Речь Д. Медведева в Государственной думе была прощальной.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

После послания президента Российской Федерации В. Путина Федеральному собранию и президентских выборов не было никакой необходимости в годовом отчете правительства. Единственное, чем он мог бы быть полезен, в том числе будущему правительству, — сообщением о том, как правительство сумело организовать стартовую, без раскачки, работу по реализации послания, прозвучавшего 1 марта.

Если у Д. Медведева как у опытного политика было намерение вновь возглавить исполнительную власть в стране, он бы сумел продемонстрировать стартап и свою интеллектуальную незаменимость.

Прошло почти два месяца, но ни слова о том, что сделано. Видимо, даже в голову не пришло, что только такое выступление и было бы уместным, если так уж захотелось сказать с трибуны спасибо и прощай.

Послание стало забалтываться, как это произошло с исполнением майских указов. Вместо системного подхода — растаскивание на цитаты.

Далее.

Government.ru Дмитрий Медведев

Прощальное выступление Д. Медведева не было отчетом за год, как того требует закон. Председатель правительства предложил иной формат: без законных оснований он выступил с мемуарами о своем шестилетнем председательстве.

Ладно бы, если слушателями оказалось всё Федеральное собрание или хотя бы депутаты Госдумы предшествующего созыва. А так — фигурой речи оказались бесконечно теплые и частые благодарности депутатам за совместную работу, хотя из шести лет этот состав Госдумы успел захватить только полтора года.

Речь изобиловала понятием «мы», хотя слышалось «я». И по факту — это не был и не мог быть отчет правительства за шесть лет его работы: четыре из девяти вице-премьеров и семь министров к шестилетнему сроку работы правительства отношения не имеют, так как работают там меньше.

Д. Медведев внес в регламент правительства Российской Федерации изменения, фактически обрушающие статью 1 федерального конституционного закона «О правительстве Российской Федерации» — о том, что правительство является коллегиальным органом.

Эта статья устанавливает, что правительство — не единоличный орган. Поправки, внесенные в правительственный устав при Д. Медведеве, скажем мягко, минимизировали принцип коллегиальности, устанавливая необходимость очного обсуждения только в отношении «наиболее актуальных вопросов». Поправки разрешили правительству Российской Федерации принимать решения без созыва заседаний. Регламент прописывает, что проекты актов рассматриваются заместителями председателя правительства и представляются на подпись или для внесения на заседание правительства. Фактическая правительственная печать оказалась у посредников — у заместителей премьера.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

Поэтому и с этой стороны вопрос повестки пленарного заседания Госдумы лишь по форме совпадал с законодательством, а по содержанию — нет.

Шестилетний период и с точки зрения основной мысли доклада — это супернатяжка. В зависимости от того, чем хотел похвастаться премьер, отсчет начинался не только с того, что было шесть лет назад, но и что было год назад, а то и два, и три, и четыре.

Критерий шести лет применялся, но работал как тщеславная потребность заявить: я — председатель правительства, которое проработало самый длительный срок в истории современной России. И еще так:

«За шесть лет мы прошли путь, на который многие страны тратили десятилетия — причём в условиях, когда на них никто не давил, когда они были в свободном, спокойном состоянии, когда никто не пытался с помощью санкций, ограничений целенаправленно замедлить их развитие».

И — ни одного примера о той самой стране, которая потратила десятилетия на тот путь, который мы прошли.

Любит Дмитрий Анатольевич для красоты речи то А. Суворова переврать, то К. Маркса переиначить так, что это уже и не Карл Маркс, и не Фридрих Энгельс, и не Роза Люксембург. Поэтому это не отчет, а рапорт. Бодрячком. Рапорт сдан. Рапорт принят. Что дальше?

Если читателю будет любопытно, посмотрите предыдущие публикации на тему работы Д. Медведева и его кабинета. Их штук пятнадцать. Начиная с тех, в которых премьер жалуется президенту на порочный «советский» стиль в его собственной управленческой команде, заканчивая заветами Паркинсона будущему правительству страны.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

Конечно, страна жила и работала и эти шесть лет, и предшествующие, и следующие будет жить и работать. У российского государства есть президент, который, по самым скромным подсчетам, провел как председательствующий не один десяток заседаний правительства и совещаний с ключевыми министрами, продемонстрировавший знание и страны, и людей, и проблемы, и пути их решения на ежегодных прямых линиях и в практической деятельности. Ручное управление — это от президента, а не от премьера, что было бы более естественно.

Последние восемь лет подряд, включая и шесть медведевских, программист Роман Ковригин из поселка Новая Целина Ростовской области продолжает выпускать электронное периодическое издание под названием «Сделано у нас». Девиз — «Нам есть чем гордиться!». Домен наполняется по принципу социальной сети: записи может добавлять любой зарегистрированный пользователь. Каждый день добавляются новости о новых замечательных делах в самых разных уголках страны.

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Какая связь между этими событиями и премьером? Может быть, есть, а может — никакой, если конкретно.

Цифры и слова сложены в прощальную речь так, что складывалось ощущение, что успехи появлялись не благодаря, не вопреки деятельности премьера, а самотеком. Любой депутат и член Совета Федерации может взять текст доклада, с которым выступил премьер, и прочитать его от своего имени, ничего особо не меняя.

Недопустимо много домыслов.

К началу 2018 года правительство страны должно добиться того, чтобы Российская Федерация оказалась на 20-м месте в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса, переместившись со 120-й позиции (2011 г.), а производительность труда увеличиться в 1,5 раза.

Как об этом теперь говорит Д. Медведев?

«Мы быстрее всех за эти годы выросли в рейтинге делового сообщества Doing Business».

