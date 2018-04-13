Президентские выборы, прошедшие 18 марта, для Нижегородской области стали своего рода тренировкой перед ещё одной важной избирательной кампанией — выборами губернатора, намеченными на осень. Самые высокие шансы на победу на сегодня имеет врио Глеб Никитин, назначенный главой государства на этот пост осенью 2017 года, после чего вот уже полгода в регионе идут «зачистки» от так называемых шанцевских — группы экс-губернатора Валерия Шанцева. Между тем некоторые эксперты считают, что «ещё не факт» выдвижение Никитина местным отделением «Единой России». Политический обозреватель Валентина Бузмакова даже предполагает, что, «возможно, ему предложат должность в федеральном правительстве, там ведь сейчас будут перестановки», но «в любом случае будет другой «Никитин» — человек Кремля».

Флаг Нижегородской области

Возвращаясь к теме «зачистки», можно отметить, что март был богат на уголовные дела в отношении депутатов и чиновников всех мастей. Особенно сильно проредили областной состав. Олег и Никита Сорокины добровольно сдали свои мандаты, хотя в уголовном деле первого уже два эпизода и посещать заседания парламента, находясь в СИЗО, он и так не смог бы. Следом за ним фигурантом уголовного дела стал депутат Александр Глушков, но того следствие объявило в розыск — он не стал ждать, пока под ним загорится кресло, и, теряя мандат, скрылся в неизвестном направлении. Хотя это не помешало арестовать почти четыре десятка объектов его недвижимости. Вместе с ним в деле фигурирует и брат Владимир, также депутат, но районный. Суд отправил их обоих под арест заочно, сделав эдакую бронь в камере.

Шахматные фигуры

Фигурантом уголовного дела в марте также стали экс-заместитель мэра Нижнего Новгорода Сергей Миронов, городской депутат Николай Ингликов и неназванный чиновник в должности заместителя руководителя территориального органа департамента лесного хозяйства Нижегородской области.

Скандалом месяца, помимо вышеперечисленных уголовных дел, можно назвать ситуацию вокруг городского депутата Олега Сорокина, которого уже давно не путают с экс-мэром Нижнего Новгорода — полным его тёзкой. Городской Сорокин ассоциируется у многих с вождением квадроцикла в нетрезвом виде и лишением прав. Вот именно в марте и вступило в силу соответствующее постановление суда. Один год и семь месяцев будет ходит на заседания депутат, лишенный на этот срок водительских прав. Это в случае, если представление прокуратуры о досрочном лишении его мандата не удовлетворят.

Посоперничать за право главного события со скандальным душком с ним может уголовное дело в отношении экс-руководителя УФНС по Нижегородской области Владимира Шелепова. Завершения расследования и вердикта суда он будет ждать в СИЗО. В период работы Шелепова из области только за год выбыли более 18,5 тыс. налогоплательщиков.

Идеи Владимира Панова — мэра Нижнего Новгорода в марте также не сходили с информационной повестки, правда, всё больше с припиской «популизм». Например, в таковые записали идею присваивать имена ямам на дороге и группы в соцсетях «Антияма» и «Антиснег». Последняя, к слову, хоть и помогла выявить часть проблемных точек, но окончательно ситуацию не разрешила — жители ломали ноги на обледенелых тротуарах. Разрешил ситуацию главный «управленец» этой сферы — весна. Не добавило очков Панову, оставившему свой мандат депутата Госдумы ради кресла мэра, и то, что после рейтингового голосования за общественные пространства далеко не все победители попали в первоочередной список. Оказалось, что на дорогих (в прямом смысле слова) победителей денег нет. Вот как будут, так и благоустроят, а пока, увы.

Панов Владимир Александрович

Не всё гладко и со строительством новой станции метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде, несмотря даже на выделенные дополнительно миллионы. Добавляет остроты ситуации иск о банкротстве подрядчика станции, который суд пока только принял к рассмотрению.

Ещё одна жилищная проблема, на этот раз с обманутыми дольщиками, активно обсуждалась в марте. Врио губернатора Глеб Никитин предложил «законодательно обязать банки предоставлять обманутым дольщикам льготный период уплаты процентов по ипотечному кредиту, а также обеспечить возможность приостановления деятельности застройщика при несоблюдении им хотя бы одного из трёх нормативов финансовой устойчивости». Тут стоит отметить, что, поднимая тему долевого строительства, Никитин не только положительно работает на свой имидж, но и пытается купировать проблему потенциальной протестной активности, ставшую для некоторых глав регионов причиной падения рейтинга.

