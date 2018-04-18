В Пермском крае в центре внимания на неделе (9—14 апреля) оказались противостояние городской и законодательной власти в Чайковском, заявление губернатора о планах работы, состояние нового терминала в аэропорту «Большое Савино», аресты в рамках уголовного дела об обрушении на младенца наледи. Под резкую критику попал проект реконструкции эспланады в Перми.

Иван Шилов ИА REGNUM Глава Перми Дмитрий Самойлов

Аресты

В Перми неделя началась с избрания меры пресечения в отношении двух задержанных по громкому уголовном уделу. Директору и инженеру управляющей компании, занимающейся обслуживанием дома, с которого на ребенка упала наледь, 9 апреля предъявлено первоначальное обвинение по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека». Обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, 2 апреля 2018 года в Кировском районе Перми с многоэтажки обрушилась наледь. Глыба упала на коляску, в которой находилась девятимесячная девочка. Младенца с тяжёлой травмой госпитализировали и прооперировали, однако спасти ребёнка не удалось. 5 апреля девочка скончалась.

В УК «Гарант», которая занимается обслуживанием дома, прошли обыски, изъята документация. Следственные органы выясняют, откуда упала глыба льда — с кровли дома или с козырька балкона. Ранее сотрудники управляющей компании заявили, что работы по очистке крыши проводили своевременно. Жители отметили, что после трагического случая на дверях подъездов появились информационные листки, где сообщалось об обязанности жильцов чистить козырьки балконов самостоятельно. Один из жильцов сказал, что крышу почистили лишь после ЧП.

Практически все СМИ Прикамья сообщили о смертельном обрушении наледи с жилого дома, а также уголовном деле и арестах.

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Kremlin.ru Максим Решетников

Пост принял на весь срок?

В середине недели, 11 апреля, информресурсы активно сообщали о том, что губернатор Максим Решетников останется на губернаторском посту на весь срок полномочий. Глава края на встрече с руководителями краевых СМИ опроверг слухи о возможном трудоустройстве в федеральном правительстве, которые назвал национальной игрой.

«Как только губернатор вступает в должность, через месяц о нём говорят: «Вот он накосячил, сейчас его снимут». Либо: «Он молодец, и его заберут в Москву». А я вот на днях сделку по ипотеке закрыл — купил квартиру в Перми, поэтому никуда не собираюсь», — сказал он, сообщает издание «Звезда».

Между тем мессенджеры скептически отнеслись к словам Решетникова. Телеграм-канал «Проводник» считает, что такие заявления делаются ради повышения рейтинга и являются больше тактическими манёврами. Ажиотаж вокруг переезда вреден. По правилам игры, Максим Решетников должен работать там, где ему оказали доверие.

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Дмитрий Здание Законодательного собрания Пермского края

Претензии архитекторов

В начале недели Денис Галицкий выступил с критикой проекта по обустройству пространства перед зданием Законодательного собрания. Он опубликовал открытое критическое письмо. Следом появилось ещё одно открытое письмо — председателя правления пермского «Союза Архитекторов» Виктора Воженникова. В обоих случаях красной нитью сквозит мысль о том, что такие масштабные проекты необходимо реализовывать только после широкого общественного обсуждения.

Почётный архитектор России Виктор Воженников сравнил торги по обустройству с неким подобием конкурса. Непонятно, кто собирал проекты, непонятно, по каким принципам осуществлялся отбор, неизвестно, кем определён победитель. Возмущение вызвало и то, что без процедуры профессионального и общественного обсуждения уже выделяют средства на проектные работы.

«Проект вызывает массу вопросов и реализованным в таком виде быть не может», — вынес он свой вердикт.

Вокруг «фонтанной» темы возник большой резонанс. Глава Перми Дмитрий Самойлов, которому и было адресовано письмо архитектора, заявил, что концепция благоустройства 68-го квартала обсуждалась с депутатами краевого и муниципального уровня, она опубликована в интернете, представлена общественности в пространстве «Фестивального дома». Расчёт на привлечение широкого внимания к данной теме вполне оправдался.

По его словам, все поступающие предложения собираются, анализируются и будут учитываться при реализации проекта. Запланировано и обсуждение нюансов развития эспланады с профессиональным сообществом, для чего во второй половине апреля состоится Градостроительный совет.

