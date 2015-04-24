Каждую зиму новосибирские власти борются со снегом, а с приходом весны все силы бросаются на борьбу с пылью. Но дальше слов о борьбе дело, чаще всего, не идёт. В новосибирском обществе фразу мэра Новосибирска Анатолия Локтя, которую он произнёс в январе 2017 года о том, что «само растает — это значит, что нас всех затопит» уже интерпретировали в «зачем чистить, если само растает». С пылью же, которая уже начинает заволакивать столицу Сибири, всё сложнее. На текущей неделе её разглядели даже в региональном правительстве.

Анна Алябьева ИА REGNUM На улицах Новосибирска

Кто кого победит: власть пыль или пыль власть?

«В Красноярске, как и в других городах, есть проблема пыли. Для Новосибирска мы тоже знаем, насколько эта проблема остра. Мы будем пылесосить всё лето, если не будем заниматься устранением причины. У нас даже на центральных улицах бордюрного камня сегодня фактически нет, газон нависает над проезжей частью, и вся грязь с газона, весь этот грунт, смывается на проезжую часть. И проблему пыли, таким образом, мы не победим никогда», — заявил 17 апреля временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Пресс-центр мэрии Новосибирска ещё 11 апреля сообщил, что на улицы города для уборки выйдет 49 единиц новой техники.

«За последние годы это самая крупная закупка уборочной техники, для нас это решительный шаг, который позволит качественно улучшить санитарное содержание проезжей части городских дорог и тротуаров. Здесь представлены разные виды техники: большие «пылесосы», объём которых рассчитан на шесть кубометров мусора, они будут чистить проезжую часть. Навесное оборудование, установленное на них, позволяет забирать мусор из самых неудобных мест — на границе поребрика и проезжей части, где после зимы скапливается песок и грязь. Такие машины появятся в каждом районе города. Есть также небольшие «пылесосы» объёмом два кубометра, которые могут работать на тротуарах, узких дорогах. В основном техника универсальная — зимой работает с песко-соляной смесью, а в летнее время переоборудуется в поливо-уборочные машины», — заявил мэр муниципалитета в ходе выездного совещания.

Dmitry Ivanov Подметально-уборочная машина

Однако, пока на улицах города такого количества техники новосибирцы не заметили. Возможно на общегородском субботнике 21 апреля, во время которого власти Новосибирска решили основное внимание уделить уборке проезжей части и тротуаров, она будет заметнее. Анатолий Локоть же в успехе данной «антипылевой операции» не сомневается.

«Сегодня благодаря новой технике мы даём старт операции по борьбе с пылью в Новосибирске. Проблема пыли стоит очень остро в городе. Мы разрабатываем план действий для её решения, обсуждаем возможности перехода на другие технологии, замену песко-соляной смеси на более крупные фракции. Сейчас проводим испытания новых технологий, которые планируем применять в полной мере уже следующей зимой», — подчеркнул он.

Борьба с ветряными мельницами

Однако же депутат Горсовета Новосибирска Дмитрий Прибаловец к подобным разговорам уже привык, но перехода от слов к делу пока не видит.

«Об этом просто говорится. Чтобы началась эта самая «борьба» с пылью, необходимо прописать хоть какие-то действия. И не просто в формате: «Мы за всё хорошее и против всего плохого», а в виде какой-то муниципальной программы или хотя бы дополнений к действующей муниципальной программе. Это должны быть совершенно чёткие мероприятия, которые будут расписаны на несколько лет и будут реализовываться. Просто же об этом говорить можно до бесконечности», — прокомментировал ИА REGNUM активность новосибирских властей в информационном пространстве Дмитрий Прибаловец.

Он рассказал, что уже почти год прошёл, как в рамках созданной рабочей группы по улучшению экологической обстановки в городе, которую они между собой называют «антипыль», её участники пытаются донести до мэрии своё видение того, с чего и как должна начаться работа по устранению этой проблемы в Новосибирске.

«Мойки, о которых говорит мэрия, мы ждём давно. Снег уже сам растаял. Тут вопрос в том, что сколько и с каким шампунем ни мой — никакого шампуня не напасёшься, если не убрать источники возникновения этой пыли и грязи», — подчёркивает парламентарий.

К источникам же пыли и грязи в Новосибирске можно отнести: большое количество открытого грунта с незасеянными газонами и «проплешинами», отсутствие бордюрных камней или их плохое состояние, не должный контроль за строительными котлованами и площадками, использование песко-соляной смеси на дорогах в зимний период и безответственное поведение автовладельцев, которые паркуются на газонах.

Программа «антипыль»

Прибаловец подчёркивает, что нужен комплекс мероприятий, который будет направлен на то, чтобы в городе вообще устранить открытый грунт как таковой, в принципе. Необходимо разработать соответствующую программу.

