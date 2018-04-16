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Неделя в Татарии проходила под знаком нарастания протестной активности и звона монет в кошельках высокопоставленных персон. Республиканские депутаты подвели итоги по своим доходам за 2017 год. Оказалось, что бывший председатель правления обанкроченного «Татфондбанка» (18,4 тыс. кредиторов всех очередей, общая сумма долга перед гражданами и юрлицами — более 155,692 млрд рублей), который более полугода провёл в СИЗО, депутат Госсовета РТ Роберт Мусин заработал за год почти 9 млн рублей. Доход спикера Госсовета РТ Фарида Мухаметшина вырос на 6 млн рублей. Самый богатый на сегодня в региональном парламенте — глава ЗАО «Кулон» и строительного холдинга «Кулонстрой» Альберт Фахрутдинов, задекларировавший официально 604,6 млн рублей.

С 1 апреля 2018 года министрам Татарии с учётом премий почти на треть подняли зарплаты, а у главы региона Рустама Минниханова она увеличилась с учётом всех выплат до 450,8 тыс. рублей, что почти на 100 тыс. рублей больше, чем было до апреля. При этом отметим, что тотальное повышение зарплат чиновникам было в конце прошлого года: с 1 октября 2017 года она выросла на 4%.

Стало известно, что по итогам декларационной кампании 2016 года к дисциплинарной ответственности были привлечены девять высокопоставленных чиновников, в числе которых шесть министров, в том числе и назначенный на пост премьер-министра Дагестана Артём Здунов, и покинувшие свои посты Адель Вафин и Энгель Фаттахов. В их декларациях были обнаружены небольшие недочёты, но некритичные, поэтому ограничились предупреждениями.

Скриншот страницы YouTube пользователя БИЗНЕС Online Энгель Фаттахов

Блокировку мессенджера Telegram на территории России по иску Роскомнадзора активно обсуждали в конце недели казанские телеграм-каналы. Они сошлись во мнении, что «мало у кого возникают сомнения в том, что активные пользователи телеграм перейдут на альтернативные мессенджеры», и добавили, что в итоге мессенджер станет «символом борьбы с идиократией российских чиновников».

Раскритикованный в декабре 2017 года главой республики министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин, по ведомству которого в январе 2018 года также с жёсткой критикой прошёлся и прокурор, покинул свой пост. Чиновника отправили на пенсию, но есть мнение, что он вернётся на свою прошлую работу — в одну из телерадиокомпаний. На освободившееся кресло прочат бывшего сотрудника ведомства — председателя госкомитета РТ по архивному делу Ираду Аюпову.

Вокруг уголовного дела экс-министра транспорта РТ Владимира Швецова, которого суд отказался помещать под арест, развивается скандал. По данным казанских СМИ, несмотря на решение суда, Швецов после заседания оказался снова задержан.

Самым скандальным событием недели, которое может ударить по рейтингу Рустама Минниханова, стали протесты горожан, не желающих жить по соседству с мусоросжигательным заводом, строительство которого анонсировали в посёлке Осиново — рядом с новым микрорайоном. Инвестору на встрече с жителями договориться не удалось, а на следующий день горожане вышли протестовать на улицу. Следующий митинг заявлен на 22 апреля.

Добавляет масла в огонь протестов и ситуация с татарским языком в школах — родителей ученицы одной из казанских школ оштрафовали на 200 рублей и признали ненадлежащим образом воспитывающими ребёнка за то, что тот не посещает «родной язык» и «родную литературу». Есть данные, что после этого конфликта родителей уволили, оставив без средств к существованию. Помимо этого, в родительском сообществе призывают к полному исключению предметов «родной язык» и «родная литература» из школьной программы. Призывы стали звучать после того, как в проекте федерального государственного образовательного стандарта для начальной школы обнаружилось, что им «вводят обязательное изучение родного/государственного языка республик». Протащить стандарт по-тихому не удалось, активисты его не только проанализировали, но и призвали всех заинтересованных до 19 апреля (конца общественных слушаний) высказать своё мнение под этой инициативой, набравшей уже свыше 4 тыс. родительских голосов против. И всё это на фоне внесения в Госдуму законопроекта о полном переводе родных и государственных языков республик в статус добровольных. Из коридоров Казанского кремля на последнюю инициативу уже доносится, что она «носит потенциально конфликтогенный характер».