Губернаторско-предвыборные старты

В выборах президента РФ 18 марта в Нижегородской области приняли участие 65,98% избирателей, что несколько меньше, чем в 2012 году, когда на участки пришли 67,02%, но в то же время почти на 10% больше, чем в преддверии дня выборов прогнозировали некоторые аналитики. Свои голоса за Владимира Путина в марте 2018 года отдали 77,26% пришедших, что больше, чем шесть лет назад — 63,9%. Эта предвыборная кампания интересна ещё и тем, что стала своего рода тренировкой перед большими областными выборами осени, когда регион будет выбирать губернатора. Обкатали новые технологии, такие, как «электронные урны», массовое видеонаблюдение, оценили явку и, наконец, расклад сил. Идею с заменой досрочных выборов включением в списки и возможностью голосовать по месту нахождения в день выборов уже решили перенять и на губернаторских выборах. Глеб Никитин внёс на рассмотрение Законодательного собрания региона соответствующий законопроект.

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Положительно на рейтинг Никитина повлияли не только цифры выборов, но и выбранная линия поведения в регионе. Пока силовики ведут зачистку от «шанцевских», ослабляя влияние экс-губернатора, «человек Кремля» участвует как обычный горожанин в городских мероприятиях (флешмобе к 8 марта, стрельбе из пулемёта в преддверии 23 февраля, чтениях по случаю 150-летия со дня рождения Максима Горького), приходит на выборы всей семьёй, участвуя в конкурсе селфи, да и на бизнес-арене ведёт себя располагающе. Например, он всерьёз взялся за один из самых проблемных вопросов, которые сам же в ноябре 2017 года назвал одним из главных вызовов для него — обманутые дольщики. Кроме того, что было обещано достроить злополучный ЖК «Новинки Smart City», чей застройщик (ООО «Квартстрой Центр») обанкротился, оставив людей без крыши над головой и денег, врио губернатора предложил поправки для улучшения положения обманутых покупателей жилья в строящихся домах и инструменты стимулирования добросовестных застройщиков. Среди них — обязание банков «предоставлять обманутым дольщикам льготный период уплаты процентов по ипотечному кредиту», приостановка деятельности строителей при нарушении даже одного из трёх нормативов финансовой устойчивости, выплата компенсаций промпредприятиям «за площадь земельных участков, входящих в санитарно-защитные зоны».

"Это позволило бы стимулировать предприятия сокращать санзоны за счёт внедрения новых технологий», — заявил Никитин.

77metrov.ru Дольщики

В плюс к рейтингу идёт и оперативная реакция пресс-службы главы региона на любое крупное событие. Так, в числе первых появилась реакция Глеба Никитина на послание Владимира Путина Федеральному собранию. Он высказал уверенность, что «в синхронизации с федеральным правительством мы выполним все поставленные задачи».

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Несомненно у пока ещё формирующего свою команду Никитина есть и свои огрехи, но не такие, чтобы негативно сказаться на результатах предвыборной гонки. Хотя на поддержку врио местным отделением партии «Единая Россия» ставят далеко не все.

Политический обозреватель Валентина Бузмакова на портале «Региональные комментарии» высказала мнение, что «ещё не факт, что Глеба Никитина выдвинут кандидатом в губернаторы Нижегородской области на выборах от «Единой России».

Она также предположила, что врио будет предложена иная должность в федеральном правительстве, где в ближайшее время ожидаются рокировки.

«Но в любом случае будет другой «Никитин» — человек Кремля. А Глеб Никитин, на мой взгляд, в Нижегородской области с момента назначения себя никак не проявил: нельзя пересаживать исполнительного человека из федерального министерства в кресло регионального начальника — здесь нужен опыт общения с народом, у человека должны быть лидерские качества, а Никитин, на мой взгляд, исполнительный чиновник. Со временем он, возможно, чему-то научится, но после раскрученного, очень яркого политика, экс-губернатора Валерия Шанцева Никитин выглядит тускло», — заявила она, добавив, что «Единая Россия» ещё не определилась с кандидатом, а когда определится, этот кандидат, несомненно, победит на выборах любого соперника».

