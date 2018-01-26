«Фашисты так не поступали!»: чиновники против ростовских погорельцев

Таисия Тимофеева, , 14:44 — REGNUM

Главным негативным событием 2017 года губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал пожар в центре Ростова-на-Дону, который произошёл 21 августа и испепелил десятки домов. По словам регионального руководителя, из сложной ситуации власти, кажется, находят выход. Об этом донской глава заявил в самом начале большой пресс-конференции, которая состоялась 25 января, сообщает ИА REGNUM.

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Действительно, вопрос о судьбе погорельцев стал одним из первых, прозвучавших от представителей региональных СМИ.

«Сейчас идёт обычная, можно сказать, рутинная работа: 158 семей, которые имеют право на получение субсидий на приобретение жилья, это 344 человека, 104 человека это право получили, пройдя судебные инстанции. Существует некая процедура. Есть пример, когда одной семье было отказано, и два человека, в получении, так как они имеют жильё второе, превышающие социальные нормы. А сейчас на рассмотрении в комиссии находятся 33 заявления на данный момент, по которым решение принято, и люди могут выбирать себе жильё. Собственно говоря, в соответствии с законодательством и коррективами, которые мы внесли, рассмотрев это в виде закона областного, мы предоставили право всем, кто имеет его по закону, такое жильё получить», — ответил Василий Голубев.

Губернатор напомнил, что на эти цели из бюджета Российской Федерации, в том числе по поручению президента страны и председателя правительства, было выделено около 260 млн рублей. Кроме того, если возникнет необходимость дополнительного выделения, эту проблему можно будет решить на уровне муниципалитета и региона.

«Теперь дело за людьми. Они должны выбирать своё жильё, предоставлять заявление и дальше работать уже непосредственно с мэрией города, так как, как только они подтверждают своё право, мэрия принимает решение в комиссию, которая там создана, о выделении финансовых средств», — сказал глава региона.

Так ли обстоят дела на самом деле? Как складывается жизнь пострадавших без малого спустя полгода после катастрофы? На эти вопросы ответили непосредственно жертвы августовской трагедии, которые приняли участие в публичных слушаниях об изменениях в генеральный план Ростова-на-Дону по развитию сгоревшей территории.

Директор департамента архитектуры и градостроительства города-миллионника Роман Илюгин, выступая перед собравшимися 23 января в Донской государственной публичной библиотеке, отметил, что Театральный спуск является «градостроительно значимой территорией для города». Чиновник представил план, согласно которому на выжженной территории власти хотят построить две дороги, организовать пешеходный бульвар, связывающий Театральную площадь и перспективную набережную реки Дон. Многоэтажное строительство вроде как здесь под запретом. Вместо жилых домов в зоне Театрального спуска появятся, согласно проекту, детский сад и школа. Также планируется пепелище превратить в рекреационную зону с сохранением общественно-деловой зоны. Также в центральной части Театрального спуска планируется разместить «Детский центр — кукольный театр».

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Чиновничий произвол на пепелище

Согласно информации, размещённой на официальном сайте ростовской администрации, «прошедшие публичные слушания показали заинтересованность жителей города в обсуждении перспектив развития Театрального спуска, их стремление совместно с местными органами власти искать и находить взаимоприемлемые варианты решения существующих проблем». На самом же деле собственники сгоревших домов категорично отвергли представленный проект и потребовали вернуть им право в восстановлении жилья.

«Представленный городом проект внесения изменений в генеральный план в границах Театрального спуска преследует прежде всего интересы публичные и существенно ущемляет права собственников земельных участков. Реализация представленного плана неизбежно повлечёт за собой изъятие земельных участков для муниципальных нужд, что заведомо нарушит установленные Конституцией РФ гарантии защиты частной собственности, ограничит право свободного распоряжения имуществом, нарушит права человека, а также ослабит действие основных принципов земельного законодательства. Поэтому мы предлагаем альтернативный проект освоения территории, который в целом сохраняет концепцию развития, но в тоже время даёт возможность собственникам земельных участков реализовать надлежащим образом свои права. Кроме того, бремя финансовой реализации проекта собственники берут на себя, что даёт возможность освободившиеся бюджетные средства направить на нужды города. Наши предложения неоднократно были представлены в администрации, но до сих пор учтены не были», — подчеркнула представитель инициативной группы погорельцев.