А в это время из районов Татарии, как сводки с поля боя, летят сведения о затоплении домов, улиц и планах жителей Тукаевского района подать в суд на администрацию за запущенность дорожного хозяйства.

В сфере экономики на этот раз первое место информационной повестки заняла ситуация с сапфировым заводом, который набережночелнинский депутат потребовал проверить «на странности» с пожарами, в которых погибла часть оборудования. Спустя несколько дней после обнародования заявления депутата стало известно о сокращении штатов на заводе, которому было выделено несколько миллиардов рублей кредитов и господдержка.

Виктор Дюбрей. Бочки денег.1897

Под звон монет

Неделя началась с обнародования указа Рустама Минниханова, которым с 1 апреля министрам, депутатам и прочим лицам, замещающим государственные должности, были увеличены оклады, по подсчётам казанских СМИ, сразу на 64%. Денежное поощрение на этом фоне незначительно сократилось, но с учётом премий зарплата высших чиновников Татарии «увеличилась почти на треть».

Газета «Коммерсантъ» пишет, что у министра она выросла до 232 тыс. рублей, а у самого «Минниханова зарплата превысила 450 тыс. руб., у спикера Госсовета Фарида Мухаметшина и премьер-министра Алексея Песошина — 350 тыс. руб», и «это не считая прочих выплат: отпускных в двукратном размере, оплаты санаторно-курортного лечения и проезда до места отдыха, премий по случаю различных праздников и юбилеев, материальной помощи».

А тут и декларации депутатов Госсовета о доходах за 2017 год подоспели. Спикер Госсовета Татарии Фарид Мухаметшин заработал более 17,57 млн рублей, что на 6,2 млн рублей больше, чем в 2016 году. А экс-председатель правления «Татфондбанка» Роберт Мусин, несмотря на почти полугодовое нахождение в СИЗО под арестом, не только сохранил свой мандат, но и получил доход почти 9 млн рублей.

Самым богатым депутатом республики по итогам прошлого года является глава ЗАО «Кулон» и строительного холдинга «Кулонстрой» Альберт Фахрутдинов, задекларировавший 604,6 млн рублей. А самый скромный доход в прошлом году имела заместитель председателя регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Ксения Владимирова — 806,588 тыс. рублей. Относительно 2016 года её доход немного снизился — с 943,191 тыс. рублей.

Все вместе 96 депутатов Госсовета заработали свыше 3,24 млрд рублей.

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Напомним, ранее представитель администрации региона Лилия Галимова на брифинге сообщила, что по итогам 2016 года ряд высокопоставленных чиновников, в том числе вице-премьер и министры, были привлечены к дисциплинарной ответственности за незначительные неточности в декларациях.

Деньги. Фрагмент плаката

В списке наказанных — теперь уже бывший министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев, экс-министр здравоохранения РТ Адель Вафин, экс-министр экономики РТ Артем Здунов (ныне премьер-министр Дагестана), министр по делам молодёжи и спорта РТ Владимир Леонов, бывший министр лесного хозяйства РТ Алмас Назиров, бывший глава минобрнауки РТ Энгель Фаттахов, заместителя премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов, глава минземимущества РТ Азат Хамаев.

Язык раздора

И снова вопрос изучения татарского языка в школах республики стал причиной нарастания недовольства родителей.

Напомним, есть три федеральных государственных образовательных стандарта (ФГОС), которые используют в своей работе школы и где прописана обязательная часть с предметами и часами на них, и вариативная, где требуется согласие родителей на преподавание их детям этих предметов. Делятся ФГОСы по классам — для начальной школы, для основного общего образования (с 5 по 9-й класс) и для среднего общего образования.

«К обсуждению в апреле было подготовлено два проекта ФГОСов: для начальных классов и для основных классов. Но против второго ФГОСа резко выступили «словесники», список литературы им не понравился. А у «словесников» есть очень хорошая поддержка среди депутатов ГосДумы. С Думой МинОбр РФ связываться так явно не захотел и, видимо, решил, что действовать будут не напрямую, а, так сказать, «партизанскими тропами», — отмечает администратор группы в соцсетях «Родительское сообщество Татарстана» (здесь и далеев цитатах орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM ).

