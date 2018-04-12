Региональный документ планирования перевозок по межмуниципальным маршрутам в Чувашии, который должен был стать решением транспортных проблем, породил ещё больше вопросов. Проект вызвал принципиальные разногласия не только между минтрансом и администрацией Чебоксар, нет единой позиции и в стане регионального правительства. Доработанный проект планирования планируется повторно выставить на ближайшее заседание кабинета министров, то есть через неделю. При этом экстренные поиски компромисса идут не в тиши чиновничьих кабинетов, а в поездках высоких чинов по наиболее спорным маршрутам и с приглашением прессы.

Иван Шилов ИА REGNUM Общественный транспорт в Чувашии

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Публичность процессу придал минтранс Чувашии, организовав пресс-конференцию с приглашением муниципальных чиновников. Модератором и основным спикером выступил министр транспорта Владимир Иванов, который отстаивал в целом действующую транспортную сеть, упирая на инфраструктурную неготовность к полноценной реформе и рассказав о том, как должна выглядеть «идеальная схема», приведя в качестве примера Лондон, Вену и Страсбург. В отличие от других спикеров, он был убедительным, в том числе и в силу своего министерского статуса. Оппонентом выступил начальник транспортного отдела администрации Чебоксар Андрей Васильев, заявив, что город готов к реформе, и настаивая на оптимизации межмуниципальных маршрутов, курсирующих по Чебоксарам. В отличие от своего руководителя, сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова, Васильев смотрелся неуверенно и бледно, хотя временами его и бросало в краску. Новочебоксарск представляли аж два чиновника: один их них не проронил ни слова, другой говорил чуть ли не словами министра транспорта. Единственное, в чём, пожалуй, были согласны все стороны, что в части транспортного развития Чебоксары и Новочебоксарск нужно рассматривать как единую городскую агломерацию.

По итогам пресс-конференции сложилось ощущение, что каждый остался на своей позиции и поиски компромисса будут идти крайне тяжело. Так что не исключено, что отредактированный документ транспортного планирования на следующем заседании правительства могут отправить на очередную доработку.

Так или иначе, грядёт передел транспортного рынка. В первую очередь в Чебоксарах.

Минтранс: изменения «не катастрофические, а косметические»

По данным минтранса, в Чувашии автобусным сообщением охвачено 1068 населенных пунктов республики. Перевозка организована по 336 межмуниципальным маршрутам (102 — в междугородном сообщении, 234 — пригородном), из них более половины (почти 200) следуют из различных населённых пунктов в Чебоксары. На этих маршрутах заняты 47 перевозчиков, в том числе восемь организаций и 39 индивидуальных предпринимателей.

Cap.ru Маршруты, которые планируется отменить. Данные минтранса Чувашии

Согласно проекту, документ планирования сводится к оптимизации и корректировке маршрутов. Предлагается отменить 21 маршрут, из них 17 — следующих до Чебоксар (в частности, из Сеспеля, Бахтигильдино, Задние Яндоуши, Штанаши, Юськасы, Шоркасы, Мамги, Вурманкасы, Ойкасы, Синьялы, ДКП г. Цивильск, Чурачиков), в том числе три сообщением «Новочебоксарск — Чебоксары» (с улицы Восточная, «Сокол» и ДКП г. Новочебоксарск). Также предлагается изменить схему движения восьми маршрутов.

В документе не указана вместимость транспортных средств, которые предлагается пустить по маршрутам. По словам министра транспорта Владимира Иванова, «все перевозчики» готовы в случае заключения контракта переходить «на вместительные транспортные средства».

«Обсуждение прошло очень спокойно. Никаких нареканий со стороны жителей, перевозчиков не было, так как мы постарались максимально учесть мнения всех сторон. И если вносили изменения, то не катастрофические, а скорее косметические. Почему? В принципе, в пригороде и межгороде транспортная система сформировалась в целом ещё в советское время. В целом её ломать и менять нет смысла…

Хотя только по отмене данных маршрутов определённое количество людей уже будет недовольно. Считаем, что пригородные маршруты должны приходить на узловую станцию, на пересадочную станцию», — сказал глава минтранса Чувашии.

Ответ Чебоксар: «к реформе готовы, было бы желание»

С документом планирования перевозок по межмуниципальным маршрутам в Чувашии, представленным минтрансом республики, не согласен только один муниципалитет — Чебоксары. В столичной мэрии, которая намерена с 1 июля 2018 года в любом случае начать отложенную в прошлом году транспортную реформу, просят разобраться с межмуниципальными маршрутами, которые проезжают через весь город, а также дублируют городские.

И больше всего претензий — к маршрутам, следующим из Новочебоксарска: было отмечено, что в Чебоксарах по внутригородским маршрутам ходят 490 маршруток, плюс из Новочебоксарка — ещё 337. «Новочебоксарский» транспорт утром привозит в Чебоксары 13 тыс. пассажиров, столько же увозит. По разным подсчётам, пассажиропоток в столице достигает 400 тысяч в сутки, то есть на новочебоксарцев приходится менее 10%.

Cap.ru Предложение администрации Чебоксар по оптимизации межмуниципальных маршрутов. Данные минтранса Чувашии

Всего между двумя городами действуют 16 маршрутов. В мэрии Чебоксар предлагают отменить 11 маршрутов — минтранс настаивает на отмене только трёх. В министерстве согласны с городом в том, что межмуниципальные маршрутки «собирают пассажиров в Чебоксарах по всему городу». Но призывают видеть в них не только конкурентов в битве за пассажира, но и помощников в часы пик, когда транспортная система Чебоксар не в состоянии справиться с таким потоком самостоятельно.

