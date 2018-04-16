Северокорейский лидер Ким Чен Ын должен обратить внимание на военный удар США на «склады с сирийским химическим оружием и связанные с его производством» научно-исследовательские центры Дамаска, пишет Стивен Брайен в статье для Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Как сообщается, все склады были уничтожены в результате удара крылатыми ракетами, запущенными США, Великобританией и Францией с кораблей, подводных лодок и самолетов, включая бомбардировщик B-1, который позволяет наносить удары за пределами сирийского воздушного пространства.

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И, несмотря на то, что говорят русские, ни одна крылатая ракета не была сбита и все 105 ракет, за исключением только одной, поразили цели на сирийской территории. Кроме того, согласно первоначальным сообщениям, ракетный удар не привел к жертвам среди военных или гражданского населения.

По данным министерства обороны США, сирийские военные вслепую запустили около 40 ракет значительно позже того, как рейд был завершен. Русские говорят, что было сбито более 70 ракет. Заявления Москвы являются бессмысленными, поскольку если бы они были правдой, то были бы предоставлены фотографии сбитых ракет, данные, полученные с радаров, и другие доказательства.

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Заявления России были опровергнуты даже сирийским телевидением, которое показало, что исследовательский центр по разработке химического оружия, расположенный в Дамаске, был разрушен в результате попадания ракет. Важно отметить, что разрушенный исследовательский центр с начала 1970-х годов принимал участие в разработках в области химического и биологического оружия. В этот центр поступило около 40 специализированных партий из Северной Кореи. Также этот исследовательский центр сотрудничал с Ираном в разработке боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия «Табун». В целом Сирия сотрудничала с КНДР и Ираном не только в сфере исследований отравляющих веществ, но и их разработок.

И всё же удивительно, что некоторые западные СМИ всё же предположили, что российская версия событий является правдивой, не сравнив заявления Москвы с заявлениями властей США, Великобритании или Франции. США пришлось подождать, пока не рассветет, чтобы удостовериться, что все хранилища и исследовательские центры были уничтожены.

Freedom House Сирия. Руины

Военный удар был успешным не только потому, что ликвидировал широкий спектр сирийских возможностей в сфере химического оружия, но и потому, что союзники Вашингтона показали, что они четко придерживаются заявленной цели, никуда не отклоняясь. Другими словами, русские должны были четко осознать, что удар не был направлен ни против них, ни против Ирана, хотя президент США ясно дал понять, что оба эти государства стали соучастниками Дамаска и подстрекали его к сохранению и использованию химического оружия. Трамп также дал понять, что использование химического оружия противоречит Конвенции о запрещении использования химического оружия (КХО).

Утверждение президента США о том, что Сирия использовала как хлор, так и отравляющее вещество нервно-паралитического действия зарин, основывалось на данных американской разведки. Дамаск использовал бомбы с хлором. С 2013 года сирийские войска используют даже ручные гранаты, заполненные зарином. Именно это оружие применили в Думе 7 апреля. Этого было достаточно, чтобы убить 70 человек, в основном женщин и детей, и поддержать наступление сирийских войск, стремящихся захватить данный район.

Larenmclane Колба с хлором

По словам постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, с начала гражданской войны в Сирии правительственные войска использовали химическое оружие не менее 50 раз.

Учитывая то, что известно о продолжающейся российской программе по разработке химических агентов нервно-паралитического действия и нового поколения отравляющих веществ, известных как «Новичок», вероятно, справедлива оценка, согласно которой российские военные планируют использовать данные вещества для ликвидации противника либо уничтожения гражданского населения, которое оказывает поддержку группам, которые считаются террористическими.

Россия, подписавшая Конвенцию о запрете использования химического оружия, знает, что ее действие не распространяется на некоторые типы фосфорорганических соединений и их прекурсоров, что позволило Москве сосредоточится на производстве нового поколения отравляющих веществ.

Новые отравляющие вещества «Новичок», похоже, не были переданы Сирии, которая делает ставку в основном на зарин и хлор (сирийское правительство отрицает, что оно использует химическое оружие). К сожалению, хлор не запрещен КХО, однако зарин и его прекурсоры запрещены. США вправе принимать меры в тех случаях, когда они видят явное нарушение КХО.

Commons.wikimedia.org Структурная формула зарина

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Северокорейский лидер должен обратить внимание на недавние события по двум причинам. Во-первых, КНДР, как известно, имеет собственную программу по производству химического оружия, которая представляет угрозу для всего региона в целом, но особенно для Южной Кореи. Лидер КНДР уже использовал отравляющее вещество для убийства своего брата Ким Чон Нама в Малайзии. США могли бы нанести аналогичный ограниченный удар по северокорейским объектам по производству и хранению химического оружия.

Во-вторых, северокорейский лидер должен осознать, что Вашингтон и его союзники не отступают от поставленных целей. В ближайшее время должны начаться переговоры между КНДР и Южной Кореей, а затем двусторонние переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном. Ким Чен Ын должен ждать явных требований о денуклеаризации. США также могли бы потребовать, чтобы КНДР уничтожила свое химическое оружие и прекратила его производство. Удар по Сирии должен произвести на Ким Чен Ына отрезвляющее действие в преддверии переговоров с Трампом.