«Мы поднялись в рейтинге на 85 позиций и заняли 35-е место. Ни одна страна так быстро по этому рейтингу не двигалась. Теперь мы находимся рядом с Японией в этом рейтинге, и есть все предпосылки, чтобы двигаться вперёд и дальше».

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

Мина при плохой игре: тридцать пятое место — не двадцатое, и неисполнительность оказалась на первом месте в чертах характеристик высшего исполнительного органа государства.

Зато на полном серьезе — как об управляемом из центра процессе, позволяющем планировать результат — рассуждал премьер о достижениях в таких Божьих процессах, как рождаемость и смертность, долголетие и достойная жизнь для каждого человека.

О таких действительно управляемых и рукотворных процессах, как бюджетный, премьер рассуждает философски, в исторических категориях. Ему говорят, что задолженность консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации сейчас уже составляет порядка 2,5 трлн рублей. Причиной её возникновения является передача более чем 140 полномочий без сопровождения финансовыми мандатами.

Д. Медведев в ответ — «задолженность формировалась исторически», но теперь «нам нужно внимательнее отнестись к тому, какие полномочия переданы, какие из них переданы без денег. И такого рода работа продолжается. Мы должны найти оптимальную модель соотношения этих полномочий на будущее».

Ни слова о том, что готовится новая редакция Бюджетного кодекса. А именно здесь возможна бюджетная революция.

Д. Медведев несколько раз за шесть лет менял точку зрения в связи с зарубежными санкциями — от того, что это не существенно для развития страны, до критически значимого, затем вновь от негатива к позитиву и даже пользе. Теперь, как сообщил премьер, в общей сложности у нас реализуется 24 отраслевых и 78 региональных планов импортозамещения.

Когда появится импортозамещение начальственных мозгов? В России сложился огромный и капиталоемкий бизнес разработки «по импортным технологиям» стратегий, концепций, доктрин, программ и пр.

На рынке производства государственных стратегий продолжают зарабатывать миллиарды рублей структуры, не скрывая своей прямой связи с PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young Global Limited и многими другими, рекламируя для богатых и тщеславных преимущество несуществующего в природе иностранного способа мировосприятия и мышления.

Одна компания, в которой «работают более ста профессионалов из восьми стран», за сто пятьдесят миллионов рублей разработала стратегию развития аэронавигационной системы Российской Федерации до 2030 года и, кроме этого, еще немало других документов стратегического порядка, в том числе стратегию развития экспорта в отрасли авиа‑ и вертолетостроения.

Другая компания — «дочка» крупнейшей международной аудиторской сети, за полторы недели так разработала паспорт приоритетного проекта «Международная кооперация и экспорт в промышленности», курируемого И. Шуваловым, первым заместителем председателя правительства, что, видимо, за честь посчитал для себя стать его руководителем генеральный директор Российского экспортного центра, а публичным «разработчиком» паспорта не постеснялся заявить себя управляющий директор этого же центра. У этой компании тоже немало разработанных стратегических проектов на федеральном и региональном уровне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Медведев. Денег нет

Еще одна «дочка» другой крупнейшей международной консалтинговой структуры хвастается тем, что «с открытием нашего московского офиса в 1989 году мы стали первой международной фирмой по оказанию профессиональных услуг в Содружестве Независимых Государств». Именно она разработала стратегию развития экспорта в области автомобилестроения, что, возможно, и приемлемо, если бы аналогичную стратегию «часом раньше» по поручению того же заказчика и чуть-чуть подороже не написала еще одна компания.

Для разработки государственных стратегий используется способ госзакупки, а не госзаказ многочисленным научно-исследовательским учреждениям, которые содержатся на бюджетные деньги. Научно-исследовательские учреждения, содержащиеся на бюджетные деньги, так недогружены, что позволяют своей профессуре работать на стороне в качестве подрядчиков и субподрядчиков. Правительство Д. Медведева устраивает, что его автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при правительстве Российской Федерации» за деньги оказывает и предлагает оказать услуги кому угодно и по какой угодно теме, хоть на написание стратегии развития дальней губернии, хоть на разработку «стратегии развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним, исходя из объема грузопотоков через данные порты, подтвержденного заинтересованными грузоотправителями, и анализа стоимости перевозки грузов через данные порты по сравнению с перевозкой по существующим транспортным маршрутам»?

Не было бы необходимости так подробно описывать всю эту ситуацию, если бы не одно из глобальных предложений из президентского послания. В. Путин предложил развернуть масштабную программу пространственного развития России, включая развитие городов и других населённых пунктов, и как минимум удвоить расходы на эти цели в предстоящие шесть лет.

Minval.az Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев

Д. Медведев и об этом масштабном проекте рассказал так, чтобы никто не сомневался в авторстве. Цитирую:

«В последние годы мы пересмотрели подход к пространственному развитию. Его смысл не в том, чтобы все возможности в рамках нашей огромной страны были одинаковыми, это мало реально, а в том, чтобы эти возможности были созданы. Несколько лет мы проводили анализ. Результаты этой работы будут положены в основу Стратегии пространственного развития».

Один мой знакомый — блестящий оратор, любит уверенно и убежденно говорить о вещах, в которых разбирается. Может говорить и час, и два. А концовка выступления всегда одна и та же: «А впрочем, может быть, я и не прав».

Может, и я не прав, а речь Д. Медведева в Госдуме была не прощальной, а заявкой на новое премьерство. О чем он действительно говорил с президентом на встрече накануне похода в Федеральное собрание — неизвестно.

Таковы весьма краткие заметки на полях мемуаров Д. Медведева.