Вот появляется проект ФГОСа начального образования (против которого никто «весомый» не выступал). Появляется тихохонько, без лишнего шума. Ведь принять его надо законно, но желательно «малой кровью» и незаметно. Напоминаем, что оба новых проекта вводят обязательное изучение родного/государственного языка республик. Вроде пока тихохонько пройдёт этот проект, и за ним уже по накатанной проведут второй ФГОС, как копию первому. Но активисты на то и активисты, чтобы во все дыры влезть и всю погань на белый свет вытащить. В общем, наткнулись на этот проект, вытащили на всеобщее обозрение, да ещё и откомментировали все эти непонятные юридические закорючки, превратив в нормальный язык. Для тех, кто «неюрист».

Результатом стало привлечение внимания к проекту документа, и на сайте общественного обсуждения против него проголосовали уже свыше четырёх тысяч родителей.

Хальфин, Сагит. Азбука татарского языка. — М., 1778. — 52 с

Следующее событие на языковом поле касалось привлечения к ответственности родителей школьницы из Казани, которых комиссия по делам несовершеннолетних обвинила в ненадлежащем воспитании ребёнка, так как тот «не посещает предмет «родной язык» и «родная литература». Штраф составил 200 рублей. Эта история имела продолжение. В казанских СМИ и в группах соцсетей появилась информация, что родителей девочки, которые до этого дали интервью и публично выразили своё несогласие, попросили покинуть рабочие места. Насколько сведения соответствуют действительности, неизвестно, но в родительских сообществах начала кампания в защиту фактически выживаемых из республики родителей.

«Уже не первый случай. Знакомая была уволена с работы в сентябре вскоре после того, как написала заявление об отказе от изучения татарского языка своим ребенком. Тоже — «по собственному желанию». Тоже — после внезапного разговора с работодателем. Который — удивительное рядом — использовал в разговоре такую же фразу: «У Вас проблемы с властями Татарстана», «Административный ресурс всегда был и будет! Описанная выше ситуация однозначно могла быть, проверено на себе», «Активисты, которые посмели отказаться от изучения риторики и других предметов под видом «родного русского языка», получают от директоров школ предупреждения о неаттестации и обращении в КДН, от местных нациков — угрозы в личку постоянно», — пишут родители в соцсетях.

А вот инициатива группы депутатов Госдумы, по которой изучение родных и государственных языков республик России должно быть добровольным, наоборот, вызвала поддержку среди родителей, чего не скажешь о властях Татарии.

Голос Казанского кремля Лилия Галимова озвучила официальную позицию властей, отметив, что «инициаторы предусматривают существенное ограничение прав граждан на изучение родного языка в общеобразовательной школе, предлагая перенести его в вариативную часть», а в самом законопроекте «заложен явно конфликтогенный потенциал».

На это от активистов родительского движения тут же последовала реакция:

«Хочется поинтересоваться, с каких это пор ПРАВО на изучение родного языка является «конфликтогенным»? Это надо иметь талант, так поставить всё с ног на голову. В очередной раз убеждаюсь, чем чудовищнее ложь, тем легче в неё поверить. Обращаемся к Лилии Галимовой. Право не может быть превращено в обязанность, что вы усердно пытаетесь сделать. Право каждого на изучение своего родного языка не может быть обязанностью каждого знать каждый язык».

Напомним, вопрос преподавания родных и государственных языков в школах республик рассматривался прокуратурой в рамках президентских поручений в 2017 году. После массовых проверок в Татарии было выявлено свыше 3 тыс. различных нарушений, в том числе и в вопросе добровольности изучения татарского языка. После выданных предписаний эту проблему решили, и родители 115 тыс. русскоязычных учеников смогли выбрать для своих детей родным — русский язык.

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«Мусорный завод»: жители грозятся лечь перед техникой

Предстоящее строительство мусоросжигательного завода в Татарии вот уже год волнует умы жителей: они пишут открытые письма властям, митингуют на улицах Казани, Осиново, и в соцсетях готовятся «лежать с детьми перед техникой».

После того как в конце марта 2018 года власти назвали место строительства — село Осиново, рядом с которым построен новый жилой микрорайон соципотечников, конфликт вышел на новый виток.

Впервые власти начали встречаться лицом к лицу с недовольным населением. Сначала Ильсур Метшин, мэр Казани, поговорил с горожанами, но доверия его слова не вызвали, хоть по итогам встречи и была создана рабочая группа. А 14 апреля уже инвестор завода провёл встречу с жителями Осиново. Предложение посмотреть фильм о мусоросжигательном заводе жители встретили протестами, а когда его всё-таки включили, просто повернулись спиной к проектору. Они заявили, что фильм видели и считают его «лоббистским».

