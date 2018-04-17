Прошлая неделя стала самой необычной для администрации президента США Дональда Трампа. На высшем уровне не было никаких увольнений. Правда, с подачи нового советника по национальной безопасности Джона Болтона, который стал уже третьим советником по национальной безопасности за последние 15 месяцев, из совета по национальной безопасности вытеснили одного помощника. Тем не менее, возможно, это была самая беспокойная неделя для администрации Трампа, пишет Элизабет Дрю в статье для издания Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Назначения Болтона было достаточно для того, чтобы заставить Вашингтон дрожать от страха. Есть опасения, что Болтон поддержит самые радикальные взгляды Трампа, включая, например, расторжение ядерного соглашения с Ираном, подписанное в 2015 году. Тем не менее, широко распространено мнение о том, что Болтона — бюрократического ловкача — обошел министр обороны США Джеймс Мэттис в рамках обсуждения границ военного ответа Вашингтона на предполагаемое использование химического оружия сирийским правительством. В конце концов США, Великобритания и Франция нанесли ограниченный удар, который, как считается, был направлен против объектов, связанных с разработкой и хранением химического оружия.

Cia.gov Майкл Помпео — копия

В сенате сейчас рассматривают кандидатуру на пост государственного секретаря в лице Майка Помпео, сторонника жесткой линии по отношению к мусульманам и России, который может заменить ушедшего госсекретаря Рекса Тиллерсона. Учитывая, что советником по национальной безопасности стал Болтон, получается, что теперь только Мэттис стоит между Трампом и военным беспределом. (Мэттис выступает за сохранение ядерного соглашения с Ираном).

Расследование «российского дела» затягивается.

Одним из самых горячо обсуждаемых вопросов является возможная попытка вмешательства Трампа в расследование. Попытается ли Трамп прекратить расследование? Разрешится ли дело о его предполагаемом сговоре с Россией в его пользу?

Трамп, по мнению многих наблюдателей, сжился с идеей о том, что увольнение специального прокурора Роберта Мюллера, который руководит расследованием «российского дела», не сойдет ему с рук. Растерянные республиканские конгрессмены, ранее пребывавшие в ужасе от Трампа и его преданных сторонников, кажется, начинают проявлять норов и стремятся поддержать резолюцию, которая предоставила бы защиту Мюллеру, которого поддерживает значительная часть населения.

Img-s2.onedio.com Прослушка

Однако Трамп и его ближайшие сторонники все еще пытаются подорвать расследование, осуществляя нападки на Федеральное бюро расследований, которое его контролирует, и должностных лиц министерства юстиции, которые контролируют работу ФБР. Трамп намекнул, что может уволить заместителя генпрокурора США Рода Розенштейна, который руководит расследованием.

Президент до сих пор пребывает в ярости от того, что генеральный прокурор США Джефф Сешнс, ярый сторонник Трампа в период его предвыборной кампании, отказался возглавить расследование о российском «вмешательстве» в президентские выборы 2016 года.

Когда Трамп особенно зол, он проявляет свою ярость неожиданными способами. Вероятно, самый сильный приступ ярости произошел, когда сотрудники ФБР провели обыски в офисе и гостиничном номере личного адвоката президента США Майкла Коэна. Считается, что деятельность Коэна могла быть связана с российским «вмешательством», поэтому следствие обратило на него внимание.

В начале 2018 года казалось возможным, что Трамп будет смещен со своего поста, если не из-за его возможного сговора с Россией, то из-за порноактрисы Сторми Дэниелс. Она и ее агрессивный адвокат проявили бесстрашие перед лицом Трампа. Коэн договорился о выплате ей $130 тыс. незадолго до выборов, чтобы она промолчала о ее одноразовых отношениях с Трампом, которые имели место вскоре после его брака с Меланией Трамп, через четыре месяца после рождения его сына Бэррона.

Regine Mahaux Меланья Трамп

Есть еще ряд важных вопросов. Является правдивым утверждение Коэна о том, что он выплатил $130 тыс. из своего собственного кармана без ведома Трампа? Также остается загадкой, почему Трамп, который вовсе не беспокоится о том, что стало известно о его продолжительной связи с моделью Playboy, испытывает особый страх перед Дэниелс. Он даже отказался как-либо комментировать в Twitter сообщения о его связи с Дэниелс, что для него крайне не свойственно.

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Недавно появилась информация о том, что бывший директор ФБР Джеймс Коми, ранее уволенный Трампом, намерен опубликовать свои мемуары. У Трампа случился очередной приступ ярости, он назвал Коми «слабаком и лживым комком слизи». Это нападение помогло продвинуть мемуары Коми на вершину списка бестселлеров еще до их публикации.

Атака против Сирии, похоже, отвлекла общественное внимание от скандалов, связанных с именем Трампа. Но это временное явление, поскольку скоро в свет выйдут мемуары Коми, который планирует устроить громкий тур по стране. Однако есть мнение, что именно расследование в отношении Коэна может представлять наибольшую опасность для главы Белого дома.