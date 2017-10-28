Наталия Николаева, , 00:08 — REGNUM

Кризис на рынке пассажирских перевозок, который стал наследием хаоса 90-х годов с остатками советской транспортной системы, сегодня в регионах является вызовом для власти и проверкой на прочность. Первой жертвой стал электрический транспорт, который при всех своих явных социальных и экономических преимуществах (безопасность, доступность для самых бедных, экологичность) имеет главный недостаток — является самым медленным, а современные люди не привыкли долго ждать, время становится едва ли не главной ценностью. Учитывая социальную составляющую данного вида транспорта, власти в регионах до последнего пытаются сохранить «рогатых», в том числе стимулируя приход частников — в частности, в Санкт-Петербурге строится линия частного трамвая, ранее не исключали переход электрического транспорта в частные руки в Уфе, Пензе, Екатеринбурге. Ряд регионов прекратили попытки спасения: к примеру, Москва планирует полностью отказаться от троллейбусов в пользу электробусов, в этом году без троллейбусов остался Липецк, в Пензе муниципальное троллейбусное предприятие признали банкротом. Долгие годы удивительным исключением была Чувашия и Чебоксары в частности, где в сложнейшие 90-е годы троллейбусное управление не только было сохранено полностью, но и показывало фантастическую по тем временам прибыль. Сегодня троллейбусные управления и Чебоксар, и Новочебоксарска, где в целом проживает половина населения Чувашии, оказались у критической черты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На этой неделе в Чувашии в публичном пространстве практически ежедневно звучит троллейбусная тема. Её поднимали на пресс-конференции с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, на заседании правительства и при корректировке бюджета-2017. Тут же публично отличились энергетики, которые объектом для своих показательных «уроков» выбрали Новочебоксарск, обесточив в рабочее время троллейбусное движение — примечательно, что это произошло в день пресс-конференции Михаила Игнатьева, что наблюдатели расценили как предупреждение и в адрес первого лица региона.

Чебоксары: чем забита транспортная артерия

В столице Чувашии сегодня принимаются реанимационные меры по спасению МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» (ЧТУ). Критическая ситуация сложилась из-за долгов: в октябре 2017 года АО «Чувашская энергосбытовая компания» (ЧЭСК) подала иск о банкротстве, ссылаясь на 157,6 млн рублей задолженности. Долги, в свою очередь, стали следствием резкого снижения пассажиропотока: если в 2004 году 77,6% пассажирооборота в Чебоксарах приходилось на долю троллейбусов, то сейчас — 58%. Оптимисты в лице минтранса Чувашии, впрочем, приводят другую цифру: 61,8%. В любом случае эта доля падает.

Транспортная артерия в городе забита маршрутками, на которые пересаживаются вчерашние пассажиры троллейбусов. Напомним, за последние годы число только муниципальных автобусных маршрутов выросло с 17 до 45. Кроме того, по Чебоксарам также проходит порядка 400 межмуниципальных маршрутов. Для сравнения: число троллейбусных маршрутов — 18. Такая динамика — начало убийства троллейбусного транспорта.

Нынешняя власть в Чебоксарах, которая пришла в 2011 году, практически сразу взялась за наведение порядка на рынке пассажирских перевозок, первым делом легализуя полукриминальный (а местами откровенно криминальный) рынок частных маршрутных перевозок. На кону стояли не только вопросы безопасности и законности, но и многомиллиардный бизнес, где царствует наличный оборот, а это значило, что реальные объёмы транспортного рынка неизвестны и их сложно проконтролировать. По мнению экспертов, годовая выручка маршрутчиков в Чебоксарах превышает 2 млрд рублей, большая часть которых находится в теневом обороте. Прорвавшись сквозь маршрутные войны, в том числе судебные баталии, власти перевели всё в правовое русло и добились установления новых правил игры. Затем взялись за обеспечение прозрачности расчётов, внедрив электронные карты и работая на пассажира: безналичная оплата дешевле.

Читайте также: Паранойя и толкучка: война «маршрутчиков» в Чебоксарах

Всё это время троллейбусы скромно бороздили по городу, довольствуясь малым. А зря. В бизнесе это мало кого украшает, в результате долги предприятия росли. Нельзя сказать, что муниципальные власти здесь бездействовали, но сейчас по ряду моментов приходится отыгрывать назад. И в этой работе чиновникам приходится воевать уже с чиновниками.

По данным руководства ЧТУ, на 10 октября 2017 года долги составляют 188,9 млн рублей. Из них 165,9 млн рублей долгов образовалось перед ЧЭСК за электрическую энергию. В пенсионный фонд и ФОМС предприятие задолжало 19,9 млн рублей, поставщикам запасных частей — 1,8 млн рублей, за аренду земли — 1,3 млн рублей. Энергетики, как уже сообщалось выше, подали исковое заявление о несостоятельности троллейбусного управления. ЧТУ, в свою очередь, судится с региональным минфином.

«В целях погашении задолженности предприятием подано исковое заявление в Арбитражный суд Чувашской Республики о взыскании с министерства финансов Чувашской Республики выпадающих доходов от перевозки льготной категории граждан на общую сумму 187 146 тыс. рублей за 2014—2015 годы», — отмечал директор ЧТУ Александр Каныгин.