О предстоящих выборах депутата Госдумы от области, который должен занять место Владимира Панова, променявшего его на пост мэра, эксперт отметила, что не удивится, если «будет выдвинут какой-то «варяг» из Москвы». Из местных игроков политической арены в числе возможных претендентов Бузмакова назвала зампредседателя думы города Елизавету Солонченко, но той «нужно дистанцироваться от команды экс-заместителя председателя Заксобрания Олега Сорокина, который арестован». Определиться со «своим кандидатом» единороссы должны до 3 июня, пока можно лишь предполагать.

К слову, в марте очень активно муссировались слухи о возможном переходе на новую работу и полномочного представителя президента в ПФО Михаила Бабича.

«Ряд источников настаивают, что Бабич мог бы сменить Сергея Кириенко на посту первого заместителя руководителя АП (администрации президента РФ — прим. ИА REGNUM )», — писал телеграм-канал seryikardinal.

Но не все согласны с предположением этого телеграм-канала, так, сотрудник научно-исследовательского Института проблем социального управления, журналист Андрей Вовк в своём телеграм-канале отметил, что версия рокировки Бабича на Кириенко кажется «не очень правдоподобной».

"Но Бабича точно ждёт какая-то новая должность. Возможно, и в правительстве РФ. Наверное, для нашего региона это сейчас одно из самых важных политических решений. От фигуры нового полпреда и его задач будет зависеть будущее многих политиков», — добавил он.

«Зачистка», или Как теряют мандаты и кресла

Олег Сорокин, упомянутый экспертом как персона, от которой нужно держать дистанцию, не единственный депутат, который на сегодня является фигурантом уголовных дел. Да и в деле экс-мэра Нижнего Новгорода Сорокина за март также появился второй эпизод, что говорит о том, что «копать» будут глубоко.

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В марте Олег Сорокин совместно с сыном Никитой Сорокиным добровольно сдали мандаты. Последний на своей странице в соцсетях заявил, что «в связи со сложившимися обстоятельствами», в результате которых он не может «качественно исполнять свои депутатские обязанности», он принял решение сложить полномочия.

«Большое спасибо всем избирателям, кто оказал доверие партии, мне, я старался не подвести ваших ожиданий. Я уверен, что на моё место придёт не менее активный и достойный депутат ЛДПР и работа продолжится с новой силой», — добавил Сорокин-младший, на место которого прочат дзержинского депутата Владислава Сивого.

Политолог Александр Суханов, комментируя решение о сложении полномочий Сорокиным, заявил, что такое решение закрывает страницу политического противостояния групп элит в области, а сама должность четвёртого заместителя председателя Законодательного собрания становится ненужной, так как она создавалась «как результат политического компромисса на определённом этапе в попытке разрешения внутриэлитного конфликта» ."Любая попытка назначить на эту должность другого депутата будет неизбежно провоцировать возрождение конфронтации. Мне кажется, депутаты Законодательного собрания, понимая эти риски, внесут предложение о сокращении должности четвёртого заместителя председателя Законодательного собрания и вернутся к традиционной схеме работы», — цитирует его слова издание НТА «Приволжье».

Отставка чиновника

Ещё одним скандалом в депутатском «семействе» стало дело братьев Глушковых — Александра и Владимира. Первый — областной депутат, второй — депутат Земского собрания Балахнинского района. К слову, в последнем клан Глушковых представлен не только им.

«Добавим, что в настоящее время в составе Земского собрания целый клан Глушковых: помимо Владимира Глушкова, еще Сергей Глушков, Леонид Глушков, Дмитрий Глушков. Кроме того, до недавнего времени главой местного самоуправления являлся брат Владимира Леонидовича Александр Глушков. Но в сентябре 2016 года он избрался в Заксобрание Нижегородской области», — писал в конце 2017 года портал koza.press.

