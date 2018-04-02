Статус — свободен

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

В портовой зоне Приморск Выборгского района Ленинградской области может появиться территория со статусом свободного порта. Перспективы этого проекта обсудили премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«В настоящее время мы приступаем к строительству крупного терминального комплекса в порту Приморск. Инфраструктура позволит обрабатывать там до 100 млн тонн грузов в год. Сегодня с председателем правительства Российской Федерации мы обсудили этот проект. Он (Дмитрий Медведев, — прим. ред.) сразу же дал поручение обеспечить новые портовые мощности железнодорожными и автомобильными подходами, а также электроэнергией. Также мы проговорили возможность создания здесь второго в России и первого на Балтике свободного порта», — заявил Александр Дрозденко по итогам состоявшегося 12 апреля заседания правительственной комиссии по импортозамещению.

В начале 2000-х годов Приморск стал альтернативой крупнейшему в СССР нефтеналивному порту в Вентспилсе на территории Латвии. Когда была введена первая очередь порта Приморск, Вентспилсский порт потерял почти две трети объема наливных грузов, и такая тенденция прослеживается до сих пор. Грузооборот порта Вентспилс в январе-марте 2018 года сократился на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Напомним, морской торговый порт Приморск является крупнейшим нефтеналивным портом России на Балтике. Порт может обрабатывать танкеры дедвейтом до 150 тысяч тонн. Грузооборот порта достигает 60 млн тонн в год.

Статус свободного порта предполагает особый режим таможенного, налогового, инвестиционного регулирования, а резиденты свободного порта пользуются налоговыми и иными преференциями. В настоящее время статусом свободного порта в России наделен только Владивосток.

Северный широтный ход

Ямал на низком старте

Активная стадия строительства по всей линейной части Северного широтного хода запланирована на 2020 год. Об этом заявил в ходе Экономического форума в Красноярске губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин, сообщили в пресс-службе региона.

«Проект находится в высокой степени готовности. Уже определены все участники, модель реализации, разногласий нет. Со своей стороны Ямал подтвердил финансирование автомобильной части моста через Обь в 8,1 миллиардов рублей. На строительство моста выйдем в ближайшее время», — отметил глава ЯНАО. По его словам, дальше будет начата реализация второй ключевой магистрали — «Бованенково — Сабетта», и с этой арктической наземной трассы — к Северному морскому пути. Главной задачей является обеспечение проходки в 12 месяцев.

Тем временем грузооборот морского порта Сабетта за январь—март увеличился в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 3,1 млн тонн. Такие данные представила Ассоциация морских торговых портов России.

Рост обеспечило увеличение объемов перевалки наливных грузов — на 157,1% до 3 млн тонн. Тем временем объем перевалки сухогрузов сократился до 19,1 тысяч тонн (падение составило 84,9%). Однако это объясняют завершением строительства ряда объектов (для чего и требовались сухие грузы), и теперь стоит ждать серьезного наращивания объемов.

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Северный широтный ход протяженностью 707 км обеспечит связь Северной и Свердловской железных дорог и выход к Севморпути — и тем самым изменит транспортное сообщение в центральной части российской Арктики. Свои надежды на Северный широтный ход возлагают северо-западные российские порты.

В ходе ежегодной пресс-конференции президента России, которая прошла 14 декабря 2017 года, Владимир Путин подчеркнул важность арктических проектов. Акцент был сделан как раз на «Северном широтном ходе» и «Ямал СПГ».

Пол Цукунфт

Севморпуть — наш

Северный морской путь должен быть открыт для мирового свободного судоходства. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил журналистам адмирал Пол Цукунфт, командующий береговой охраной США.

«Подход США заключается в том, что Северный морской путь должен быть открытым как международный водный коридор для, если угодно, транзитного прохода — по мере того, как эта территория освобождается от льда, — выразил позицию Вашингтона Пол Цукунфт. — Но сейчас нет установленного плана, предусматривающего проведение учений по обеспечению свободы мореплавания в этой регионе».

Цукунфт не стал отрицать, что американское видение Севморпути международной акваторией неизбежно вызовет протест со стороны России. Командующий береговой охраной США назвал этот вопрос поводом для «серьезного диалога в будущем».

Ранее подобное заявление в начале марта 2018 года сделал главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти во время своего выступления в сенате США.

«Россия намерена утверждать суверенитет над Северным морским путем в нарушение положений Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву», — сообщил сенату Скапарротти, забыв упомянуть, что США являются единственной из развитых стран, которая не признает Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.

Документ регулирует важнейшие международно-правовые вопросы, касающиеся акватории Мирового океана. Америка не присоединяется к Конвенции именно потому, что не признаёт установленные ею правила мореплавания, в том числе в Арктике.

Северный морской путь является главной морской коммуникацией России в Арктике. Он проходит по морям Северного Ледовитого океана вдоль российского побережья от Карских ворот до бухты Провидения на Чукотке (общее расстояние — 5600 км). Соединенные Штаты наиболее активно сопротивляются распространению российского суверенитета на всю акваторию Севморпути. На стороне России — историческая справедливость, географические аспекты и принципы безопасности мореплавания.