Встреча в целом длилась более трёх часов, разговор шёл бурный.

«Проблема в том, что не с того начали. Вот ввели бы в начале раздельный сбор мусора, увидели, что люди умеют и хотят сортировать, создали бы для этого инфраструктуру и тогда бы уже могли задумываться, что делать с остатками. А у нас построят завод, и никто и не будет заморачиваться с раздельным сбором мусора… все же горит… и холодильники, и градусники», «Дайте нам спокойно жить в нашем родном городе и растить здоровых детей!!! Мы не свиньи. Создайте условия для раздельного сбора и переработке», «Столько места есть, полей. Пусть едут на окраину и там сооружают. Сами живут в экологических районах, я уверена, в особняках своих. А на других наплевать», — пишут в соцсетях горожане в отзывах к материалу о встрече.

Об эффективности общения инвестора с жителями и о том, что слова власти их не убедили, говорит то, что 15 апреля на митинг протеста собралось около 500 человек (по другим оценкам, до 1 тысячи), а 22 апреля в 16:00 в парке Крылья Советов в Казани пройдёт ещё один митинг против строительства. Организаторы уточняют, что он согласован с властями. Это уточнение делается не зря, так как после одного из апрельских выступлений двух активисток задержали, а далее по решению суда оштрафовали.

«Мы — народ и мы против мусоросжигательного завода! Только вместе — мы сила! Это наш город! Нам решать, чем дышать! Мы уверены, что именно народ — единственный источник власти (ст. 3 Конституции РФ) и в наших силах отменить строительство МСЗ и внедрить строительство мусороперерабатывающих заводов. Мы за раздельный сбор и переработку! Мы за чистый воздух!» — пишут организаторы публичного мероприятия в профильной группе соцсетей.

Напомним, в начале 2017 года было анонсировано возведение мусоросжигательного завода в Казани. Проект включили в федеральную программу «Чистая страна», в начале лета 2017 года выбрали подрядчика из структур «Ростеха» — ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2», но спор о месте строительства продолжался до конца марта 2018 года. Назывались в качестве площадок и пригород Казани, и Зеленодольский район, пока не было сказано, что участок приобретён в Осиново. Предварительная стоимость завода — 30 млрд рублей.

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Министерство культуры обезглавили

Отставка министра культуры РТ Айрата Сибагатуллина по собственному желанию в связи с выходом на пенсию сюрпризом не стала. Уж больно часто его самого и подведомственное министерство критиковали публично. Сначала Рустам Минниханов заявил, что «библиотеки и залы должны работать на полную катушку», а не просто ключом ответственный человек должен их открывать и закрывать.

«Ну вот что я могу сказать? Ты же должен знать эти вещи. Ты министр! Ты, если посреди ночи тебя разбудишь, должен рассказать о том, что и как сделано. Вы вообще не интересуетесь!» — резко заявил министру Минниханов на заседании совета при президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям в декабре 2017 год (цитата «Бизнес-онлайн»).

А в январе 2018 года добавил свою «ложку дёгтя» и прокурор республики, отметив ведомство как «орган с чрезвычайно низкой финансовой дисциплиной».

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Ушёл Сибагатуллин по-тихому — указ об его отставке подписали в выходной день. Эксперты прочат ему должность на одном из старых мест работы — государственная телерадиовещательная компания «Татарстан» или ОАО «Телерадиокомпания «Новый Век». На его место «сватают» председателя госкомитета РТ по архивному делу Ираду Аюпову, с июля 2008 по конец ноября 2015 года работавшую в министерстве, в том числе и в должности заместителя министра.

Тонущая Татария: SOS с Манхэтенна и других посёлков

Всю неделю сообщения из районов республики напоминали сводки с полей боя, целые населённые пункты тонули, присылая сигнал SOS, а пожарные откачивали воду прямо с подтопленных участков. На утро 14 апреля, по данным ГУ МЧС России по РТ, в пяти районах были подтоплены три жилых дома, 15 придомовых участков, пять низководных мостов и участок дороги-грунтовки.

