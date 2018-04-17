Нанесенный на прошлой недели ракетный удар США и их союзников стал, без всякого сомнения, тактическим успехом, но вот вопрос о том, был этот шаг сделан в рамках какой-то конкретной стратегии, по-прежнему остается открытым. Многие в Вашингтоне выражают сомнения относительно того, что цель сдерживания будущих химических атак в Сирии, а также зачистка последних убежищ боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на границе с Ираком совместимы со стремлением президента США Дональда Трампа в кратчайшие сроки вывести до 2 тыс. военнослужащих, развернутых на севере арабской республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Они тем не менее ошибаются, и стратегические цели США можно совместить с намерениями Трампа, но только если они перестанут жаловаться и начнут серьезно относиться к тому решению, которое Трамп предлагал с самого начала — пойти на неприятное взаимодействие с Россией, пишет Аарон Стейн в статье для американского издания The Foreign Policy.

Так, выполнение Вашингтоном поставленных в Сирии целей сопряжено с крайне большими сложностями. Сказать, что с помощью недавних ударов по Сирии удалось решить проблему химического оружия или поставить крест на этой программе вообще, — значит сильно переоценить произошедшее.

Со своей стороны, борьба США с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зашла в геополитический тупик. Вашингтон пошел на взаимодействие с Демократическими силами Сирии (ДСС), в которых ключевую роль играют курдские Отряды народной самообороны (YPG) — сирийский, как утверждает автор, «филиал» Рабочей партии Курдистана (РПК). Она признана террористической не только в Турции, где ее члены пытаются отделить часть страны, но и в США и ЕС. С самого начала конфликта у ДСС были нереалистичные ожидания относительно способности США остановить сухопутное наступление Турции и защищать удерживаемые ими территории в течение неопределенного срока.

Kurdishstruggle Вооружённые курды

Недавняя операция вооруженных сил Турции на севере Сирии уже сильно подорвала отношения между ДСС и США. В любом случае потеря курдами Африна стала причиной значительного разлада между ними и Вашингтоном, что привело к остановке операций против боевиков на востоке Сирии. Дальнейшее обострение было вызвано заявлением Трампа о том, что США выведут свои войска из Сирии после освобождения от исламистов последних участков сирийской территории.

Поэтому пока в США анализируют то, к чему конкретно привели недавние удары, нужно также рассмотреть вопрос о том, каким образом одновременно завершить войну с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сократить свое военное присутствие в Сирии и создать механизм принуждения «режима» отказаться от химического оружия. Для достижения успеха в этом начинании Трампу нужно сместить упор с чисто военного принуждения на дипломатию.

В частности, для создания устойчивых механизмов нераспространения химического оружия необходимо сотрудничество с различными международными агентствами, а также проведение регулярных проверок инфраструктуры, где оно может производиться. В Сирии такой шаг будет связан с тем, чтобы сирийский «режим» покаялся в том, что когда в 2013 году происходила ликвидация его потенциала, часть его он сохранил. И здесь нельзя обойтись без взаимодействия с Россией.

Повышение издержек для Москвы в ответ на действия ее сирийского «клиента» — будь то посредством санкций или ракетных ударов — разумный подход. Вашингтон должен дать четко понять Москве, что ей следует убедить Дамаск отказаться от химического оружия. В случае если Кремль добьется успеха, США готовы снять те санкции, которые были введены в качестве наказания за применение Асадом химического оружия.

U.S. Army Американский солдат

Если же Россия окажется неспособной это сделать, Вашингтон может усилить санкции против Москвы за ее поддержку режима, вопиющим образом нарушающего конвенции о запрещении химического оружия, а также указать на то, что любое применении химического оружия повлечет за собой очередной удар, против которого российские ПВО оказались бессильными.

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