Как спасают троллейбусы

Сохранение муниципального транспорта возможно только при системном подходе. А это значит, что нужна транспортная реформа. Напомним, о реформе в Чебоксарах впервые заявили ещё в 2005 году, отметив, что будут развивать городской электротранспорт, а также постепенно заменят маршрутные «Газели» на автобусы большей вместимости. Этот процесс продолжается.

В 2016 году был взят новый рубеж: в Чебоксарах провели исследование специалисты Санкт-Петербургского института транспортного развития и инфраструктуры, которые в своё время успешно поработали в Казани. Суть предложенной специалистами реформы схожа с казанским вариантом — сократить и оптимизировать маршруты, убрать дублирующие в пользу муниципального транспорта и перейти на автобусы средней и большой вместимости. Реализовать её планировалось в Чебоксарах революционным методом: одномоментно во второй половине 2017 года. Ожидалось, что это вернёт троллейбусам былую востребованность.

«Договоры на частные перевозки в автобусах малой вместимости у нас закончились в апреле-мае 2017 года. Соответственно, мы планировали убрать часть автобусов малой вместимости с рынка и заменить их троллейбусами. Отталкиваясь от этого, был определённый план оптимизации. Но этот план не сработал. Перевозчики стали всё это обжаловать в суде. Соответственно, нужен был другой план», — отметил 25 октября на заседании чувашского правительства глава администрации Алексей Ладыков.

Первым шагом стала оптимизация. Было заявлено о сокращении штата предприятия на 129 человек (всего здесь около 2 тыс. человек), выводе непрофильных объектов (санаторий-профилакторий «Березка» и столовая), что «даст экономический эффект в размере 1,2 млн рублей в месяц». Также город вынужден был пойти идти на «рисковые шаги», вновь сокращая рейсы. В октябре под оптимизацию попали ночные маршруты, что позволит сэкономить более 2 млн рублей в месяц: последние рейсы троллейбусов стали выходить не в 23:00, а в 22:00. Всего с октября сокращено более 153 рейсов в рабочие дни, в субботу — 129 рейсов, в воскресенье — 130. Напомним, в марте в будние дни было отменено 37 рейсов, в выходные дни — 40 рейсов. В мэрии приводили расчёты: один час работы троллейбуса обходится в 1 тыс. рублей. В результате этих мер планируется сократить ежемесячные расходы на 7,3 млн рублей, а годовой убыток — до 84 млн рублей.

«Думаю, сейчас перейдём на сокращение рейсов в утреннее время. Но это очень рисковые шаги, в результате мы можем пассажиров потерять. Поэтому здесь нужно действовать осторожно. В целом мы план оздоровления предприятия приняли, подписали 16 октября. С министерством транспорта пока не согласовали, но для себя работа принята к исполнению», — сказал Алексей Ладыков, который взял на себя ответственность за ситуацию на предприятии.

Но все эти шаги дадут кратковременный эффект. Радикальное изменение возможно при условии комплексного подхода.

«В любом случае план оптимизации должен дать положительные результаты только при существенном изменении организации пассажирских перевозок на территории города. Нужен ещё республиканский документ планирования, в котором будет предусмотрено снижение количества автобусов малой вместимости по межмуниципальным перевозкам. Их на сегодняшний день в Чебоксарах около 400. Они дублируют троллейбусы, забирают наших пассажиров», — в очередной раз публично обозначил проблему сити-менеджер Чебоксар.

Чиновники против чиновников

В этой ситуации город долгое время пытался достучаться до республиканской власти, которая уже многие годы декларирует необходимость транспортной реформы, но до реальных дел, по сути, не доходит. Хотя 24 октября Михаил Игнатьев заявил, что «сегодня транспортная реформа начата», пустившись в объяснения, чем регулируемые перевозки отличаются от нерегулируемых.

«В результате транспортной реформы определенная инвентаризация, «чистка» недобросовестных предпринимателей произойдет», — сказал глава Чувашии.

О главном — об изменении схемы межмуниципальной транспортной сети, о чём многократно заявляли власти (ссылаясь на то, что частники забрали себе лакомые коммерческие маршруты, отдав убыточные государственному перевозчику), Михаил Игнатьев не сообщил. Тем более что перекройка схемы в первую очередь пошла бы на пользу ГУП «Чувашавтотранс» минтранса Чувашии, который уже набил оскомину даже федеральному правительству. Республиканские власти годами не могут разрулить ситуацию с государственным перевозчиком, каждый год вливая в него миллионы бюджетных рублей. Министр транспорта Владимир Иванов, возглавивший министерство в феврале 2017 года, ранее в порыве откровения признался, что «проблема по «Чувашавтотрансу», по сути дела, в течение 10 лет не решалась».

«Она решалась только методом затыкания финансовых дыр за счёт средств, которые давали из бюджета. Но финансово самостоятельным, финансово успешным предприятие не стало и не вышло на модель безубыточности. Я не говорю, что государство не должно помогать предприятию, но текущая финансово-хозяйственная деятельность любого коммерческого предприятия должна быть безубыточной», — сказал Владимир Иванов.