Следствие подозревает братьев в мошенничестве в крупном размере. СУ СК РФ по области считает, что под видом необходимости провести реконструкцию здания автостанции г. Балахны они построили торговый центр — «по поддельной проектной документации, путём внесения заведомо ложных сведений в официальные документы, на земельном участке, предназначенном для эксплуатации автостанции». В результате этих событий 2013−2016 годов жители остались без транспортного узла. Ущерб от них оценивается в 26,6 млн рублей. На сегодня оба брата объявлены в розыск, так как скрылись от следствия. Впрочем, это не помогло, и 30 марта Московский районный суд Нижнего Новгорода заочно поместил их под арест на два месяца «с момента передачи их правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента фактического задержания на территории РФ». А 29 марта тот же суд наложил арест на 37 объектов недвижимости, принадлежащих братьям. Уже в апреле на этот арест имущества поступили жалобы, которые пока не рассмотрены, а вот арест братьев обжаловать адвокатам так и не удалось.

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Силовая метла в марте прошлась и по городской думе. 29 марта был взят под арест в рамках уголовного дела депутат думы Нижнего Новгорода Николай Ингликов. Он, являясь по совместительству главой муниципального казённого учреждения «Управление муниципальных кладбищ г. Н. Новгород», подозревается в получении взятки в 160 тыс. рублей за покровительство по службе смотрителю кладбища «Ново-Сормовское». Тут следует напомнить, что в январе 2018 года сам депутат обращался в правоохранительные органы с заявлением о поступающих в его адрес угрозах. Тогда стало известно о конфликте Ингликова и предпринимателей, работающих в сфере ритуальных услуг.

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Ещё один объявленный в розыск, но теперь уже бывший чиновник (экс-заместитель главы администрации Нижнего Новгорода) — Сергей Миронов. В чём он обвиняется, не сообщается, но напомним, что он покинул свой пост в октябре 2017 года.

Также мало подробностей сообщило следствие и по делу некоего областного чиновника в должности заместителя руководителя территориального органа департамента лесного хозяйства Нижегородской области и заместителя районного лесничего. Оба мужчины подозреваются в получении взятки в 180 тыс. рублей за несоздание препятствий в предпринимательской деятельности в сфере лесозаготовок.

Разные эксперты выражают мнение, что мандаты Сорокиных — отнюдь не последние сданные мандаты среди депутатов области, и уголовные дела тоже не последние среди элиты региона.

«Да и депутаты городской думы в самое ближайшее время начнут лишаться своих мест в Сером доме. Кстати, такое в городе уже случалось — в 2010-м, когда из города выкорчевывалась команда бывшего мэра Вадима Евгеньевича Булавинова», — пишет телеграм-канал «На дне».

Скандалы месяца

Особняком в этом списке антикоррупционных дел стоит скандал вокруг Олега Сорокина из городской думы. В конце февраля 2018 года лишённый водительских прав за езду на квадроцикле в нетрезвом виде, теперь он может лишиться не только прав, но и мандата.

21 марта прокуратура Нижегородской области внесла представление в гордуму с требованием о досрочном прекращении его депутатских полномочий за забывчивость. Не внеся в декларацию о доходах за 2016 год договор займа на 9 млн рублей, он значительно занизил доход. Официальной реакции из думы города пока не было, но в соседних регионах уже были случаи массового лишения мандатов за такую «невнимательность».

Виктор Дени. Капитал. 1920 (фрагмент)

Поконкурировать с этим делом за звание «скандала месяца» может и экс-глава налоговой службы области Владимир Шелепов, который проходит фигурантом по делу о взятке. Не в пользу Шелепова играет и то, что за те три года, что он руководил налоговым органом области, произошёл массовый отток предпринимателей из неё. Только за 2017 год было 18,5 тыс. налогоплательщиков-мигрантов. А это потери налоговых поступлений, в том числе и в бюджет региона. Шелепов жив, хотя некоторые нижегородские СМИ и пытались его похоронить, находится в СИЗО, где ждёт завершения расследования. В это время его адвокат в комментариях СМИ говорит, что дело против подзащитного — это попытка подорвать его деятельность со стороны обиженного бизнесмена. Но апелляционная инстанция такие доводы не приняла и в конце марта оставила решение об аресте в силе.

Теперь, как водится, суд разберётся, кто прав, а кто просто мимо шёл.

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Популизм или диалог с народом?