«Если мы уменьшим число маршруток, у нас случится коллапс», — уверен Владимир Иванов, ссылаясь также на то, что при отмене маршруток новочебоксарцам придётся ехать с пересадкой, затрачивая на проезд больше средств.

Поэтому сейчас «позиция министерства транспорта — сохранить до 2020 года существующую сейчас сеть». Начальник отдела транспорта мэрии Чебоксар Андрей Васильев напоминает, что изначально реформу планировалось провести совместно с республикой, просчитав последствия изменения маршрутной сети с учётом оптимизации межмуниципальных маршрутов. В мэрии заверяют, что «всё обсуждаемо», настаивая на том, что «можно выстроить прямой маршрут», чтобы он «не выгибался, как ломаная линия».

Cap.ru Предложение администрации Чебоксар. Данные минтранса Чувашии

«Зачем ждать 2020 года? Можно реформу начинать сейчас. Все необходимые ресурсы имеются», — заверяет чиновник, подчёркивая, что в городе — «засилье маршруток», которые создают не только заторы на дорогах, но и соревнуются между собой, что создаёт угрозу безопасности жизни и здоровья для жителей.

Вопросы безопасности, безусловно, важнее стоимости билета с пересадками. Что касается экономики, то и тут не всё так гладко, как стелет минтранс: «новочебоксарские» маршрутки по Чебоксарам ездят по нерегулируемым тарифам, то есть перевозчик сам определяет, сколько стоит проезд по городу, и он дешевле, чем в городском транспорте при наличной оплате. Чтобы примерно понимать объёма потока, приведём ещё цифры: по данным чиновников, до 50% пассажиров используют межмуниципальный транспорт в качестве городского. По данным перевозчиков, доля таких пассажиров достигает 70%.

«Не совсем добросовестная конкуренция», — подчёркивает Васильев.

Кроме того, плата в межмуниципальном транспорте — только за наличный расчёт.

«В маршрутках практически все пользовались наличной оплатой. Мы считаем, что в сфере пассажирских перевозок существуют признаки неформальной занятости, что не все средства проходят через кассу, что не со всех средств платятся налоги. По мнению экспертов, годовая выручка маршрутчиков в Чебоксарах превышает 2 млрд рублей, большая часть которых находится в теневом обороте. Поэтому нами было принято решение по стимулированию перевода оплаты за проезд на безналичный расчёт», — ранее отмечал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, внедряя в столице единую транспортную карту.

Кроме того, в рамках транспортной реформы в Чебоксарах планируют перейти на автобусы среднего и большого класса.

«Мы готовы работать в части создания единой маршрутной сети и рассматривать Чебоксары и Новочебоксарск как единую агломерацию. Мы предложили уже сейчас организовать троллейбусный маршрут, например, из Чебоксар в Новочебоксарск. Технически это возможно. Каких-то серьёзных затрат, кроме приобретения техники, не потребуется — здесь опять было бы желание», — подчёркивает Андрей Васильев.

«Нам замечательно, если Чебоксары сами профинансируют этот вопрос», — не стал комментировать предложение министр транспорта.

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Cap.ru Часы пик

В Чебоксарах подчёркивают, что это позволит разгрузить потоки транспорта и пассажиров, поможет остаться на плаву муниципальному «Чебоксарскому троллейбусному управлению». Васильев напоминает, что «наша задача — сохранить и развивать самый экологический вид транспорта».

«Идеальная схема»

Глава минстранса Чувашии также рассказал журналистам, «какую идеальную схему развития транспортной сети я вижу». По его словам, «она основана на книгах, прочитанных по транспорту, на опыте иностранных государств». В качестве примера были приведены Лондон, Хельсинки, Страсбург, Вена. Транспортные перевозки организованы здесь по принципу государственного или муниципального заказа: перевозчикам выделяется субсидия, размер которой не зависит от числа перевезённых пассажиров. Как правило, она гораздо выше, чем выручка на маршрутке, — до 50% компенсируется из бюджета.

«Я думаю, что мы к 2020 году совместно с городом должны прийти к этой системе. Это даёт единое финансовое пространство в транспорте всего города. Мы можем сделать единую транспортную систему «Чебоксары-Новочебоксарск». У нас может быть единый проездной на два города, у нас могут быть проездные на один день, на три дня, на пять дней, на месяц. И тогда можно делать пересадки, организовав пересадочные узлы. Самим перевозчикам станет абсолютно всё равно, сколько они пассажиров перевезут.

По этой схеме работают и европейские государства, и азиатские государства. И думаю, что от этой системы никуда не уйдём. Сейчас по этой системе начала работать Москва. И я так понимаю, на эту систему потихоньку переходит Казань», — вдохновлённо говорит Владимир Иванов.

Что касается затрат на организацию электронной системы платежей, то, к примеру, Минску она обошлась в 6 млн долларов.

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На этой неделе чиновники, включая министра и замглавы администрации Чебоксар, ездят на маршрутках, чтобы лично оценить востребованность тех или иных маршрутов и найти компромисс к следующему заседанию чувашского правительства.

Пока чиновники катаются с народом, ситуация на транспортном рынке в Чебоксарах обостряется, возвращая в бандитские 90-е годы. 10 апреля были разбиты стёкла трёх маршруток. Наблюдатели отмечают, что камни бросали люди в масках, и произошло это после того, как сменился перевозчик на маршруте. Кроме того, на ряде маршрутов, несмотря на проигранные суды, продолжают ездить старые, уже нелегальные перевозчики.

Очередной передел транспортного рынка начался.