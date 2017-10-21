Северный широтный ход окупится только через 30 лет после постройки

Салехард, , 20:22 — REGNUM Экономическая модель проекта строительства Северного широтного хода (СШХ) утверждена. Сумма государственного гранта сократилась в три раза, а срок окупаемости увеличился до 29 лет. Однако заинтересованные стороны не отказываются от участия в строительстве железной дороги на севере Западной Сибири.

Проект СШХ был рассмотрен на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам развития железнодорожного транспорта. Участники совещания подчеркнули важность приятных решений:

«Несмотря на то, что в процессе было уменьшено госфинансирование и увеличен срок окупаемости для инвесторов, сам факт того, что принято рабочее решение, очень важен. Это все приближает сроки начала реализации проекта», — сообщил вице-президент Союза строителей железных дорог Алексей Степаненко.

Он также отметил, что строительство не начнется раньше конца 2018 — начала 2019 года, так как проект ждет большое количество согласований, технико-экономических обоснований, решение вопросов взаимодействия исполнителей.

Финансирование проекта разделено на части. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получат федеральный грант в размере 10 млрд рублей (отметим, что размер гранта был сокращен в три раза), а также вложат средства из регионального бюджета в строительство автомобильной части моста через Обь — всего 8,2 млрд рублей. Остальные средства — проект предварительно оценен в 230 млрд рублей — поступят от инвесторов.

Таким образом, строительство будет осуществлено в форме государственно-частного партнерства, а именно на условиях концессии. Инвестор после реализации проекта получит возможность получать доход от эксплуатации СШХ. Кроме компании «РЖД» предусматривается еще один основной инвестор, однако пока это место не занято. Как сообщает «КоммерсантЪ», поддержку проекту окажет компания «Газпром», считающая Северный широтный ход необходимым для развития своего бизнеса, однако в качестве концессионера выступать на данный момент не планирует.

Напомним, что ОАО «РЖД», ПАО «Газпром» и правительство ЯНАО заключили соглашение о совместной реализации инвестиционного проекта по строительству СШХ в марте 2017 года.

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Северный широтный ход — давняя идея российского правительства, которая была впервые высказана в 2006 году. Всё то время, пока проект претерпевает изменения и проходит согласование, отсутствие транспортной инфраструктуры в Арктической зоне РФ наносит вред экономике страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство Северного широтного хода протяженностью 707 км обеспечит связь Северной и Свердловской железных дорог и выход к Севморпути — и тем самым изменит транспортное сообщение в центральной части российской Арктики. Планируется, что провозная способность «Северного широтного хода» уже к 2025 году составит в среднем 24 млн тонн грузов в год: 20 млн тонн будут переброшены с Транссибирской магистрали, остальные 4 млн тонн составят дополнительные грузы, которые возникнут с развитием Арктической зоны России.

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Свои надежды на Северный широтный ход возлагают северо-западные российские порты: для них объемы железнодорожных перевозок грузов с Севера вырастут на 23,4 млн тонн, а при расширении инфраструктуры на подходах к портам — на 42,4 млн тонн.