Жуковский С. Ю. Весна. 1923

Кроме этого, из-за подтопления дороги в Апастовской районе «отрезаны подъездные пути к д. Чиреево», в населённом пункте стоит временный пожарный пост, работает фельдшер и с 12 апреля «организовано дежурство мотолодки Нептун-470 (два спасателя, один госинспектор ГИМС) для перевозки населения, продовольствия и пресной воды». В деревне Татарское Танаево Зеленодольского района из подтопленных домов пришлось отселить девять человек, «из находящихся по угрозой подтопления домов отселен 21 человек (в том числе пятеро детей), размещены у родственников», пункт временного размещения приведён в готовность.

Остро стоит вопрос и в Тукаевском районе.

«Дороги в каком состоянии — хотя бы щебёнкой покройте. Сегодня дочка обувь потеряла — сапоги болото засосало. Босиком домой дошла. Это ужас!» — цитирует жительницу посёлка Суровка Айгуль Яруллину издание «Татар-информ».

Жители села Большая Шильна жалуются на то, что «из-за невозможности выбраться из замкнутого пространства часть жителей не смогли попасть на работу, а дети — пойти в школу», в это время они были заняты тем, что выгребали воду, возводили заграждения вокруг своих жилищ.

Пострадавшие сельчане уже решили, кто оплатит их ущерб — местная власть, которая, по их мнению, «не обеспечивает нормальную инфраструктуру населённым пунктам».

"Чрезвычайная ситуация выявила в районе критическое положение с дорогами, в некоторых населённых пунктах они не имеют твёрдого покрытия, подтопленные они становятся непроездными. В населённых пунктах отсутствуют водоотводные канавы, водопропуски под дорогами, села не защищены от обильных поверхностных стоков талых вод с полей, от подтопления разливающихся водоёмов», — пишет в группе «Народные новости Тукаевского района» депутат Совета Тукаевского района Роман Ваганов.

Водная проблема возникла и в элитном посёлке Манхэттен в том же районе.

«Посёлок включает в себя 180 участков по 10 соток для строительства индивидуальных домов. Расстояние до города Набережные Челны 7 км. Посёлок активно застраивается», — пишут в рекламных проспектах.

А на прошлой неделе из коттеджного посёлка пошли буквально сигналы SOS.

В казанском посёлке Залесный 10 апреля затопило котельную, что привело к её приостановке, но 12 апреля власти отрапортовали, что «тепло подано во все девять домов и детский сад, которые обслуживает котельная».

Паводок в регионе продолжается.

«Добро пожаловать в Северную Корею 2.0»

Утро 16 апреля. С утра по коридорам телеграм-каналов словно в заброшенном здании свистит ветер и стоит тишина, все замерли в ожидании блокировки мессенджера, и только один канал постит ссылки на новости с правительственного «Татар-информ», сообщая о визите Рустама Минниханова в Индию буквально «из-под полы». Спустя несколько часов за ним потянулись и остальные, в соцсетях говорят, что сроки блокировки сдвинулись.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы по иску Роскомнадзора принял решение о блокировке мессенджера Telegram. После этого в реестр запрещённых сайтов были внесены домены телеграма, а на тогда ещё работающих каналах начали распространять пути обхода блокировки, которая должна была начаться 16 апреля. На это из недр Госдумы последовал ответ, что «в российское законодательство могут быть внесены оперативные изменения, если Роскомнадзору не удастся в полной мере претворить в жизнь решение о блокировке».

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

Реализовать решение суда должны будут интернет-провайдеры.

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Реакция анонимных телеграм-каналов из Казани на это решение была в основном негативной.

«В эпоху открытой информации идиотизм этого требования превысил собственные антирекорды Жарова и РКН (Александр Жаров — глава Роскомнадзора, прим. ИА REGNUM ). Мировые СМИ получили очередную возможность писать об ограничении свободы слова в России, гражданам дали еще один повод ругать государство и судебную систему, а криминал и террористы получили дополнительное подтверждение безопасности общения через Телеграм», «Мало у кого возникают сомнения в том, что активные пользователи Телеграм перейдут на альтернативные мессенджеры. Благодаря усилиям Роскомнадзора VPN и прокси установлены почти у всех активных пользователей смартфонов, а Телеграм становится символом борьбы с идиократией российских чиновников», «Роскомнадзор повышает компьютерную и конспирологическую грамотность населения», «Теперь ценность информации в Телеграме повысится в разы. Чиновники, журналисты, думающие люди хлынут ещё большим потоком в ТГ. Так как здесь будет аккумулироваться важная и заблоченная на официальных пресных площадках информация. Здесь будет параллельная реальность. Но она будет живой и яркой», «Добро пожаловать в Северную Корею 2.0», — писали телеграм-каналы после оглашения решения суда.

