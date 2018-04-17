Спустя восемь месяцев после объявления новой стратегии президента США Дональда Трампа в отношении Афганистана, пессимизм и неопределенность в сфере безопасности Афганистана и его политической стабильности преобладают среди большинства афганского населения, пишет Харун Мир в статье для издательства Asia Times.

Кабул

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Недееспособность, проявленная афганским правительством национального единства в течение последних четырех лет, обошлась очень дорого как гражданам Афганистана, так и его международным партнерам. Правительство не только упустило возможность использования щедрых международных пожертвований для укрепления сектора афганской безопасности, но и потеряло внутренний политический консенсус. Страна еще глубже увязла в политическом и этническом кризисах.

По сути, основным источником конфликтов и законных протестов граждан Афганистана является клептократия в Кабуле, которая с 2006 года серьезно подорвала усилия США по стабилизации страны. Боевики часто использовали злоупотребления со стороны государственных чиновников и отсутствие надлежащего государственного контроля для того, чтобы заручиться народной поддержкой на фоне растущего общественного презрения по отношению к государственной власти.

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

Между тем различные фракции «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогли преодолеть свою междоусобную борьбу, начавшуюся в 2015 году после смерти лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мухаммеда Омара. Столкновения внутри «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прекратились после избрания нового лидера Хайбатуллы Ахундзада. Кроме того, боевики смогли не только положить конец междоусобной войне, но и принять общую стратегию против нового соперника — ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также удалось расширить свою сеть поддержки в регионе и за его пределами путем установления прямых контактов с Ираном и Россией, и возобновления диалога с Китаем.

Многие в Афганистане считают, что недавняя увертюра президента страны Ашрафа Гани, направленная в адрес «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и его односторонние уступки боевикам — это свидетельство того, что США стремятся к почетному выводу войск из Афганистана.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) настаивают на проведении прямых переговоров с США, потому что уверены, что афганское правительство потерпело бы стремительный крах без военной и финансовой поддержки США. Также талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уверены, что Вашингтону все же придется вести с ними переговоры об условиях вывода войск.

После вывода советских войск из Афганистана в 1989 году в стране остались коммунистическая партия и лояльные партии военные, которые были готовы бороться до конца. Афганская коммунистическая армия предотвратила крах Кабула и многих других крупных городов, прежде чем потеряла финансовую и военную поддержку после распада СССР в 1991 году.

Однако Соединенные Штаты не могут рассчитывать на такой сценарий и спокойный вывод войск с территории страны. После вывода американских войск последует немедленный крах правительства в Кабуле. Вашингтону не удастся избежать ответственности за последствия, связанные с этим крахом.

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

За последние четыре года Гани нарушил внутренний политический консенсус и обострил этнические противостояния. Кроме того, он решил вмешаться в афганский сектор безопасности и объявил о проведении реформ в армии, руководствуясь своими узкими политическими целями. По этой причине в Афганистане потеряно доверие к политическому урегулированию, особенно в контексте предстоящих парламентских и президентских выборов в 2018 и 2019 годах соответственно.

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Долгое время в Афганистане надеялись, что США создадут демократическую систему и крепкую афганскую армию, которая станет гарантом афганской конституции. Однако Афганистан, похоже, откатывается назад и начинает следовать примеру региональных автократий. Укоренившаяся в обществе культура коррупции позволила большинству афганского политического руководства украсть деньги у одной из беднейших стран мира и инвестировать их в зарубежный бизнес и недвижимость в ОАЭ и Турции.

Если Соединенные Штаты решат вести переговоры непосредственно с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и объявят о выводе войск, то пророчество о крахе афганского политического руководства и богатой правящей элиты, которые на протяжении последних 16 лет прикрывались военным присутствием США и НАТО, воплотится в реальность.