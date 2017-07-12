В Москве на ВДНХ создадут Музейный город

Москва, , 09:21 — REGNUM На территории ВДНХ в Москве создается Музейный город. Он объединит более десяти музеев, большая часть из которых откроется в 2018 году, сообщается на портале мэра Москвы.

Как пояснила генеральный директор ВДНХ Екатерина Проничева, при создании Музейного города столица опирается на европейский опыт. Например, в Берлине наибольшей популярностью среди горожан и туристов пользуется Музейный остров, объединивший несколько выставочных пространств в единый ансамбль.

Одной из основных площадок Музейного города станет Музей ВДНХ. Он откроется в крыле арки главного входа в 2018 году. В экспозиции будут представлены находки, обнаруженные специалистами во время подготовки павильонов к реставрации.

Планируется, что именно здесь гостям ВДНХ покажут обнаруженный в павильоне «Геология» горный хрусталь весом 150 кг, боксит известного уральского месторождения Красная Шапочка, флюориты, месторождения которых находятся в Забайкалье, и другие ценные находки.

«Также в комплекс войдет несколько музеев Министерства культуры РФ, в том числе Музей кино, который откроется в октябре 2017 года в павильоне №36 недалеко от фонтана «Золотой колос», — отметила Екатерина Проничева.

Отметим, часть выставок будущего Музейного города можно посетить уже сейчас. Например, в павильоне №26, расположенном на Центральной аллее, работает экспозиция Политехнического музея «Россия делает сама». Выставка посвящена научным открытиям, изобретениям и инновациям наших соотечественников.

Напомним, в Москве сейчас также создаются Музейный городок ГМИИ имени А. С. Пушкина на Волхонке (от станции метро «Кропоткинская» до Боровицкой площади) и зона отдыха «Музейный парк», соединяющая Политехнический музей и «Зарядье».

Как сообщало ИА REGNUM, на территории ВДНХ находится 50 объектов культурного наследия, большую часть которых уже отреставрировали. Масштабные восстановительные работы начались в 2014 году, когда главная выставка страны была передана правительству Москвы. До этого исторические павильоны долгое время сдавали в аренду под торговые точки и склады.

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