Мэра Владимира Панова, которого поставить руководить Нижним Новгородом рекомендовал Глеб Никитин, в феврале-марте слышно было отовсюду. Он много говорил, публично выступал, несколько раз встретился с жителями разных районов, но на фоне обледенелого города его выступления котировались на уровне популизма.

Напомним, в рамках «Антиямы» горожан призвали публиковать заявки на ремонт ям, прилагая к своим сообщениям фотографии. Звучала идея присваивать имена особо проблемным ямам.

«Чиновники нижегородской мэрии вновь насмешили нижегородцев своей неуёмной жаждой популизма. Только недавно мы отсмеялись по поводу фееричной инициативы присваивать ямам на дорогах имена, как подоспела новая, но уже менее смешная: администрация Нижнего Новгорода решила дать бой ямам на дорогах, создав группу во «Вконтактике» «Антияма». История с фиаско группы «Антиснег» ничему их не научила. Рецидив с «Антиямой» — это уже симптоматично и вызывает у экспертов тревогу за адекватность местной власти», — писал главный критик власти канал «Нижегородский олень», добавив, что «тот факт, что администрация собирает заявки с людей на ремонт дорог в ВК, — это значит расписаться в собственной некомпетентности», ведь «прямая обязанность администрации — проводить анализ состояния дорог, знать состояние дорожной сети и формировать приоритетность ремонта в соответствии с экспертным анализом».

Не добавила популярности у жителей и странная ситуация с общественными пространствами, вырвавшимися вперёд в рейтинговом голосовании. Две площадки не включили в список благоустройства на 2018 год, заявив, что «члены общественной комиссии приняли решение внести небольшие корректировки», так как «комплексное и качественное благоустройство сквера Чкалова (Канавинский район) и сквера Героев (Московский район) требует значительного финансирования», но «имеющиеся средства не позволят провести требующийся объем работ на должном уровне».

Но зато число своих заместителей мэр Панов увеличил до семи человек, получив очередной минус в копилку народной популярности. А некоторые эксперты вовсе говорят, что «блоки подбираются под конкретных людей, а не под задачи».

Мундиальные хлопоты

Подготовка к чемпионату мира по футболу, часть матчей которого пройдёт этим летом в Нижнем Новгороде, не только тема постоянной информационной повестки, но и вопрос бдительного контроля со стороны чиновников всех уровней. Из приятного — станцию метро «Стрелка» обещают сдать в срок, и даже долги метростроевцам по зарплате погасили.

27 марта на брифинге руководитель управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Нижегородской области Дмитрий Трусов сообщил, что была проверена компания-застройщик метро «СУ-620». Он уточнил, что «в настоящее время задолженность по зарплате отсутствует, тогда как в начале года долг составлял 60 миллионов рублей».

Mikhail Shcherbakov Нижегородский метрополитен

Правда, омрачает ситуацию то, что к компании подан иск о банкротстве, который суд принял к производству и рассмотрит 14 мая, чтобы решить, насколько претензии московской охранной фирмы обоснованы. ООО «Частная охранная организация «Агентство безопасности бизнеса «Витязь-НН» в 2017 году уже дважды судилось с компанией. В первом случае был удовлетворён иск на 2 470 420 рублей 54 копейки, а во втором — на чуть более 2,8 млн рублей.

По другому объекту чемпионата — стадиону «Нижний Новгород», наконец-то, подсчитали, во сколько обойдётся его содержание после матчей. Этот вопрос особо волнует некоторых областных депутатов, опасающихся, что расходы лягут на плечи областного бюджета. Более 300 млн рублей в год потребуется на эксплуатацию спортобъекта, но модель управления стадионом по-прежнему не определена.

На чемпионат мира по футболу власти делают большие ставки, особенно надеются на приток туристов и что мундиаль «послужит стимулом для развития сотрудничества в бизнес-сфере».

"Чемпионат мира по футболу, который будет проходить летом 2018 года, не только активизирует приток туристов в регион, но и послужит стимулом для развития сотрудничества в бизнес-сфере», — заявил на встрече с делегацией Швеции и.о. директора департамента внешних связей правительства Нижегородской области Владимир Прелов.

Беспроблемное прохождение игр мундиаля, а также новые бизнес-связи также в интересах главы региона. Ведь впереди выборы, до которых рукой подать.