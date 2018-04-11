Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — лидер производства среди арктических регионов России, и это уже аксиома. Необязательное, но любопытное ее подтверждение недавно опубликовал Росстат: 60% всего оборота организаций Арктической зоны РФ (АЗРФ) за 2017 год приходится на предприятия Ямала.

Иван Шилов ИА REGNUM Ямал

В оборот организаций включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров. Общий объем оборота организаций девяти регионов Арктической зоны России — 5,6 трлн рублей. Доля предприятий Ямала — 3,3 трлн.

Конечно, основывается эта сумма на производстве нефтепродуктов, в котором занято подавляющее большинство организаций ЯНАО. Округ — крупнейший поставщик углеводородов на внутренний и европейские рынки. На территории округа находится примерно 78% запасов российского газа и 18% нефти.

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Капитал из китайских инвестиций

Организации на территории российской Арктики (за исключением компаний малого предпринимательства, эти данные Росстат еще обрабатывает) получили за 2017 год 1,5 трлн рублей в качестве инвестиций в свой основной капитал. Две трети — около 1 трлн — забрал на себя Ямало-Ненецкий автономный округ. Деньги шли в основном на строительство нежилых сооружений, оборудование и транспортные средства — все необходимое для завода «Ямал СПГ» и порта Сабетта. Почти 500 млрд рублей на эти нужды поступило из кредитов в китайских банках.

В 2017 году Ямал сделал рывок, после которого стало сложно оспаривать его претензию на звание столицы Арктики. Запуск первой очереди завода СПГ позади, но проект не завершен. Всего акционеры «Ямал СПГ» оформили кредиты в банках Китая на $12 млрд. А это значит, что показатели инвестиций и дальше будут держаться на том же уровне. К тому же, впереди активная фаза проекта «Арктик СПГ-2» — второго завода компании «Новатэк» по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове.

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Остальные регионы АЗРФ, по сравнению с Ямалом, иностранцев совсем не интересуют. На втором и третьем месте по инвестициям находятся предприятия Красноярского края и Ненецкого автономного округа, которые вкладывают в развитие собственную прибыль. Наибольшую поддержку государства получает Мурманская область: 28% всех инвестиций в основной капитал организаций региона поступает из федерального бюджета.

Пресс-служба губернатора ЯНАО ВРП на душу населения ЯНАО в сравнении с полярными регионами стран Арктического совета

Северная точка роста

Больше половины объема всего произведенного в Арктике валового регионального продукта (ВРП) также принадлежит Ямалу (по последним данным Росстата за 2016 год). На душу населения приходится 3,7 млн рублей ВРП. Это сопоставимо с показателями самых развитых полярных регионов стран Арктического совета: Ямал уступает только Аляске, на третьем месте стабильно находится Норвегия.

Но на деле Ямалу до уровня жизни арктического Запада далеко. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, убедиться в этом можно с помощью показателей бюджетной обеспеченности на душу населения. Сравнительно с другими регионами России у Ямала эти цифры высокие, однако показатели других стран выше в десятки раз.

К слову, Россия нацелена на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов за счет федеральных дотаций. В Арктике главным получателем федеральных денег в 2018 году вновь станет Якутия. Дмитрий Кобылкин — глава региона-донора — не до конца согласен с подходом «все должны быть равны», считая, что это тормозит процесс развития всего государства.

«У нас два варианта: следовать пропорциональному делению бюджета и жить одинаково ровно везде — или иметь «точки роста» и предоставлять возможность жителям других регионов работать вахтовым методом на перспективных территориях», — считает губернатор Ямала.

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Kremlin.ru Дмитрий Кобылкин

Ямал на многие годы вперед станет драйвером развития Арктики, и остальные регионы АЗРФ едва ли смогут его догнать. Дело — в обычном везении на перспективные нефтяные и в особенности газовые месторождения. В скором времени регион обзаведется новыми транспортными средствами и маршрутами, главным из которых станет проект «Северного широтного хода».

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Участие федерального центра в прогрессе ЯНАО номинально: в 2017 году из госбюджета поступило 10% от общего числа инвестиций. В ближайшие годы эту цифру немного скорректирует «Северный широтный ход», 10 млрд из 230-ти необходимых для его создания поступят в рамках федерального гранта. Кстати, размер этого гранта был сокращен в три раза, что в очередной раз доказывает тезис: стратегическая значимость Ямала ясна не только государству, в регионе заинтересованы и сторонние инвесторы. На их деньги предприятия округа могут развиваться и дальше, внося свой вклад в показатели «средней температуры» по России в целом.