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Блеск сапфиров под налётом гари

О ситуации ООО «Кама Кристалл Технолоджи», реализующего проект по выпуску синтетического сапфира, ИА REGNUM сообщало 12 апреля. В тот же день набережночелнинские СМИ со ссылкой на Центр занятости написали, что свыше 80% работников предприятия (106 из 127), некогда поддержанного государством, останутся без работы уже с 14 июня 2018 года. Между тем на этапе старта проекта заявлялось, что он даст около 500 рабочих мест.

«9 апреля поступил приказ от «Кама Кристалл Технолоджи» в связи с проведением организованно-штатных мероприятий из 127 человек сократить 106. Предварительная дата увольнения — 13 июня 2018 года», — цитирует заместителя директора Центра занятости населения Жанну Хайрову издание Chelny-biz.ru.

Напомним, скандал вокруг предприятия, участвующего в целевой программе «Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Набережные Челны» и развитии Камского инновационного территориально-производственного кластера до 2020 года, начал набирать обороты после заявления депутата из Набережных Челнов Сергея Яковлева. Он попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить предприятие на признаки возможного преднамеренного банкротства и выяснить обстоятельства пожаров «при загадочных обстоятельствах». В одном из пожаров сгорела часть станков для выращивания сапфиров.

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После того как письмо депутата подхватили казанские и федеральные СМИ, руководство ООО выступило с заявлением, что сведения Яковлева не соответствуют действительности, да и в целом выглядят «двусмысленно, вызывают двоякое толкование среди читателей, направлены на формирование негативного фона о деятельности предприятия». И после этого сообщения, буквально через день, появляются данные, что работники компании уже к середине июня попадут под сокращение. Это обстоятельство комментировать руководство сапфирового завода не стало, но с предложением выступил автогигант КамАз, предложивший рабочие места сокращаемым «сапфировцам».

По сообщению набережночелнинского издания, автопредприятие готово «предложить вакансии тем, у кого есть желание и соответствующая квалификация», так как часть персонала завода работает «по системе аутстафинга» и их готовы заменить постоянными сотрудниками. Часть работников попробуют трудоустроить в холдинг «Агросила», связанный с собственниками ООО.

Экс-министру «отказали» в камере

Дело бывшего министра транспорта Татарии Владимира Швецова, задержанного как фигуранта дела о хищении 5 млн рублей, обрастает новыми подробностями. В связи с состоянием здоровья подозреваемого, в отношении которого дело было возбуждено 1 марта 2018 года, суд отклонил ходатайство следователя об аресте.

Защита перед заседанием 14 апреля заявила, что с «точки зрения закона состояние здоровья Швецова не позволяет помещать его под стражу». Суд с этим согласился, но при выходе из здания суда его снова задержали.

«Его привезли в ИВС, продержали там, но новое дело так и не возбудили, по требованию прокурора обязаны были выпустить, но тут оперативники стали инициировать уже новое уголовное дело, поэтому его были вынуждены увезти из ИВС, опасаясь беспредела», — цитирует защитника Вадима Лебедева издание «Реальное время».

Позднее стало известно, что Владимир Швецов сейчас на свободе, но расследование дел, возбуждённых в отношении экс-министра и его детей, продолжается.

Напомним, дело в отношении экс-чиновника возбудили по подозрению в хищении средств, предоставленных на возведение жилья молодым специалистам в сельской местности с 2007 по 2013 год.

«По данным следствия, чтобы получить деньги, Швецов велел своей дочери, имеющей в то время непосредственное отношение к руководству ЗАО «Авангард», но по документам главой фирмы не была, подобрать сотрудников, которые фиктивно получат жилье. При этом некоторые работники не знали о махинациях — их подписи были подделаны», — пишет правительственное издание «Татар-информ».

Второе дело, в отношении сына экс-главы ведомства, возбудили ещё осенью 2017 года. Его подозревают в мошенничестве, связанном с имуществом ряда коммерческих предприятий.

Бывшего чиновника по нему уже задерживали в конце января 2018 года, тогда Швецову потребовалась госпитализация.

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