Генерал США признал отставание НАТО от РФ в Арктике

Вашингтон, , 21:36 — REGNUM Североатлантический альянс (НАТО) недостаточно быстро развивается в Арктике. Об этом, как передает РИА Новости, заявил главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти на слушаниях в сенате.

По его словам, Российская Федерация в ближайшее время получит возможность контролировать Северный морской путь. Речь идет, в том числе, о военных средствах, отметил генерал.

Он считает, что НАТО «не поспевает» за РФ в Арктике.

«Их (РФ) заявленная цель — предоставить безопасность для экономического благополучия Арктики…, — сказал Скапарротти. — Но если посмотреть, что они там устанавливают, то ясно, что у них будет возможность через какое-то время, через 2 — 3 года контролировать Северный морской путь».

Главнокомандующий силами НАТО в Европе добавил, что Россия активно ремонтирует и переоснащает базы в районе пути и Североатлантический альянс пристально за этим следит.

Северный морской путь — это пространство, которое прилегает к северному побережью РФ и охватывает внутренние морские воды, территориальное море, прилежащую и экономическую зоны, ограниченное с востока морским пространством США и параллелью мыса Дежнева в Беринговом проливе, с запада меридианом Желания до архипелага Новая Земля и западными границами проливов Маточкин Шар, Карские ворота и Югорский Шар.

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