill: Военные полномочия Трампа — это удобная ложь

В-третьих, соответствующие комитеты конгресса должны осветить проблему ядерного терроризма. Комитеты конгресса не проводили детальных и глубоких слушаний, посвященных стратегии снижения рисков ядерного терроризма, на протяжении длительного времени. Ранее подобные слушания проводились на ежегодной основе. В ходе слушаний выявлялись страны и регионы, наиболее подверженные краже ядерных материалов и другим угрозам в сфере ядерной безопасности.

Летом 2017 года во время своего выступления в Форте Майер, штат Вирджиния, президент Трамп заявил, что США «должны помешать тому, чтобы ядерное оружие или ядерные материалы попали в руки террористов, которые могут направить это оружие против нас». Такое нападение может воплотиться в реальность, если президент и конгресс не выделят достаточно денег для решения проблем в сфере обеспечения ядерной безопасности. Такая цель достойна двухпартийного сотрудничества, столь редкого на Капитолийском холме в эти дни.