«Понятно, что мы за год не сделаем, мы просто по финансам не вытянем. Но её же можно расписать на три-четыре года, поставить совершенно чёткие цели и задачи, ответственность прописать. В начале следующей недели у нас будет заседание рабочей группы, на котором мы попытаемся уже сформулировать основной список наших предложений, чтобы потом передать его муниципалитету для разработки на основе этих предложений муниципальной программы по улучшению экологической ситуации в городе Новосибирске, куда будет входить целый комплекс разных мер, как то: создание программы по ремонту и содержанию газонов; организация ремонта, реставрации, замены бордюрного камня. В каких-то местах необходимо устанавливать столбики, предотвращая возможную парковку транспорта. К сожалению, культура наша такова, что у нас сплошь и рядом люди паркуются прямо на газонах, и, понятно, здесь никакой ремонт не спасёт. Также необходимо разобраться, почему у нас не действуют меры контроля за строительными котлованами. Вроде бы у нас есть все нормативы и они прописаны, которыми, казалось бы, должен предотвращаться вывоз строительного грунта на колёсах транспорта. Но, по большому счёту, это не действует. У нас единицы добросовестных строителей, которые соблюдают эти правила. Ну, и вопрос использования песко-соляной смеси», — пояснил новосибирский городской депутат.

Цитата из кф «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» реж Терри Гиллиам. 1998. США Песчаная буря

Зимой посыпаем, весной убираем

Использование в зимний период для посыпки дорог песко-соляной смеси уже давно обсуждается и критикуется как общественниками, там и представителями власти. Вставал даже вопрос о том, что она не соответствует ГОСТу.

Читайте также: Новосибирский дептранс утверждает, что не использовал ил вместо песка

Однако экспертиза показала, что ГОСТам смесь всё же соответствует. Тогда пошли разговоры о том, что, видимо, пора пересматривать сами ГОСТы, так как получается, что требованиям песко-соляная смесь вроде бы и соответствует, но в реальности всё оказывается намного сложнее. Без песка же в условиях сибирской зимы пока обойтись трудно.

«Если песок не сыпать, у нас местами будут такие гололёды, что биться будут машины со страшной силой. Все равно нам что-то сыпать придётся, мы живём в таких условиях. Другой вопрос, и я встречал комментарии о том, почему при определённых погодных условиях не посыпать просто солью, которая разрушает лёд. Но у нас мэрия дала такое объяснение, что загодя была заготовлена именно песко-соляная смесь, а всю соль перемешали с песком. Это забавный момент. Они, получается, перестарались и уже в августе отчитались, что готовы к зиме. На следующий год мы будем рекомендовать департаменту оставить отдельно какую-то часть соли, чтобы можно было при определённых погодных условиях использовать чистую соль, без песка», — сказал Дмитрий Прибаловец.

Зимние дороги, посыпанные песком

Пыль на улицах Новосибирска можно поделить на два вида. Та часть пыли и грязи, которую мы наблюдаем в апреле и мае на улицах города, — это песко-соляная смесь. В июне-июле она уступает место грязи с газонов.

На данный момент найти замену песко-соляной смеси в Новосибирске не могут. Реагенты, которые используют в некоторых других регионах, для Новосибирской области либо дороги, либо не подходят. И одной из причин является то, что ливневые канализации в Новосибирске не готовы к использованию таких реагентов, они просто не справятся — и это ещё одна проблема муниципалитета.

В Новосибирске усилен контроль за противопаводковыми мероприятиями

«Мы понимаем, что песко-соляная смесь — это беда, но пока это неизбежное зло. И если её убрать, то зимой в городе будет каток. Тем не менее, даже с учётом того, что мы пока не можем найти решения этим проблемам, если принять муниципальную программу по улучшению экологической обстановки и начать планомерно в рамках программы решать задачи, это так или иначе будет способствовать решению «пылевой» проблемы. Надо что-то делать, а всем городом стенать о том, какая грязь и пыль — это уже надоело. И прекрасно, что об этом и мэр говорит, и врио губернатора. Хорошо, если это приведёт к принятию программы. Потому что можно очень долго говорить о каких-то красивых вещах, но пока не появится строчка в бюджете финансирования, решение проблемы не сдвинется с точки. И сейчас мы пытаемся выйти на эту точку», — отметил депутат Дмитрий Прибаловец.

Что же касается «второго вида» пыли в Новосибирске (открытые грунты в черте города), то, по мнению городского парламентария, здесь необходимо ставить вопрос о постепенном отказе от бетонных бордюрных камней и замене их на гранитные. Он отмечает, что это хоть и дороже, но «это именно тот случай, когда скупой платит дважды, трижды и четырежды. Далее — засеивание газонов, контроль застройщиков и автомобилистов.