Читайте также: «Проблема «Чувашавтотранса» не решалась 10 лет» — министр

В этом году предприятие было доведено до критической точки и в результате взято на карандаш федеральным правительством, Госдумой. Работники «Чувашавтотранса» дважды бастовали, выходили на митинги. Глава Минтруда РФ Максим Топилин поручил правительству Чувашии выплатить «совершенно гигантские» долги по зарплате. Весной долги предприятия превышали 60 млн рублей, в августе их снизили до 9,9 млн за счёт получения коммерческого кредита на покрытие долгов. И этот кредит будет погашен опять за счёт бюджета.

Читайте также: Топилин рассказал о «совершенно гигантских» долгах по зарплате

Но и тут среди республиканских чиновников согласья нет. Пока минфин с подачи минтранса выделяет средства в виде субсидий, минюст пытается деньги отсудить. В июне минюст подал на «Чувашавтотранс» 12 исков о взыскании задолженности по договорам аренды за использование земельных участков. Общая сумма долга, по мнению истца, составляет более 9,9 млн рублей.

Читайте также: Минимущество требует с «Чувашавтотранса» 10 млн рублей

Учитывая федеральный резонанс с «Чувашавтотрансом», республиканские власти при подходе ЧТУ к критической отметке всё-таки сдали назад. 25 октября министр финансов Светлана Енилина на заседании правительства при корректировке бюджета-2017 года сообщила, что предусматривается предоставление кредитного бюджета Чебоксарам «на обеспечение финансовой устойчивости» троллейбусного управления.

«Исходя из представленных расчётов, изученных нашим министерством, к уровню убытков от основного вида деятельности троллейбусного управления имеет убытки и от прочей деятельности, что, считаем, нужно было ликвидировать ещё в прошлых годах. Несмотря на то, что сегодня растёт выручка и предпринимаются меры по улучшению качества управления данным предприятием, производительность труда ещё уменьшается. Соответственно, мы сегодня видим неэффективные принимаемые решения в части тарифной политики. Совместно со службой по тарифам мы изучили данную тему. Соответственно, на наш взгляд, сегодня некорректно устанавливаются тарифы проездных билетов, что впоследствии тоже влияет на получение больших убытков самого троллейбусного управления», — заявила Светлана Енилина.

Она не уточнила, какой тариф может считаться, по их расчётам, корректным (вероятно, потому, что неназванный тариф будет не в пользу горожан) и о какой сумме бюджетного кредита идёт речь. Известно только, что город «представил расчёты на 95,5 млн рублей». При этом министр финансов зачем-то несколько раз пеняла городу на то, что «утверждённый и согласованный с министерством транспорта план финансового оздоровления предприятия нам не представлен».

«Работы по оптимизации троллейбусного управления ведутся уже достаточно протяжённый период, несколько месяцев. Не могли принять план и утвердить его, потому что не была утверждена и понятна дальнейшая организации пассажирского транспорта на территории города», — возвращал брошенный «камень» Алексей Ладыков.

Возникала тупиковая ситуация. Вмешался глава Чувашии Михаил Игнатьев, который признался, что «сам уже начал вникать»:

«У вас получается, что все виноваты, а команда администрации не виновата. Так не должно быть. Министр транспорт доступный. Я сам уже начал вникать… Мы будем оказывать (помощь), представляйте расчёты. Подключите своих депутатов».

«Прошу не заигрывать с этой темой. Чтобы энергетики не отключили».

Как произошло дважды в этом году в Новочебоксарске: троллейбусное движение останавливалось из-за отключения электричества.

Ситуация в Новочебоксарске

В Новочебоксарске в этом году троллейбусы вставали дважды. Вечером 27 марта из-за прекращения подачи электричества движение троллейбусов было полностью остановлено от нижнего кольца города по улице Промышленная до завода «Химпром». Подача электричества была возобновлена после обещания руководства муниципального предприятия погасить долги: тогда энергетикам было выплачено 6,7 млн рублей с учётом аванса. Ситуация повторилась 24 октября, пока глава Чувашии Михаил Игнатьев на пресс-конференции говорил о транспортной реформе. Энергетики ссылались на 1,33 млн рублей долга, сняв ограничение после заверений о его уплате. Руководство города и МУП троллейбусного транспорта принесли извинения «всем жителям за доставленные неудобства».

Читайте также: В чувашском Новочебоксарске встали троллейбусы: энергетики требуют

Как сообщало ИА REGNUM, ранее энергетики распространили информацию о том, что с октября они получили право после первого предупреждения ограничивать или отключать потребителей за любой размер задолженности — и это коснётся как граждан, так и предприятий, даже если может привести «к экономическим, экологическим или социальным последствиям». При этом «полное ограничение режима потребления электрической энергии может быть введено в один этап». Федеральные нововведения предоставляют энергосбытовой компании право инициировать ограничение должника «при любой сумме задолженности, не дожидаясь её накопления».

Чем и пользуются энергетики. Следующими могут стать Чебоксары.