По мнению большинства пострадавших от августовского пожара, проект по развитию сгоревшей территории, предложенный администрацией, должен быть снят с рассмотрения, так как он фактически лишает граждан возможности влиять на принятие градостроительных решений. Резко повысили градус обсуждению присутствующие на общественных слушаниях собственники домов. Не скрывая отчаяния и слёз, они напомнили городским властям об искреннем желании вернуться на свою землю. Также погорельцы недоумевают, почему до сих пор не найдены виновные в поджоге.

«Вы не сказали о нас. Мы потеряли всё, потеряли своё жилье. Мы сейчас нищие, бомжи. Что будет с нами? Можно было с нами поступить по-людски и предоставить время, чтобы мы вывезли свои вещи? Всё спалили, а теперь, куда бы мы ни написали, как с нами обращаются?! Говорят: «Как вы нам уже надоели, эти погорельцы». Зачем так с нами поступили?.. И никто не говорит, кто понесёт ответственность за то, что спалили наши дома, за то, что уничтожили наше прошлое. Можно было договориться, но не таким способом — не уничтожая животных и людей. Нас палили в августе четыре раза. А теперь мы кланяемся, через суды доказываем, что там жили мы, наши дети, наши матери. Нельзя было нас, 700 человек, оставить без жилья, нельзя было так подло поступать. Мы пять месяцев скитаемся, пришёл на койку в гостиницу, сел и ждёшь, когда скажут, где нам жить. Кому дали жильё, покажите?! Нам дали по 100 тыс. рублей, но у нас всё сгорело, абсолютно всё. Хоть бы один чиновник прочувствовал, что мы пережили, сколько слёз выплакали! Немцы так не поступали! Ладно, 90-е года были лихие, но не палили людей! А сейчас что? Мы доверяем нашей власти, а что же получается?» — задала вопрос одна из пострадавших.

На это Роман Илюгин ответил лишь, что администрация выкупит у погорельцев участки по рыночной стоимости. Но для этого нужно, чтобы на эти территории возникла муниципальная нужда.

Вместе с тем остался без ответа вполне чёткий вопрос, кто виноват в поджоге Театрального спуска. Ведь 22 августа 2017 года глава регионального управления МЧС Валерий Синьков чётко заявил, что причиной пожара стал поджог.

«Основная версия — занесение постороннего источника зажигания», — заявил Синьков.

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МВД возбудило уголовное дело об умышленном поджоге в Ростове-на-Дону

Вскоре после этого Синьков ушёл с поста и занял должность в центральном аппарате МЧС в Москве. Региональные СМИ отмечали, что заявление о причинах возгорания и сыграло с главным спасателем региона злую шутку. Якобы между чрезвычайным ведомством и правоохранительными органами возник конфликт.

Эту версию косвенно подтверждает тот факт, что в период новогодних каникул были обнародованы подробности расследования уголовного дела по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия»). Так, доказательств умышленного уничтожения имущества в результате пожара на Театральном спуске найдено не было. РИА Новости об этом проинформировали в ГУ МВД по региону.

«Объективных данных, подтверждающих умышленное уничтожение имущества, в результате пожара не установлено. Расследование уголовного дела продолжается», — цитирует издание заявление правоохранителей.

Вместе с тем был уточнён список пострадавших в результате разгула пламени: 730 человек, из которых 130 детей в возрасте до 14 лет. В качестве потерпевших признано и допрошено более 500 горожан. Большинство из них до сих пор остаются без крыши над головой, обивают пороги различных инстанций и продолжают верить в справедливость.

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