Kali.by Сотрудники ОАО «Беларуськалий»

Политика экономике не помеха?

Несмотря на политические разногласия, компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) заключила долгосрочный контракт с «Беларуськалием». Об этом сообщил белорусский портал Tut. by со ссылкой на сообщение ЛЖД.

Ожидается, что данный документ позволит увеличить конкурентное преимущество на транспортном рынке и откроет новые возможности для других участников сектора — стивидорных компаний и Клайпедского государственного морского порта.

Глубокие отношения между литовским портом и белорусской компанией начались еще пять лет назад — в 2013 году «Беларуськалий» приобрела 30% терминала «Бирю кровиню терминалас» в Клайпеде. Как заявил недавно генеральный директор «Беларуськалия» Иван Головатый, с учетом той инвестиционной программы, которая была проведена, «Беларуськалий» может поставлять весь объем калийных удобрений через терминал БКТ в Клайпеде.

Хотя экономические связи укрепляются, сложность отношений между Литвой и Белоруссией сохраняется. В начале года посол Белоруссии в Литве Александр Король заявил, что Белоруссия может уйти из Клайпедского порта на фоне заявлений литовской стороны о «нежелательности» сотрудничества с республикой.

Руководство Белоруссии уже не раз выражало публичное недовольство и угрожало перевести белорусский транзит из Клайпеды. Основной причиной этого является истеричная позиция Литвы по строительству Белорусской АЭС. Станцию называют опасной, более того, принят закон, который запрещает попадание электричества с БелАЭС в литовские сети. Официальный Вильнюс просит Еврокомиссию повлиять на Минск и остановить строительство, которое находится уже на финальной стадии.

Но Литва не опасается потерять грузы — литовское агентство BNS привело ряд заявлений литовских управленцев госпредприятий. И компания Klaipedos nafta, которая грузит белорусские нефтепродукты в Клайпедском порту, и Литовские железные дороги, которые доставляют их в порт, уверяют, что у них подписаны долгосрочные договоры, и они не считают, что в 2018 году объемы погрузок сократятся. И действительно, в ноябре 2017 года Белорусская нефтяная компания (БНК) заключила с Литовскими железными дорогами (Lietuvos gelezinkeliai) трехгодичный контракт на перевозку нефти и нефтепродуктов. Теперь список долгосрочных контрактов между Литвой и Белоруссией пополнился еще и документом насчет перевозок продукции «Беларуськалия».

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Ministry of Transport and Communication of the Republic of Latvia Rail Baltica

Литва настроилась на деньги из Европы

Литва стремится обеспечить финансирование прокладки железнодорожной ветки европейской колеи Rail Baltica от Каунаса до Вильнюса предварительной стоимостью в 850 млн евро. Об этом заявил министр коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис, пишет «РЖД Партнер» со ссылкой на литовские СМИ. Министр призвал Еврокомиссию юридически оформить эту ветку как часть проекта Rail Baltica.

«Я призвал всех оформить финансирование вильнюсской ветки. Финансирование для нее обещано, с Еврокомиссией согласовано, я лишь попросил, чтобы как можно скорее это получило юридическую форму, приобрело форму документа. Это соединение должно быть признано соответствующим получению средств помощи ЕС по так называемому Механизму европейских инфраструктурных сетей», — рассказал Масюлис изданию BNS. По предварительным данным, железнодорожная ветка от Каунаса до Вильнюса может обойтись в сумму от 700 млн до 900 млн евро.

Исследование маршрута Вильнюс — Каунас, проведенное литовской компанией Lietuvos gelezinkeliai, будет представлено Еврокомиссии и партнерам в апреле, и позднее будет подготовлен специальный план предварительной оценки, рассказал вице-министр коммуникаций и транспорта Ричардас Дягутис. Для включения в дополнительный созыв CEF заявки должны быть поданы в конце 2018 — начале 2019 года.

Финансирование участка на территории Литвы вызывало множество вопросов из-за повышения общей стоимости проекта. Также неофициальной причиной спора между странами Прибалтики по данной теме было «неожиданное желание Литвы присоединить к Rail Baltica и столицу».

Авторы ИА REGNUM уже неоднократно писали, что для этого проекта нет грузовой и пассажирской базы, как в одном, так и в другом направлении. Однако благодаря проекту у стран Прибалтики есть возможность получать финансирование от Европейского союза, что можно считать едва ли не главной целью строительства данной магистрали.

Rail Baltica — проект железной дороги с узкой колеёй через Литву, Латвию и Эстонию. 7 ноября 2001 года министры трёх прибалтийских стран подписали договор о создании железной дороги с европейской шириной колеи, которая бы соединила все три страны со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки. Строительство пока ведётся только в Литве, где за пять лет проложили трассу шириной 1435 мм от польской границы до Каунаса.

Предварительная стоимость Rail Baltica составляет 5,8 млрд евро. На сегодняшний момент Европейский союз выделяет около 85% стоимости проекта. Евросоюз обязался выделить на весь проект в прибалтийских странах в 2014—2020 годы 1,2 млрд евро помощи, кроме того, 110 млн евро было выделено дополнительно.