12 апреля с Виктором Воженниковым встретился министр культуры края Вячеслав Торчинский. По итогам встречи архитектор отметил:

«Надеюсь, что мы профессионально рассмотрим этот проект на Градостроительном совете. Поскольку сейчас рассматривается проектно-сметная документация, то она, наверное, исключит те вопросы, которые были мною освещены. Я уверен, что мы получим в результате гармоничный и хорошо сформированный проект, который станет украшением города».

Проект реконструкции эспланады в Перми не решает ни одну из проблем этой территории и становится еще и очень опасным для детей. Так считают пермские эксперты, которых никто не спрашивает. Надо же умудриться так бестолково использовать ресурс крупнейшего российского банка. Просто в этой операции главное — не реконструкция эспланады.

Реконструкция эспланады активно обсуждается в соцсетях. Тема вызвала противоречивые мнения. Ряд пермяков считает, что эспланада является «сердцем» города и, безусловно, нуждается в благоустройстве, но необходимость второго в городе светомузыкального фонтана вызывает сомнения, а деньги, запланированные на фонтанный проект, можно потратить, например, на строительство детского сада или школы.

По данным краевых СМИ, проект финансируется за счет внебюджетных средств, поэтому проводить конкурсные процедуры для выбора подрядчика не обязательно. Светомузыкальный фонтан запланирован такого же типа, как и у Театра-Театра — подземная конструкция, а над поверхностью эспланады видны только струи воды.

Aviaperm.ru Новый терминал аэропорта «Большое Савино»

Новый аэротерминал в трещинах

На неделе в центре внимания соцсетей и СМИ оказался новый терминал аэропорта «Большое Савино». По боковой части здания пошли трещины. Пользователи интернета опубликовали в соцсетях фотофакты. Тему подхватили СМИ. Пермяки высказывали мнения, что трещины могли появится из-за проблем с фундаментом.

В пресс-службе аэропорта заявили, что дефекты затронули лишь внешнюю отделку и не угрожают жизни и здоровью посетителей. Здание находится на гарантийном обслуживании, и подрядчик устранит все дефекты.

Стоит отметить, что новый терминал сдан в эксплуатацию 30 ноября 2017 года. Уже в марте 2018 года над входной группой терминала отвалилась фасадная плитка. Причиной названы погодные условия. Из-за сильного ветра отогнулся нащельник, и снег попал во внутреннюю сторону фасада.

Добавим, что общий бюджет проекта составил около 6 млрд рублей.

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Chaikovskie.ru Алексей Третьяков

Запутанное дело

В пятницу, 13 апреля, суд рассмотрел заявление экс-главы Чайковского Алексея Третьякова. Дело обещало быть громким, но на деле оказалось скорее запутанным. Ранее местные СМИ сообщили, что экс-мэр требовал признать незаконным постановление горсовета о сложении его полномочий как градоначальника. Официальный представитель Чайковского горсуда отметил, что в суде заявитель пояснил, что не подавал второго заявления об отзыве первого, касающегося отставки. Он просил разъяснить порядок отставки. Суд отказал в удовлетворении иска бывшего градоначальника. Полный текст решения станет известен только 16 апреля, тогда и проясниться суть требований экс-мэра.

Напомним, что ранее местные СМИ сообщали о том, что Третьяков в судебном порядке потребовал признать незаконным решение гордумы от 23 марта. Алексей Третьяков подавал заявление об отставке. 23 марта депутаты вынесли его в повестку дня. Однако перед началом заседания Третьяков подал ещё одно заявление — об отзыве первого. Вместе с тем депутатский корпус проигнорировал заявление об отзыве и проголосовал за отставку Алексея Третьякова.

Местный портал chaikovskie.ru отметил, что в последнее время Чайковский разрывает от политических дрязг. Районные чиновники целенаправленно и методично прибирают к рукам всю власть на чайковской территории. Политические лидеры не хотят уходить в небытие и уже сейчас готовят плацдарм для будущего блицкрига.

В настоящее время обязанности главы города исполняет Михаил Новоселов. 11 апреля 2018 года он отрабатывает срок для назначения ему муниципальной пенсии. Учитывая состояние его здоровья, он либо уйдет на больничный, либо на пенсию. Гордума должна будет утвердить нового исполняющего обязанности руководителя Чайковского. По данным СМИ, наиболее вероятны шансы на этот пост у Александра Пойлова, который является новоиспечённым заместителем главы города. Ранее эту должность предрекали главе Чайковского района Юрию Вострикову.

Результатом противостояния за власть в городском округе может стать «карманный» мэр и «карманная» гордума. Напомним, что в конце 2017 года дан старт преобразованию Чайковского городского поселения в Чайковский городской округ.

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